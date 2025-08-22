Bacteria “carnívora” avanza en EE. UU.; alertan por infecciones graves

GENERANDO AUDIO...

Aumenta bacteria “carnívora” por cambio climático. FOTO: Getty Images

Los expertos en salud de todo Estado Unidos están emitiendo advertencias sobre un aumento en las infecciones por una bacteria “carnívora” conocida como Vibrio vulnificus. Los casos han provocado en algunos casos una alerta de salud, se identifican dos maneras en las que las personas pueden infectarse.

Típicamente encontradas en las aguas cálidas y saladas de la costa del Golfo, las bacterias ahora están apareciendo en nuevas áreas, y los expertos señalan el cambio climático como un factor clave en su migración hacia el norte a lo largo de la costa este, informa The Associated Press.

Las bacterias prosperan en agua cálida y salobre, una mezcla de agua dulce y salada que se encuentra en estuarios y lagunas. Si bien la mayoría de las infecciones se reportan entre mayo y octubre en los estados de la costa del Golfo, se han documentado casos tan al norte como Nueva Inglaterra, donde un caso reciente en Cape Cod de Massachusetts provocó una alerta de salud pública.

Vibrio vulnificus es un tipo particularmente peligroso de bacteria Vibrio

Si bien la mayoría de las más de 1,000 enfermedades por Vibrio reportadas cada año en los EE. UU. son menos graves, Vibrio vulnificus representa alrededor de 200 casos. Hasta 1 de cada 5 casos termina en muerte, mucho más que otras cepas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Un hombre de Florida, Bernie Stewart, se considera afortunado de haber sobrevivido a una infección en 2019 que requirió 10 cirugías durante tres meses para extirpar el tejido en descomposición.

Para él, el mensaje es claro: “Esto no es nada con lo que jugar”.

Las personas pueden infectarse de dos maneras. La primera es comer mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras, que filtran las bacterias del agua.

La segunda y más común forma es cuando las bacterias ingresan al cuerpo a través de una herida abierta, un tatuaje o perforación reciente u otro tipo de ruptura en la piel mientras está en el océano o en agua salobre.

El Dr. Fred López es especialista en enfermedades infecciosas en el Centro de Ciencias de la Salud de LSU en Nueva Orleans. Señaló que las aguas de la costa del Golfo representan “la convergencia perfecta de la cantidad correcta de sal y la cantidad correcta de calor para permitir que este organismo prolifere”.

Infecciones empeoran si hay enfermedades previas

La infección grave es más común en personas con sistemas inmunológicos debilitados, enfermedad hepática, diabetes u otras enfermedades crónicas, según los CDC.

Una vez en el torrente sanguíneo, la bacteria puede causar una enfermedad grave y potencialmente mortal. Los antibióticos son la primera línea de defensa, pero algunas infecciones requieren un tratamiento agresivo, incluidas múltiples cirugías para extirpar el tejido muerto y, en algunos casos, incluso la amputación, dicen los CDC.

Los casos fluctúan de un año a otro y dependen de factores como las tormentas tropicales, lo que dificulta la interpretación de los datos de la enfermedad, según un investigador del Hospital de Investigación Pediátrica St. Jude en Memphis, Tennessee.

“Es realmente fácil hacer sonar alarmas innecesarias porque los casos han aumentado, o sentirse demasiado complaciente porque los casos son bajos, [debido a informes incompletos]”, dijo el investigador Salvador Almagro-Moreno.

No obstante, estados como Luisiana han visto un aumento alarmante en los casos este verano, con 20 infecciones reportadas y cuatro muertes hasta ahora, según AP.

Más información

El Departamento de Salud de Florida ofrece más información sobre Vibrio vulnificus.

Autor: Deanna Neff

Copyright © 2025 HealthDay. Todos los derechos reservados.