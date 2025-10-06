GENERANDO AUDIO...

La OMS recordó que la vacunación frente al COVID-19 es una medida de salud pública.

La campaña nacional de vacunación para la temporada invernal 2025-2026 arranca el 13 de octubre de 2025 y concluirá el 3 de abril de 2026, según el Lineamiento Técnico de la Secretaría de Salud. Esta estrategia contempla la aplicación simultánea de vacunas contra influenza estacional y COVID-19, con el objetivo de reducir el riesgo de complicaciones graves por infecciones respiratorias durante la temporada de frío.

Se espera alcanzar un 70% de cobertura nacional antes del 26 de diciembre y llegar al 100% para el cierre oficial.

¿Qué vacunas se aplicarán esta temporada?

Influenza estacional

Se aplicará la vacuna tetravalente inactivada, con formulación actualizada para proteger contra los siguientes tipos de influenza:

A (H1N1) : Wisconsin/67/2022

: Wisconsin/67/2022 A (H3N2) : District of Columbia/27/2023

: District of Columbia/27/2023 B/Victoria : Austria/1359417/2021

: Austria/1359417/2021 B/Yamagata: Phuket/3073/2013

COVID-19

Para esta campaña se aplicarán dos vacunas monovalentes actualizadas contra nuevas variantes del virus SARS-CoV-2:

Spikevax LP.8.1 de Moderna

de Moderna Comirnaty LP.8.1 de Pfizer-BioNTech

Ambas están dirigidas específicamente contra la variante LP.8.1, una subvariante descendiente del linaje JN.1, considerada actualmente como dominante en México y otras regiones.

Estas vacunas han sido autorizadas por la OMS, la FDA y cuentan con registro sanitario de COFEPRIS.

¿Quiénes deben vacunarse?

Niñas y niños de 6 a 59 meses

Adultos mayores de 60 años

Personas embarazadas (en cualquier trimestre)

Personal de salud

Personas con comorbilidades: diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias, cardíacas, renales, inmunosupresión, cáncer o VIH

También se incluirá a personas en centros de reclusión, casas hogar, guarderías, comunidades indígenas y zonas de difícil acceso.

¿Se pueden aplicar ambas vacunas al mismo tiempo?

Sí. La Secretaría de Salud autoriza la vacunación simultánea contra influenza y COVID-19 en una sola visita al centro de salud. Ambas vacunas pueden aplicarse en brazos distintos o en el mismo, con separación de 2.5 a 5 cm entre las punciones.

¿Dónde vacunarse?

La vacunación estará disponible en:

Clínicas del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, PEMEX, Sedena y Marina

Hospitales y centros de salud de segundo y tercer nivel

Puestos móviles en plazas, escuelas y comunidades rurales

Brigadas especiales en casas hogar, guarderías y centros de detención

No es necesario tener derechohabiencia para recibir la vacuna.

Cabe destacar, que el objetivo es vacunar a más de 35 millones de personas y alcanzar una cobertura mínima del 95% en población objetivo.