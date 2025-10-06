Arranca Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026: fechas y qué vacunas COVID-19 se aplicarán

Vacunas COVID 19
La OMS recordó que la vacunación frente al COVID-19 es una medida de salud pública.

La campaña nacional de vacunación para la temporada invernal 2025-2026 arranca el 13 de octubre de 2025 y concluirá el 3 de abril de 2026, según el Lineamiento Técnico de la Secretaría de Salud. Esta estrategia contempla la aplicación simultánea de vacunas contra influenza estacional y COVID-19, con el objetivo de reducir el riesgo de complicaciones graves por infecciones respiratorias durante la temporada de frío.

Se espera alcanzar un 70% de cobertura nacional antes del 26 de diciembre y llegar al 100% para el cierre oficial.

¿Qué vacunas se aplicarán esta temporada?

  • Influenza estacional

Se aplicará la vacuna tetravalente inactivada, con formulación actualizada para proteger contra los siguientes tipos de influenza:

  • A (H1N1): Wisconsin/67/2022
  • A (H3N2): District of Columbia/27/2023
  • B/Victoria: Austria/1359417/2021
  • B/Yamagata: Phuket/3073/2013
  • COVID-19

Para esta campaña se aplicarán dos vacunas monovalentes actualizadas contra nuevas variantes del virus SARS-CoV-2:

  • Spikevax LP.8.1 de Moderna
  • Comirnaty LP.8.1 de Pfizer-BioNTech

Ambas están dirigidas específicamente contra la variante LP.8.1, una subvariante descendiente del linaje JN.1, considerada actualmente como dominante en México y otras regiones.

Estas vacunas han sido autorizadas por la OMS, la FDA y cuentan con registro sanitario de COFEPRIS.

¿Quiénes deben vacunarse?

  • Niñas y niños de 6 a 59 meses
  • Adultos mayores de 60 años
  • Personas embarazadas (en cualquier trimestre)
  • Personal de salud
  • Personas con comorbilidades: diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias, cardíacas, renales, inmunosupresión, cáncer o VIH

También se incluirá a personas en centros de reclusión, casas hogar, guarderías, comunidades indígenas y zonas de difícil acceso.

¿Se pueden aplicar ambas vacunas al mismo tiempo?

Sí. La Secretaría de Salud autoriza la vacunación simultánea contra influenza y COVID-19 en una sola visita al centro de salud. Ambas vacunas pueden aplicarse en brazos distintos o en el mismo, con separación de 2.5 a 5 cm entre las punciones.

¿Dónde vacunarse?

La vacunación estará disponible en:

  • Clínicas del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, PEMEX, Sedena y Marina
  • Hospitales y centros de salud de segundo y tercer nivel
  • Puestos móviles en plazas, escuelas y comunidades rurales
  • Brigadas especiales en casas hogar, guarderías y centros de detención

No es necesario tener derechohabiencia para recibir la vacuna.

Cabe destacar, que el objetivo es vacunar a más de 35 millones de personas y alcanzar una cobertura mínima del 95% en población objetivo.

