Aumentan casos de tosferina en México: van mil 271 casos y 61 defunciones

GENERANDO AUDIO...

La mayoría de afectados por tosferina son menores. FOTO: Shutterstock

La tosferina avanza en México, de acuerdo con el último boletín de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con corte al 8 de agosto de 2025, se han confirmado mil 271 casos de esta enfermedad respiratoria, un aumento drástico en comparación con los 223 casos registrados en 2024.

Hasta el momento, los registros confirman 61 muertes en el país por tosferina.

Estados con más casos de tosferina

La Ciudad de México encabeza la lista con 129 casos, seguida de Chihuahua con 124 y Nuevo León con 122.

Lista completa de casos confirmados y tasa de incidencia por entidad:

Aguascalientes: 99 casos (6.49%)

Baja California: 25 (0.64%)

Baja California Sur: 11 (1.24%)

Campeche: 23 (2.13%)

Coahuila: 66 (1.93%)

Colima: 3 (0.36%)

Chiapas: 59 (0.96%)

Chihuahua: 124 (3.13%)

Ciudad de México: 129 (1.45%)

Durango: 8 (0.41%)

Guanajuato: 59 (0.91%)

Guerrero: 29 (0.78%)

Hidalgo: 41 (1.26%)

Jalisco: 53 (0.60%)

Estado de México: 78 (0.43%)

Michoacán: 36 (0.72%)

Morelos: 36 (1.68%)

Nayarit: 2 (0.15%)

Nuevo León: 122 (2.04%)

Oaxaca: 46 (1.08%)

Puebla: 7 (0.10%)

Querétaro: 25 (1.01%)

Quintana Roo: 12 (0.63%)

San Luis Potosí: 24 (0.81%)

Sinaloa: 2 (0.06%)

Sonora: 20 (0.62%)

Tabasco: 0 (0%)

Tamaulipas: 15 (0.40%)

Tlaxcala: 24 (1.65%)

Veracruz: 49 (0.56%)

Yucatán: 30 (1.26%)

Zacatecas: 14 (0.81%)

Hay que resaltar que Tabasco es la única entidad sin reportes de casos de tosferina.

Municipios más afectados:

Guadalupe , Nuevo León: 80 casos

, Nuevo León: 80 casos Aguascalientes , Aguascalientes: 77 casos

, Aguascalientes: 77 casos Juárez, Chihuahua: 48 casos

Defunciones por tosferina

Hasta la semana 31 de 2025 se han registrado 61 muertes, de las cuales 60 fueron menores de un año sin antecedentes de vacunación. El 88.3% eran bebés menores de seis meses.

En cuanto al género, nos encontramos que el 60% de los afectados tenía sexo femenino.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Fallecimientos por entidad:

Baja California Sur: 2

Sonora: 1

Chihuahua: 5

Coahuila: 4

Nuevo León: 6

Tamaulipas: 2

Zacatecas: 1

San Luis Potosí: 2

Veracruz: 3

Jalisco: 7

Aguascalientes: 2

Guanajuato: 1

Michoacán: 1

Estado de México: 5

Ciudad de México: 7

Puebla: 3

Oaxaca: 1

Chiapas: 5

Campeche: 1

Yucatán: 1

Recomendaciones de la Secretaría de Salud

Revisar la Cartilla Nacional de Salud y completar el esquema de vacunación

y completar el esquema de vacunación Lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara

Evitar el contacto con personas enfermas y no compartir objetos personales

Mantener medidas higiénicas, especialmente con recién nacidos

Cubrirse al toser o estornudar y desechar pañuelos adecuadamente

Limpiar superficies de uso común

En caso de síntomas, aislamiento inmediato

¿Qué es la tosferina?

Según la Secretaría de Salud, la tosferina es una enfermedad respiratoria aguda causada por la bacteria Bordetella pertussis, altamente contagiosa y sin estacionalidad, que afecta principalmente a menores de un año no vacunados. Se transmite por secreciones respiratorias y su incubación es de 6 a 20 días.

[NO TE VAYAS SIN VER: Alerta por tosferina en México: qué vacuna te debes aplicar]

Fases de la enfermedad: