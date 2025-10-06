Arranca Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026: fechas y qué vacunas COVID-19 se aplicarán
La campaña nacional de vacunación para la temporada invernal 2025-2026 arranca el 13 de octubre de 2025 y concluirá el 3 de abril de 2026, según el Lineamiento Técnico de la Secretaría de Salud. Esta estrategia contempla la aplicación simultánea de vacunas contra influenza estacional y COVID-19, con el objetivo de reducir el riesgo de complicaciones graves por infecciones respiratorias durante la temporada de frío.
Se espera alcanzar un 70% de cobertura nacional antes del 26 de diciembre y llegar al 100% para el cierre oficial.
¿Qué vacunas se aplicarán esta temporada?
- Influenza estacional
Se aplicará la vacuna tetravalente inactivada, con formulación actualizada para proteger contra los siguientes tipos de influenza:
- A (H1N1): Wisconsin/67/2022
- A (H3N2): District of Columbia/27/2023
- B/Victoria: Austria/1359417/2021
- B/Yamagata: Phuket/3073/2013
- COVID-19
Para esta campaña se aplicarán dos vacunas monovalentes actualizadas contra nuevas variantes del virus SARS-CoV-2:
- Spikevax LP.8.1 de Moderna
- Comirnaty LP.8.1 de Pfizer-BioNTech
Ambas están dirigidas específicamente contra la variante LP.8.1, una subvariante descendiente del linaje JN.1, considerada actualmente como dominante en México y otras regiones.
Estas vacunas han sido autorizadas por la OMS, la FDA y cuentan con registro sanitario de COFEPRIS.
¿Quiénes deben vacunarse?
- Niñas y niños de 6 a 59 meses
- Adultos mayores de 60 años
- Personas embarazadas (en cualquier trimestre)
- Personal de salud
- Personas con comorbilidades: diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias, cardíacas, renales, inmunosupresión, cáncer o VIH
También se incluirá a personas en centros de reclusión, casas hogar, guarderías, comunidades indígenas y zonas de difícil acceso.
¿Se pueden aplicar ambas vacunas al mismo tiempo?
Sí. La Secretaría de Salud autoriza la vacunación simultánea contra influenza y COVID-19 en una sola visita al centro de salud. Ambas vacunas pueden aplicarse en brazos distintos o en el mismo, con separación de 2.5 a 5 cm entre las punciones.
¿Dónde vacunarse?
La vacunación estará disponible en:
- Clínicas del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, PEMEX, Sedena y Marina
- Hospitales y centros de salud de segundo y tercer nivel
- Puestos móviles en plazas, escuelas y comunidades rurales
- Brigadas especiales en casas hogar, guarderías y centros de detención
No es necesario tener derechohabiencia para recibir la vacuna.
Cabe destacar, que el objetivo es vacunar a más de 35 millones de personas y alcanzar una cobertura mínima del 95% en población objetivo.