El autismo en niños puede atenderse con especialistas. FOTO: Getty Images

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtió este lunes a las mujeres embarazadas sobre el consumo de paracetamol (Tylenol), sugiriendo que este medicamento podría incrementar el riesgo de que los hijos desarrollen autismo, así como las vacunas. Sin embargo, investigadores y médicos han cuestionado la recomendación del mandatario ante la falta de pruebas sólidas.

La Dra. Lilia Albores Gallo, especialista en el tema, es una de ellas y subrayó, en entrevista para UnoTV, que no existe evidencia científica que respalde el consejo de Trump, que en conferencia de prensa dijo abiertamente que “tomar Tylenol no es bueno”.

“No hay un solo estudio serio que haya demostrado una relación directa entre el consumo de paracetamol en el embarazo y el autismo. Cuando se indica, es porque el beneficio para la madre y el bebé supera cualquier riesgo”, explicó la especialista Dra. Lilia Albores Gallo, integrante de la organización PROCEDDA.

Los mitos más comunes sobre el autismo

En las últimas décadas, el autismo ha sido objeto de múltiples mitos, destacó Gallo, entre ellos, la idea de que las vacunas o medicamentos como el paracetamol son responsables de la condición, como aseguró el presidente Donald Trump y el secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

La experta afirmó que las vacunas no causan autismo, eso ya se comprobó. Los estudios que lo afirmaban fueron retirados y desacreditados de la base de datos de artículos científicos porque no se ha demostrado esta relación. Aunque, figuras públicas como Trump reavivan la desinformación con declaraciones sin sustento.

El mercurio en las vacunas se ha descartado, se pensaba que era uno de los detonantes de esta condición.

“En algún momento se pensó que el mercurio, pero actualmente las vacunas no tienen mercurio y, sin embargo, no ha disminuido la incidencia del autismo”. Dra. Lilia Albores Gallo, especialista.

Recordó que las recetas de medicamentos que hacen los especialistas a las embarazadas se hacen porque es realmente necesario.

“… En medicina siempre ponemos en una balanza el riesgo de administrar un medicamento versus el beneficio y lo que sabemos, pues es que también la fiebre y la infección pueden ser, a lo mejor, de los factores que son más peligrosos que el paracetamol por sí mismo”. Dra. Lilia Albores Gallo, especialista.

Reiteró que no hay sustento científico que demuestre que ingerir paracetamol provoque el autismo en los hijos de las mujeres embarazadas.

La Dra. Lilia explica que existen muy pocos fármacos aprobados por la FDA que puedan ser útiles para los niños con autismo, porque la respuesta terapéutica a ciertos fármacos ha estado de cierta forma influida por los instrumentos que utilizan los especialistas y en algunos casos, no captan adecuadamente la mejoría.

“Entonces los investigadores ahora lo que están haciendo es diseñar buenos instrumentos para captar esa mejoría”. Dra. Lilia Albores Gallo, especialista.

Factores de riesgo reales del autismo: la edad tiene que ver

La especialista coincide en que el autismo no tiene una única causa, sino que resulta de una combinación de factores genéticos y otros más. Entre los riesgos documentados destacan:

Edad materna o paterna avanzada (mayores de 35 años)

(mayores de 35 años) Intervalo corto entre embarazos (menos de dos años y medio)

(menos de dos años y medio) Antecedentes familiares: tener un hijo con autismo eleva el riesgo de que otro lo desarrolle hasta en un 30%, aproximadamente

“Ser padre a una edad adulta, por arriba de los 35 años, se considera edad paternañosa y ese sí es un factor de riesgo… también la edad maternañosa juega un papel en del riesgo para tener un niño con autismo. Sin embargo, se han hecho estudios y se habla de que solamente el 10% de los casos de autismos tienen que ver con la edad paternañosa o y la edad materna añosa”. Dra. Lilia Albores Gallo, especialista.

Otro causal a tomar en cuenta son los cortos periodos de embarazo:

“El tener embarazos en el periodo que llamamos intergenésico, es decir, el tiempo entre un embarazo y otro embarazo idealmente debe ser de 2 años y medio”. Dra. Lilia Albores Gallo, especialista.

Cuando los padres no toman en cuenta este periodo, aumenta también el riesgo de que el hijo tenga autismo.

El facto más alto de riesgo es la herencia genética.

“Es decir, tener un hermano con autismo pone el riesgo entre un 20% y un 30% a sus hermanos de tener autismo”. Dra. Lilia Albores Gallo, especialista.

Un solo factor no determina el diagnóstico. El autismo surge de la interacción compleja entre la genética y el ambiente. Ninguna pastilla por sí sola puede causarlo, nos aclaró la especialista.

¿Qué es el autismo y cómo se detecta?

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que se manifiesta con dificultades en la interacción social, la comunicación y conductas repetitivas. Sus signos pueden variar mucho, lo que explica el término “espectro”.

Por ello, la recomendación para los padres es estar muy alertas en las primeras manifestaciones de los niños para saber si hay algún indicio sobre lo que le pueda estar ocurriendo al menor.

Algunas señales de alerta en los primeros años de vida incluyen:

Un niño de 2 años que no dice al menos 50 palabras

Falta de gestos como señalar, saludar con la mano o imitar

Escaso contacto visual o sonrisas sociales

Ausencia de juegos de interacción,

“El diagnóstico temprano es la clave. Si a los 18 meses un niño no responde a su nombre, no usa gestos para comunicar o no dice palabras, es necesario acudir con un especialista”, detalló la Dra. Albores.

Diagnóstico oportuno, la diferencia en el desarrollo

De acuerdo con la especialista, diagnosticar a los 2 años puede cambiar la vida de un niño.

“Si se identifica de manera temprana, se pueden implementar terapias que mejoran hasta en 10 puntos el coeficiente intelectual, lo cual impacta directamente en sus posibilidades de aprendizaje y adaptación social”.

Dra. Lilia Albores Gallo, especialista.

Las terapias recomendadas incluyen intervenciones conductuales, terapia de lenguaje y apoyo psicopedagógico, siempre personalizadas según las necesidades de cada paciente.

El espectro: de la infancia a la adultez

El término “espectro” refleja la amplia variabilidad en la forma en que se presenta el autismo. Hay niños con manifestaciones severas, pero también adultos que descubren en la madurez que forman parte del espectro por sus dificultades sociales o de comunicación más sutiles.

“Cada vez más adultos se acercan a pedir una evaluación porque identifican características del autismo en su vida cotidiana. No es algo exclusivo de la infancia, sino una condición de toda la vida”, puntualizó la Dra. Albores.

Avances en México para atender el autismo

En México, se ha fortalecido la preparación de profesionales certificados para la detección y atención del autismo. La organización PROCEDDA ha desarrollado un instrumento que ya registra más de 9 mil casos y que se ha convertido en una base de datos única en Latinoamérica.

“Contar con estadísticas confiables nos permite diseñar políticas públicas y mejorar la atención. El autismo no es una condena, es una condición que bien acompañada permite a muchas personas desarrollar talentos extraordinarios”, concluyó la Dra. Albores.

La Dra. Albores resalta la necesidad de la cooperación y la concientización de que los niños con autismo requieren de más apoyos.