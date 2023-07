Aspartamo “posiblemente cancerígeno”: ¿se deben evitar alimentos con este edulcorante?

¿Deberías evitar alimentos con aspartamo? | Foto: AFP

El aspartamo es un edulcorante “posiblemente cancerígeno“, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, un experto de la Clínica de Cleveland asegura que no se debería eliminar por completo su consumo; sin embargo, también reconoce que no se recomienda incluirlo en la dieta diaria.

¿Se debe evitar el consumo de aspartamo porque “causa cáncer”?

El hecho de que el aspartamo esté asociado con el cáncer, no significa que cause directamente la enfermedad, según precisa la OMS. Por esta razón, no se ha determinado que se deba evitar por completo el consumo de alimentos con dicha sustancia, éstos son:

Refrescos de dieta

Jugos

Chicles

Dulces

Productos horneados

Helados

Snacks y postres envasados

Yogur

Fuente: Clínica de Cleveland

Las investigaciones sobre un alimento y su relación con el cáncer no prueban relaciones causales de la enfermedad con su consumo. “No sabemos necesariamente si el aspartamo causa cáncer”, según el oncólogo Dale Shepard.

Asimismo, la OMS no ha desaconsejado el consumo de este edulcorante artificial, común en los alimentos etiquetados como “sin azúcar” o “sin azúcar agregada”.

No se desaconseja su consumo en su ingesta diaria aceptable

Todos los edulcorantes tienen una ingesta diaria aceptable (IDA), es decir, una cantidad segura para el consumo humano. El aspartamo no es una excepción. Cuando la OMS anunció que es “posiblemente cancerígeno” aseguró que su IDA no debería disminuir.

La OMS dice que hasta 40 miligramos (mg) de aspartamo por kilogramo (kg) de peso corporal es una ingesta diaria aceptable.

La propia organización puso el siguiente ejemplo: con una lata de refresco dietético que contiene 200 o 300 miligramos de aspartamo, un adulto que pesa 70 kg necesitaría consumir más de 9 a 14 latas por día para exceder la ingesta diaria aceptable.

Pero… no es seguro incluirlo en la dieta diaria

A pesar de que la evidencia no sea “convincente” de que el aspartamo cause cáncer, el Dr. Shepard llama a tener “precaución y moderación” sobre su consumo. Según el experto, no se recomienda incluir al edulcorante en la dieta diaria por otros efectos potenciales a la salud a largo plazo, tales como:

Obesidad

Diabetes

Menstruación temprana

Trastornos del estado de ánimo

Estrés mental

Depresión

“Los riesgos del aspartamo no significan que nunca debas tomar otro refresco de dieta o que tengas que evitar el aspartamo a toda costa (…) Pero lo veo como un recordatorio de que la moderación es importante para reducir el riesgo”. Dr. Dale Shepard, oncólogo citado por la Clínica de Cleveland

Por esta razón, la propia Clínica de Cleveland recomienda buscar sustitutos para reducir el consumo de aspartamo y otros edulcorantes artificiales.

Sustitutos para este edulcorante

Los expertos de la institución precisan que las frutas frescas y congeladas son mejores opciones para endulzar los alimentos y bebidas que los edulcorantes artificiales.

La razón es que los azúcares naturales están repletos de beneficios nutricionales como “fibra, vitaminas y minerales“. Éstas son las alternativas que recomienda la Clínica Cleveland:

Miel cruda

Jarabe de arce

Fruta del monje

Finalmente, el Dr. Dale Shepard tampoco recomienda cambiar la dieta drásticamente. “Es probable que la mayoría de las personas no sigan dietas altamente restrictivas. Solo tenga en cuenta que las cosas que come y bebe conllevan riesgos“, remata el especialista.