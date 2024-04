Lorenzo es un joven con autismo y logra comunicarse con arte; presenta su exposición en CDMX

Lorenzo es un joven con el Trastorno del Espectro Autista y, en el marco del Día Mundial de la Concienciación del Autismo, presenta su exposición “Los colores de Lorenzo”, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los trastornos del Espectro Autista se identifican en dos momentos clave de la vida; a continuación, en Unotv.com te decimos cuándo se pueden identificar y cómo la familia de Lorenzo ha llevado esta condición en la vida del talentoso joven.

Con el nacimiento de Lorenzo, la vida de Karla, su mamá, cambió para siempre; tuvo que replantear su vida por un diagnóstico inesperado: el autismo de su hijo.

Los trastornos del Espectro Autista se identifican en dos momentos clave de la vida:

Lorenzo no balbuceaba, no se enganchaba con nosotros, no tenía contacto visual y ese fue el proceso que nos fuimos buscando de ¿qué está pasando? Empecé a investigar, empecé a ver en el internet y salía esta palabra que era el autismo. El autismo de Lorenzo en ese momento fue diagnosticado de severo. Hoy es el nivel 3, que es de los más profundos del autismo.

Contó su mamá.