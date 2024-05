¿Ataque de ansiedad o infarto?: claves para identificarlos y actuar a tiempo

Un ataque de pánico, también conocido como ataque de ansiedad, es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente, según la descripción de la Clínica Mayo de Estados Unidos.

Nalleli, quién fue diagnosticada con ansiedad hace ocho años, experimentaba estas avalanchas de miedo intenso sin saber por qué ocurrían.

Agustín Torres Cid de León, psiquiatra y autor del libro “Guía para sobrevivir a la ansiedad (sin tratar de calmarte)” también ofreció una descripción clínica de dicho trastorno.

“Se caracteriza por una experiencia súbita de miedo, de la nada empiezas a experimentar un gran temor de ahí una serie de cambios físicos y psicológicos”, dijo Torres Cid a este medio.

Entre los signos que reconoció destacan:

Y describió lo que pasa a nivel mental en una persona que sufre ataques de pánico, como pensamientos como “voy a perder el control”, “voy enloquecer”, “me va a dar un infarto” o “puedo morir en este momento”.

Sin embargo, los síntomas de este tupo de ataque pueden confundirse con los de un ataque al corazón, de acuerdo con Edilberto Peña, neuropsiquiatra y director del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso (CISNE México).

Los expertos coinciden en que saber la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque cardíaco radica en el tipo de dolor en el pecho.

Un ataque de ansiedad se distingue por un dolor en el tórax que se manifiesta como una punzada, según el psiquiatra mexicano Agustín Torres.

“El dolor se puede aliviar con algunos movimientos o cambio de postura y cambia con el ritmo, al pasar saliva, alimento o de respirar”, de acuerdo con el especialista.

Por otro lado, las personas que sufren un ataque al corazón presentan un dolor agudo y opresor. El experto lo describe “como si tuvieras la pata de un elefante encima del pecho“, aclarando que el dolor no se modifica por cambio de postura.

Sin embargo, para el neuropsiquiatra Edilberto Peña, ambas, son consideradas emergencias médicas.

“El infarto y el ataque de pánico son emergencias médicas las dos, que si no me voy a morir en el ataque de ansiedad no quiere decir que no sea una emergencia médica y que sea una situación que tengo que ir a un servicio de urgencias a atenderlo y si esto es así, me descartan, me revisan, tengo que acudir una consulta de un especialista de salud mental para que se me ofrezca tratamiento”

Edilberto Peña, neuropsiquiatra