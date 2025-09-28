GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock

Elegir entre bolillo y pan de caja puede ser más complicado de lo que parece. Ambos son fuentes de carbohidratos y energía, pero su valor nutricional varía según la composición y el tipo de pan.

Tipos de pan de caja y sus características

La Profeco identifica tres variedades comunes de pan de caja:

Pan blanco: elaborado con harinas refinadas, bajo en fibra.

elaborado con harinas refinadas, bajo en fibra. Pan multigrano: incluye granos, semillas y salvado, alto en fibra.

incluye granos, semillas y salvado, alto en fibra. Pan integral: hecho con granos enteros y salvado, rico en fibra.

Sin embargo, muchos panes comerciales contienen azúcares añadidos como sacarosa, miel o jarabe de maíz, y gluten, que puede causar problemas digestivos en personas con celiaquía o sensibilidad. Entre los síntomas más comunes de intolerancia están inflamación abdominal, diarrea, estreñimiento, vómitos, anemia y fatiga.

Valor nutricional del bolillo

El bolillo, un pan tradicional mexicano, destaca por su contenido energético:

Porción de 20 g: 64 calorías, 11 g de carbohidratos, 2 g de proteínas, 1 g de lípidos, 101 mg de sodio.

64 calorías, 11 g de carbohidratos, 2 g de proteínas, 1 g de lípidos, 101 mg de sodio. Minerales: 8 mg de calcio, 22 mg de fósforo, 26 mg de potasio, 6 mg de magnesio, 8 mcg de selenio.

8 mg de calcio, 22 mg de fósforo, 26 mg de potasio, 6 mg de magnesio, 8 mcg de selenio. Ácido fólico y hierro: 14 mcg y 1 mg, respectivamente.

Su menor contenido de sodio y su aporte equilibrado de minerales esenciales lo hacen una opción interesante para quienes buscan reducir la sal en la dieta y obtener nutrientes como fósforo, potasio y magnesio.

Valor nutricional del pan de caja

Una rebanada de pan de caja (30 g) aporta:

Calorías y macronutrientes: 78 calorías, 15 g de carbohidratos, 2 g de proteínas, 1 g de lípidos, 167 mg de sodio.

78 calorías, 15 g de carbohidratos, 2 g de proteínas, 1 g de lípidos, 167 mg de sodio. Micronutrientes: 160 mg de calcio, 31 mcg de ácido fólico y 1 mg de hierro.

El pan de caja se destaca por su mayor contenido de calcio y ácido fólico, aunque también aporta más sodio, un factor relevante para la salud cardiovascular y la presión arterial.

¿Cuál elegir?

La decisión depende de tus necesidades nutricionales:

Pan de caja: recomendable si necesitas más calcio y folatos.

recomendable si necesitas más calcio y folatos. Bolillo: opción equilibrada en minerales esenciales y bajo en sodio.

En cualquier caso, es importante consultar con un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en la dieta.