Bañarse con agua caliente: ésta es la temperatura indicada y los riesgos de superarla

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

El ser humano ha encontrado en el agua caliente un refugio contra el frío, un espacio de limpieza y una experiencia casi ritual, a lo largo del tiempo y en distintas culturas. Sin embargo, la temperatura del agua desencadena en el organismo procesos fisiológicos, con beneficios y riesgos que dependen de la duración y la frecuencia del baño.

Ariel Vilchis Reyes, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó cuál es la temperatura indicada para tomar un baño caliente y evitar riesgos a la salud.

¿Cuál es la temperatura adecuada para tomar un baño caliente?

El especialista aclaró que las temperaturas recomendadas para el agua durante una ducha es de entre 37.5 y 43 °C en el uso cotidiano, y hasta 48 °C únicamente en baños terapéuticos bajo supervisión clínica. También, indicó que este incremento debe ser moderado y no superar.

“Un baño caliente bien administrado puede ayudar a personas con dolor articular o rigidez muscular, siempre que se inicie con agua templada y se aumente la temperatura gradualmente”. Ariel Vilchis Reyes, Facultad de Medicina de la UNAM

En condiciones controladas, el agua caliente puede mejorar la movilidad en casos de lesiones leves, aunque los expertos advierten que no debe usarse para acelerar la cicatrización de heridas, pues un exceso de calor puede tener efectos contraproducentes.

¿Cómo puede dañar al cuerpo y la salud el agua caliente?

Piel

El agua muy caliente erosiona las defensas de la piel en cuestión de minutos, provocando resequedad, irritación y, en personas con dermatitis atópica o eczema, un agravamiento de los síntomas.

“Cuando la temperatura es muy elevada, los aceites naturales que protegen la epidermis y el cuero cabelludo se pierden muy rápido, dejando la superficie reseca, irritada y vulnerable”, señaló el especialista universitario.

La piel, órgano más extenso del cuerpo, se protege gracias a una fina capa de lípidos y a un manto ácido que ayudan a retener la humedad y a impedir el paso de patógenos.

Cabello

Al igual que con la piel, algo similar ocurre en el cuero cabelludo: el agua caliente elimina el sebo que lo protege y humecta. Sin esa capa, el cabello se vuelve seco, quebradizo y propenso a la caída.

De hecho, en quienes padecen caspa, el calor excesivo puede alterar aún más el equilibrio natural del cuero cabelludo.

Efectos invisibles del agua caliente

Si bien la sensación de un baño caliente puede ser reconfortante,el experto de la UNAM adviertió sobre algunos efectos que no siempre se perciben de inmediato, tales como:

Quemaduras térmicas, especialmente en niños y adultos mayores.

Mareos o hipotensión, por la vasodilatación excesiva.

Fatiga y deshidratación, consecuencia de la pérdida de líquidos durante la sudoración.

Y en el caso de los baños de temazcal o vapor, se recomienda suspender la sesión si aparecen signos de mareo o debilidad, y abrigar el cuerpo después para evitar cambios bruscos de temperatura.

¿Cada cuánto bañarse?

La frecuencia ideal del baño no es universal. De acuerdo con el profesor Vilchis Reyes, deben considerarse tres factores:

El clima La condición biológica La actividad física

En climas fríos, bañarse dos o tres veces por semana puede ser suficiente; en climas cálidos o en personas que sudan mucho, hasta dos baños al día podrían ser necesarios. En todos los casos, la recomendación es preferir agua tibia y baños breves, de no más de diez minutos.

Guía práctica para un baño saludable

Mantener la temperatura entre 37.5 y 40 °C para uso diario.

para uso diario. No prolongar el baño más de 10 minutos .

. Usar jabones suaves sin perfumes ni detergentes agresivos.

Hidratar la piel con crema o ungüento al salir del baño.

Ajustar la frecuencia del baño según clima, actividad física y estado de salud.

La eficacia de prácticas saludables como el baño depende de la moderación; ya que si bien, el calor puede ser bueno para lasalud, esto siempre dependerá de que se evite el exceso.



