Parejas cambian la tradición: dormir separados trae beneficios

Vida en pareja. Foto: Cuartoscuro

Compartir la cama y hasta la misma habitación con la pareja podría no ser tan buena idea como pareciera, pues la nueva tendencia es que cada uno pase la noche en camas separadas y, en algunos casos, hasta en otra recámara.

De acuerdo con especialistas consultados por el portal GQ, implementar la dinámica de dormir en camas y recámaras separadas traería consigo más beneficios a la pareja.

¿Cuáles son los beneficios de dormir en camas o recámaras separadas?

A decir de los expertos, no compartir la cama tendría efectos positivos, como sueños más reparados, intimidad individual y más.

Descanso reparador

Al no compartir la misma recámara, los especialistas consideran que se logra un descanso reparador.

Al dormir junto a otra persona, situaciones como la temperatura, los ronquidos y hasta las sábanas podrían causar un despertar constante en la pareja y evitar que se logre un sueño profundo y reparador.

Tener más privacidad

El tener una habitación propia, sin tu pareja, dará mayor intimidad individual y la libertad de realizar actividades tan simples como leer un libro antes de dormir sin molestar con la luz a la pareja.

Se evita la rutina

De acuerdo con los especialistas, al no compartir la cama y la misma recámara, la pareja evita caer en la rutina, ya que se buscarán por deseo.

Aumenta el tiempo de calidad

Especialistas consideran que no compartir la misma recámara podría aumentar el tiempo de calidad en la pareja, pues al compartir algún espacio en común se alienta la conversación.