La Cámara de Diputados aprobó este martes 30 de septiembre reformas a la Ley General de Salud para prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas a menores de 18 años en México. Esta decisión busca frenar los riesgos a la salud de niñas, niños y adolescentes por el alto contenido de cafeína, taurina y azúcares en este tipo de productos.

Sin embargo, en el mercado no solo existen las bebidas energéticas, también las bebidas para deportistas, las bebidas hidratantes y los sueros orales que se utilizan para rehidratar. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó que no son lo mismo y están diseñados para necesidades específicas.

Aunque comparten el objetivo de hidratar, no todas las bebidas funcionan igual ni deben consumirse de manera libre. Según la Revista del Consumidor y expertos de Johns Hopkins, es importante conocer sus diferencias para evitar afectaciones a la salud.

Sueros orales

Uso médico exclusivo : recomendados en casos de diarrea, vómito o fiebre , para prevenir o tratar deshidratación.

: recomendados en casos de , para prevenir o tratar deshidratación. Composición: agua, glucosa y electrolitos (sodio, potasio).

(sodio, potasio). Deben tener registro sanitario ante COFEPRIS.

No deben tomarse como bebida de uso diario, explicó Profeco.

“El exceso puede causar hipernatremia (mucho sodio en la sangre), especialmente peligroso para personas con hipertensión”. Profeco

Bebidas para deportistas

Ideales solo para quienes hacen ejercicio intenso o prolongado .

. Contienen azúcar, sodio y potasio , que ayudan a recuperar energía y líquidos.

, que ayudan a recuperar energía y líquidos. Ejemplos: Gatorade, Powerade.

“Si se toman sin hacer ejercicio, pueden provocar aumento de peso y desequilibrios nutricionales”, advirtió.

Bebidas hidratantes

Muchas se promocionan como “con electrolitos”, pero no tienen regulación sanitaria clara .

. Algunas marcas, como SueroX , no son sueros reales , aunque su nombre lo sugiere.

, , aunque su nombre lo sugiere. Suelen incluir edulcorantes no calóricos (sucralosa, estevia).

No son un sustituto del agua, y su consumo constante podría alterar la microbiota intestinal, explicó Profeco.

Bebidas energéticas

Contienen altas dosis de cafeína, taurina y azúcares.

Según Johns Hopkins Medicine, su consumo puede provocar:

Insomnio

Palpitaciones

Aumento de presión arterial

En casos graves: convulsiones o arritmias

“Estas bebidas no deben ser consumidas por niños ni adolescentes”, subraya la doctora Kristin Arcara de Johns Hopkins

También se asocian con problemas de conducta, ansiedad y dependencia a la cafeína.

Característica Sueros Orales / Electrolitos Orales Bebidas para deportistas Bebidas hidratantes Definición y propósito Fórmulas para reponer líquidos de forma inmediata y tratar la deshidratación por afecciones médicas. Bebidas saborizadas para reponer agua, energía y electrolitos perdidos durante el ejercicio. Bebidas saborizadas elaboradas con sales minerales y edulcorantes. No son sueros ni bebidas para deportistas. Clasificación / Regulación Considerados medicamentos o insumos para la salud. Requieren registro sanitario de la Cofepris. Productos alimenticios regulados por normas como la NOM-218-SSA1-2011. No tienen una norma específica que establezca su denominación o composición. Composición clave Agua, glucosa, electrolitos, cloruro de potasio. Agua, sales minerales, hidratos de carbono (azúcares) para energía y sodio. Agua, electrolitos, edulcorantes no calóricos. Uso recomendado Solo bajo indicación médica en casos de deshidratación por enfermedad. Después de una alta deshidratación por actividad deportiva. No se especifica un uso concreto. No deben tomarse como agua por su contenido de sodio y potasio. Riesgos por consumo Consumir sin necesidad puede causar problemas de salud por exceso de minerales, especialmente en personas con hipertensión. Puede provocar problemas de salud por el consumo innecesario de minerales como el sodio. Puede causar problemas de salud por el exceso de minerales y no son recomendables para niños por los edulcorantes. Ejemplos Electrolit y Pedialyte Gatorade o Power Ade Suerox (que, aunque el nombre puede confundir, está clasificado como Bebida Hidratante y no como suero) o G Active de Gatorade.

¿Qué efectos tienen en la salud

Las consecuencias de consumir mal estos productos varían según el tipo, pero todos tienen riesgos si se usan como agua o sin necesidad.

Sueros orales

Se recomiendan en deshidratación médica. Pero su abuso puede provocar:

Exceso de sodio

Riesgos cardiovasculares

Bebidas deportivas

Ayudan a reponer energía tras el esfuerzo físico. Su abuso puede causar:

Aumento de peso

Exceso de azúcares en personas inactivas

Bebidas hidratantes

No tienen aval médico.

Contienen ingredientes que podrían confundir al consumidor .

. Su uso excesivo es innecesario en personas sanas.

Bebidas energéticas

Las más riesgosas.

Problemas cardíacos

Trastornos del sueño

Alteraciones neurológicas

En adolescentes, mayor riesgo de ansiedad, consumo de sustancias y baja escolaridad

La Profeco, así como expertos médicos concluyen que el consumo inadecuado o excesivo de cualquiera de estas bebidas puede provocar desequilibrios de minerales y problemas de salud, por lo que no deben tomarse como si fueran agua. Y recomiendan que la hidratación diaria, nada es mejor que el agua simple.