Brote actual de sarampión podría provocar un aumento de casos de pérdida auditiva en el futuro, según experto

Se conmemora el Día Internacional de las Personas Sordas | Foto: IA

La sordera no viene con el envejecimiento ni es exclusivo de los adultos mayores, sino que hay pérdidas auditivas en los primeros años de vida provocadas por enfermedades virales como el sarampión, enfermedad que ha presentado un brote actual en Chihuahua, lo cual podría tener como consecuencia una crisis auditiva en el futuro, de acuerdo con un experto.

En el marco del Día Internacional de las Personas Sordas, el el Dr. Gonzalo Corvera, director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología (IMON), hizo un llamado a la vacunación para prevenir que los jóvenes pacientes con sarampión desarrollen pérdidas auditivas permanentes.

Alertan por una crisis de sordera por el actual brote de sarampión

Con corte al 24 de septiembre, se han confirmado 4 mil 678 casos y 21 muertes de sarampión en México, siendo el grupo etario mayormente afectado es el grupo de edad de 1 a 4 años con 14.1%, de acuerdo con el Boletín Informativo de Enfermedades Prevenibles por Vacunación (SE37).

Considerando que enfermedades como el sarampión provocan pérdida auditiva, se espera un número considerable de personas con pérdida auditiva en el futuro por el brote actual, según el Dr. Gonzalo Corvera, director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología (IMON).

“Ahorita ya son miles de casos y más de 20 muertos. Y de esos miles que sobreviven va a haber una proporción importante que tengan pérdida auditiva permanente”. Dr. Gonzalo Corvera

El especialista mexicano destacó la importancia de la vacunación contra esta enfermedad para combatir el brote y, a la postre, evitar pérdidas auditivas.

“De ahí la importancia de las de las vacunas, es súper importante en los niños. El sarampión es un causante muy importante”, complementó.

Cabe destacar que, referente al antecedente de vacunación, se encontró que 88% de los pacientes con sarampión con antecedente de vacunación, según el Boletín Informativo.

Cabe destacar que el 92% de los casos se concentran en Chihuahua, en donde han fallecido miembros de la comunidad menonita, la cual rechaza las vacunas. “Eso es por influencia de nuestros vecinos del norte que están en una furia antivacunas”, señaló el Dr. Corvera.

¿Cuál es la relación entre el sarampión y la pérdida auditiva?

El presidente del IMON explicó que la relación entre el sarampión y la pérdida auditiva radica en que el virus ataca al oído interno o causa problemas de infección crónica en el oído medio.

Por otro lado, el Centro Terapéutico de Audición OTOTECH de México detalló que uno de cada 10 casos de sarampión termina en infección de oídos, lo que puede producir pérdida auditiva con el tiempo.

¿Por qué? Por casos de encefalitis o inflamación cerebral producto de la enfermedad. “Cuando se da la pérdida de audición es porque se daña el cerebro de alguna forma”, según los expertos mexicanos.

OTOTECH también precisó que los daños auditivos de este tipo son frecuentes en niños menores de 5 años y sobre todo en verano por dos razones:

Los canales auditivos de los menores de 5 años son más cortos, lo que permite la entrada de más infecciones

En el verano, los niños pasan más tiempo en el agua

Fuente: OTOTECH

Cabe destacar que el sarampión no causa sordera congénita; sin embargo, puede ser una de las secuelas que deje la enfermedad, particularmente entre los más pequeños de la casa.

Además de la vacunación, este Centro Terapéutico de Audición recomendó a los padres llevar a sus hijos al otorrinolaringólogo si tuvieron sarampión.

El Dr. Gonzalo Corvera habla de diversos puntos sobre el Día Internacional de las Personas Sordas

En el marco del Día Internacional de las Personas Sordas, conmemorado el último domingo de septiembre, el Dr. Corvera hizo un llamado a prevenir y tratar la pérdida de audición, al advertir su vínculo directo con el deterioro cognitivo, incluida la enfermedad de Alzheimer.

“El riesgo se multiplica conforme aumenta la severidad de la pérdida auditiva”, explica el Dr. Alfredo Arnaud, otorrinolaringólogo, quien detalla:

Pérdida leve: doble riesgo de Alzheimer .

. Pérdida moderada: triple riesgo .

. Pérdida profunda: quintuplica el riesgo de deterioro cognitivo.

Además, en niños, la pérdida auditiva puede estar asociada a otras discapacidades del neurodesarrollo, aunque no significa que afecte directamente la capacidad intelectual.

El director del IMON también respondió las siguientes preguntas comunes sobre el Día Internacional de las Personas Sordas:

1. ¿Qué pasa en 2025 con la comunidad sorda?

Aunque no hay un lema oficial internacional este año, el foco de múltiples organizaciones está puesto en la inclusión plena y el acceso a tecnologías auditivas, sin dejar de lado el valor de la lengua de señas para quienes no pueden acceder a otro tipo de herramientas.

“El lenguaje de señas debe existir, pero nuestro trabajo es lograr que no sea la única vía para comunicarse”, afirmó el especialista.

Asimismo, aseguró: “No todos pueden recibir un implante coclear o un auxiliar auditivo, pero todos deben tener opciones.”

2. ¿Por qué los niños sordos dejan de hablar?

Muchos bebés con sordera empiezan balbuceando como cualquier otro, pero al no escuchar correctamente lo que dicen quienes los rodean, su imitación no es efectiva. Rápidamente notan que los adultos no los entienden y dejan de intentar comunicarse verbalmente.

“Ellos tienen la capacidad física de hablar, pero no logran imitar correctamente los sonidos. Por eso el diagnóstico y tratamiento temprano es vital”, expresó el Dr. Gonzalo Corvera.

Un implante coclear colocado a tiempo permite que el cerebro desarrolle las conexiones necesarias para entender y producir el lenguaje hablado con normalidad.

3. ¿Cuándo usar un aparato auditivo?

No toda pérdida auditiva requiere un dispositivo. De acuerdo con el especialista, el primer indicio es la dificultad para entender, no para oír.

“La gente no dice ‘no oigo’, dice ‘no entiendo’. Y eso pasa porque empieza a faltar parte de la señal auditiva. Así como en los colores, si faltan ciertas frecuencias, ya no distinguimos los matices del lenguaje”, explica.

Los auxiliares auditivos suelen recomendarse cuando hay una pérdida de 30 o 40 decibeles, evaluada por un especialista.

4. Causas comunes de pérdida auditiva en México

Entre las principales causas de pérdida auditiva en México, destacan:

Genética y problemas al nacimiento

Enfermedades virales como sarampión, paperas y varicela

como sarampión, paperas y varicela Otitis media en la infancia

Exposición prolongada a ruido

Envejecimiento natural

Diabetes, hipertensión y colesterol alto

5. ¿La sordera es parte natural del envejecimiento?

La respuesta corta es “sí”, pero no debe ignorarse, de acuerdo con el Dr. Gonzalo Corvera.

“Es natural perder audición con la edad, pero eso no significa que debamos dejarla sin tratar. Eso solo nos expone a más riesgos como depresión, aislamiento y deterioro cognitivo”, aclaró a Uno TV.

Las células que permiten escuchar no se regeneran. La pérdida depende de múltiples factores: genética, exposición a ruido, tabaquismo, enfermedades crónicas, etcétera.

6. ¿El cerumen puede causar sordera?

Sí, pero es totalmente reversible. Un tapón de cerumen bloquea el canal auditivo y puede disminuir la audición considerablemente.

El uso de audífonos o aparatos auditivos también puede favorecer la acumulación de cerumen, por lo que es importante hacer limpiezas periódicas con un profesional, consideró el experto.

7. La educación y el trabajo: los verdaderos retos

Más allá del aspecto médico, el prejuicio social y la falta de adaptación del sistema educativo siguen siendo obstáculos graves para las personas con pérdida auditiva.

“El problema no es intelectual, es de acceso a la información. Si el niño no escucha bien, le llega menos contenido y necesita apoyos extra en clase, como sistemas auditivos, mejor ubicación, uso de lengua de señas o simplemente un maestro capacitado.” Dr. Gonzalo Corvera (IMON)

Y en el ámbito laboral, la discriminación sigue presente. “Muchas empresas no contratan a personas con sordera por prejuicio, cuando en realidad pueden ser más comprometidas y capaces que otras. Lo importante es adecuar los puestos de trabajo y generar conciencia.”

Congreso de audición en México: ¿cómo participar?

Para quienes buscan más información, el Dr. Gonzalo Corvera invitó al 17° Congreso Interactivo de Audición, organizado por Amaoír A.C., enfocado a padres de familia y personas interesadas en el tema.

Este congreso se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre en un horario de 09:00 a 17:00 horas en el Colegio Van Dyck de la Ciudad de México. Ahí, participarán expertos para hablar de temas fundamentales como:

Consejos prácticos en la Terapia Auditivo-verbal

Rutinas, cuentos y canciones en terapia

Límites, apoyo a padres para el manejo de sus hijos

Navegando el sistema legal, perspectiva de un abogado con implante coclear

“Es una muy buena oportunidad para aprender mucho de cómo lidiar con la dificultad auditiva“, remató el experto mexicano.

Para obtener detalles sobre cómo participar, los interesados deben mandar un correo a la dirección info@amaoir.org.