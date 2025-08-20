GENERANDO AUDIO...

Atención médica. Foto: Cuartoscuro

En México, alrededor de 12 millones de personas no cuentan con acceso a atención médica gratuita, lo que ha llevado a que una gran parte de la población busque alternativas fuera de las instituciones públicas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene registrados a 22.4 millones de derechohabientes, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) suma 13.7 millones de beneficiarios. Sin embargo, en ambos casos persisten quejas sobre la atención y, principalmente, sobre el desabasto de medicamentos.

En la Ciudad de México, derechohabientes como Manuela Álvarez y su hija Patricia Jiménez valoran el servicio del IMSS, aunque reconocen que muchas veces los medicamentos no están disponibles. Otros usuarios, como Martín Piña, describen acudir al Seguro Social como un “viacrucis” debido a la saturación y la lentitud en la atención, lo que lo obliga a pagar consultas externas.

Este mismo panorama se repite en el ISSSTE, donde pacientes como Raquel García optan por acudir a los consultorios de farmacias para resolver problemas de salud menores. Aunque el servicio no es gratuito, lo consideran accesible —con precios que rondan los 60 pesos por consulta— y destacan la rapidez con que pueden realizar estudios y recibir recetas, algo que en el sistema público no ocurre en un mismo día.

Otros derechohabientes, como Maura Lira, combinan ambos servicios: entre semana acuden al Seguro Social, pero en fines de semana recurren a consultorios privados por disponibilidad. La distancia de las clínicas y el tiempo para agendar una cita también son factores que inclinan a muchos pacientes hacia la atención en farmacias o consultorios particulares.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023 (ENSANUT), solo un 25% de la población se atendió en el IMSS, mientras que el 49% optó por el sector privado, consolidando a los consultorios de farmacias como la alternativa más utilizada frente a la saturación de los servicios públicos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]