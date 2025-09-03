GENERANDO AUDIO...

Precio y lugares de venta del Café Bienestar | Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Café Bienestar, producido por manos mexicanas de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero. Durante la conferencia matutina de este miércoles 3 de septiembre, también se destacó que uno de los beneficios a la salud es que es café puro sin aditivos como edulcorantes o saborizantes.

Asimismo, se dijo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México que se trata de un producto que proviene de sistemas agroforestales que promueven la conservación del suelo.

Beneficios a la salud de este café

María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, presentó los beneficios a la salud que conlleva tomar café:

Mejora la concentración y el estado de alerta, favoreciendo la memoria y el rendimiento mental

Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares gracias a sus antioxidantes que protegen el corazón

Contribuye al control de peso y metabolismo al aumentar el gasto energético y la oxidación de grasas

La cafeína estimula el sistema nervioso, lo que puede disminuir la fatiga y mejorar el rendimiento físico

Fuente: Secretaría de Salud

“Es muy bueno tomarnos una taza de café“, remató Albores González desde Palacio Nacional.

En el caso particular del Café Bienestar, la funcionara precisó que no contiene aditivos como edulcolorantes, saborizantes y de colorantes; finalmente, informó que su único ingrediente es el café.

“La norma mexicana permite que en un frasco 30% no sea café, puede ser garbanzo u otro elemento. Nosotros estamos dando un frasco que el 100% es café”, dijo este miércoles.

El Café Bienestar es una mezcla de distintas variedades de café en el que predominan el café pergamino, arábica y robusta, de acuerdo con María Luisa Albores.

Anuncian beneficios ambientales del Café Bienestar

La titular de Alimentación para el Bienestar informó también que todo el producto acopiado para el Café Bienestar proviene de sistemas agroforestales bajo sombra.

“Tenemos un estrato arbóreo y cuando vienen las lluvias trasmina el goteo del agua y, por lo tanto, no cae toda el agua de repente y ayuda a que no se pierda suelo”. María Luisa Albores

En este sentido, la hojarasca que cubre el suelo retiene la humedad.

Finalmente, se informó: “(Los cafetales) se asemejan a un bosque y alberga una importante cantidad de flora y fauna, lo que propicia la biodiversidad“.

Otras características del Café Bienestar

Este producto acopia a personas pequeñas productoras de café, en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, priorizando a integrantes de pueblos indígenas, según Alimentación para el Bienestar.

“El 55% de nuestro café, viene de la Montaña de Guerrero. Es muy significativo saber que estamos trabajando con pueblos originarios como mixes, mixtecos, nahuas, otomís, popolucas, tlapanecos y totonacos”, celebró María Luisa Albores.

El Café Bienestar está disponible en las Tiendas Bienestar en tres presentaciones:

Frasco de 205 gramos a 110 pesos mexicanos

Frasco de 90 gramos a 65 pesos mexicanos

Frasco de 50 gramos a 35 pesos mexicanos

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las ganancias “van directo a las comunidades; se paga el costo de procesarlo, el transporte, pero la ganancia va directamente a La Montaña de Guerrero”.