Bolillo vs pan de caja: ¿cuál es más saludable según sus nutrientes?
Elegir entre bolillo y pan de caja puede ser más complicado de lo que parece. Ambos son fuentes de carbohidratos y energía, pero su valor nutricional varía según la composición y el tipo de pan.
Tipos de pan de caja y sus características
La Profeco identifica tres variedades comunes de pan de caja:
- Pan blanco: elaborado con harinas refinadas, bajo en fibra.
- Pan multigrano: incluye granos, semillas y salvado, alto en fibra.
- Pan integral: hecho con granos enteros y salvado, rico en fibra.
Sin embargo, muchos panes comerciales contienen azúcares añadidos como sacarosa, miel o jarabe de maíz, y gluten, que puede causar problemas digestivos en personas con celiaquía o sensibilidad. Entre los síntomas más comunes de intolerancia están inflamación abdominal, diarrea, estreñimiento, vómitos, anemia y fatiga.
Valor nutricional del bolillo
El bolillo, un pan tradicional mexicano, destaca por su contenido energético:
- Porción de 20 g: 64 calorías, 11 g de carbohidratos, 2 g de proteínas, 1 g de lípidos, 101 mg de sodio.
- Minerales: 8 mg de calcio, 22 mg de fósforo, 26 mg de potasio, 6 mg de magnesio, 8 mcg de selenio.
- Ácido fólico y hierro: 14 mcg y 1 mg, respectivamente.
Su menor contenido de sodio y su aporte equilibrado de minerales esenciales lo hacen una opción interesante para quienes buscan reducir la sal en la dieta y obtener nutrientes como fósforo, potasio y magnesio.
Valor nutricional del pan de caja
Una rebanada de pan de caja (30 g) aporta:
- Calorías y macronutrientes: 78 calorías, 15 g de carbohidratos, 2 g de proteínas, 1 g de lípidos, 167 mg de sodio.
- Micronutrientes: 160 mg de calcio, 31 mcg de ácido fólico y 1 mg de hierro.
El pan de caja se destaca por su mayor contenido de calcio y ácido fólico, aunque también aporta más sodio, un factor relevante para la salud cardiovascular y la presión arterial.
¿Cuál elegir?
La decisión depende de tus necesidades nutricionales:
- Pan de caja: recomendable si necesitas más calcio y folatos.
- Bolillo: opción equilibrada en minerales esenciales y bajo en sodio.
En cualquier caso, es importante consultar con un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en la dieta.