Ayuno seco: alertan por dieta de moda que puede poner en peligro la salud

El ayuno seco puede causar deshidratación severa. | Foto: Shutterstock.

El ayuno seco es una práctica que implica la abstinencia total de alimentos y también agua durante un período determinado, ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre aquellos que buscan beneficios para la salud o la pérdida de peso. Sin embargo, ésta es una práctica “extrema” con serios riesgos para la salud y no está respaldada por evidencia científica, asegura Julia Zumpano, dietista de la Clínica Cleveland de los Estados Unidos.

¿Qué es el ayuno seco?

El ayuno seco consiste en privar al cuerpo de toda fuente de hidratación, incluyendo agua, bebidas y alimentos sólidos, durante un período de tiempo que puede variar desde unas pocas horas hasta varios días.

Algunos defensores del ayuno seco afirman que esta práctica puede desintoxicar el organismo, mejorar la función cerebral y acelerar la pérdida de peso.

“Los fanáticos afirman que los beneficios del ayuno seco incluyen ayudar en la pérdida de peso, la función inmune y la regeneración celular, al tiempo que reducen la inflamación y retrasan el envejecimiento”, dice Zumpano.

Consecuencias a la salud

Los riesgos a la salud del ayuno seco superan con creces cualquier beneficio potencial. Uno de estos riesgos es la deshidratación severa, la cual puede ocasionar una serie de complicaciones graves para la salud, incluyendo:

Daño renal: los riñones necesitan agua para funcionar correctamente. La deshidratación severa puede provocar insuficiencia renal, una condición potencialmente mortal

los riñones necesitan agua para funcionar correctamente. La deshidratación severa puede provocar insuficiencia renal, una condición potencialmente mortal Daño cerebral: el cerebro es aproximadamente un 73% de agua. La deshidratación puede afectar el flujo sanguíneo al cerebro y causar confusión, convulsiones e incluso coma

el cerebro es aproximadamente un 73% de agua. La deshidratación puede afectar el flujo sanguíneo al cerebro y causar confusión, convulsiones e incluso coma Desequilibrio electrolítico: los electrolitos son minerales esenciales que ayudan a regular las funciones corporales. La deshidratación puede provocar un desequilibrio electrolítico, lo que puede ocasionar problemas cardíacos, musculares y neurológicos

los electrolitos son minerales esenciales que ayudan a regular las funciones corporales. La deshidratación puede provocar un desequilibrio electrolítico, lo que puede ocasionar problemas cardíacos, musculares y neurológicos Daño muscular: la deshidratación puede provocar la descomposición del tejido muscular para obtener agua. Esto puede llevar a debilidad muscular, fatiga e incluso insuficiencia renal

la deshidratación puede provocar la descomposición del tejido muscular para obtener agua. Esto puede llevar a debilidad muscular, fatiga e incluso insuficiencia renal Muerte: en casos extremos, la deshidratación severa puede provocar la muerte

Otros riesgos de realizar un ayuno seco son:

Fatiga

Irritabilidad

Dolores de cabeza

Falta de concentración

Disminución de la orina

Constipación

“El ayuno seco también puede provocar problemas urinarios, renales y pulmonares, además de deficiencias nutricionales y trastornos alimentarios”, advirtió Zumpano.

¿Por qué es peligroso?

El ayuno seco es una práctica peligrosa por varias razones: