Bullying escolar: ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a enfrentar el acoso escolar?

Hay varias recomendaciones para afrontar el bullying escolar. Foto: Getty Images

El acoso escolar o bullying es una situación que muchos niños padecen y la cual afecta su salud de forma integral. Es por ello que algunos expertos creen que es fundamental tomar acciones para prevenirlo. Ve cómo puedes ayudar a los niños a afrontar el bullying escolar, de acuerdo con especialistas.

¿Cómo ayudar a los niños a enfrentar el bullying?

Artículos retomados por la Fundación Carlos Slim y la iniciativa Cliki Salud sugiere cuatro recomendaciones hechas por expertos para apoyar a los menores a enfrentar una situación de acoso en la escuela:

Hablar del tema

Lo ideal es abordar este tema con los niños incluso desde antes de que comiencen a ir a la escuela, aseguran los expertos.

“Se les debe explicar qué es el acoso escolar y pedir a otros miembros de la familia que compartan con él sus experiencias al respecto”.

En caso de que el pequeño esté siendo víctima de acoso y decida comunicárselo, se debe elogiar su sinceridad y reconocerle que ha sido lo bastante valiente como para explicarlo. Además, se le debe ofrecer un apoyo incondicional.

Acercamiento con autoridades escolares

Es importante, consultar cuál es la política relacionada con el acoso escolar y averiguar cómo el personal del centro y los profesores del niño enfocan este tipo de situaciones.

Eliminar posibles “cebos”

En algunas ocasiones el acoso suele deberse a que los acosadores buscan algo en especial, como el dinero del almuerzo o algún determinado artículo u objeto.

Por ello, lo mejor es animar a los hijos a llevarse el almuerzo preparado o a asistir al colegio sin dichos artículos u objetos.

Fomentar el compañerismo

Estar acompañado de amigos hace mucho menos probable que un niño sufra acoso. Es por eso, que los especialistas sugieren recordarles a los pequeños la importancia de fomentar el compañerismo y la amistad con los otros niños de su escuela.

Bullying es violencia, así puedes prevenirla

Otras formas que sugiere la iniciativa “Vive Seguro” también de la Fundación Carlos Slim, es eliminar la violencia en el día a día, por ello propone:

Eliminar el uso de frases como “si te pegan, pega más fuerte”

Enseñar a los menores a asumir responsabilidades y respetar límites

No educar con violencia usando gritos y o golpes

Mantener una comunicación abierta con los menores

¿Cómo detectar el bullying?

Es importante prestar atención al comportamiento de los niños para así detectar a tiempo si es víctima de acoso. Éstas son algunas señales:

No querer ir a la escuela

El bullying puede llevar a un Trastorno por Estrés Postraumático, según estudios publicados en el European Journal of Work and Organizational Psychology. De ser así, el niño podría vivir sentimientos negativos hacia sí mismo y hacia otros, apartándose de lugares y personas vinculados con las agresiones.

Dolores, malestar y enfermedades frecuentes

La intimidación produce altos niveles de estrés. Esto provoca el debilitamiento del sistema inmunológico de la víctima, dejándola expuesta a diversas enfermedades, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Arizona, citado por la Fundación.

Aislamiento, depresión y pensamientos suicidas

Las víctimas de bullying tienen siete veces más riesgo de padecer depresión y tendencias suicidas, según un estudio presentado en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, y son más propensos a hacerse daño y provocarse autolesiones, así como al abuso de sustancias o desórdenes alimenticios.

Pobre rendimiento escolar

Según un estudio de la Universidad de Virginia, las escuelas con altos índices de bullying tienen alumnos con muy bajas calificaciones. Especialistas opinan que esto se debe a que los jóvenes acosados prestan menor atención al estudio debido al miedo que padecen.

Visitas frecuentes a la enfermería

La frecuencia de las visitas a la enfermería podría ayudar a detectar a las víctimas de bullying. Sin embargo, las lesiones físicas causan menos daño que la intimidación y el acoso psicológico, principales causas de los problemas de salud en las víctimas, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Pediatrics.

Bullys y víctimas

De acuerdo con diversos estudios, aquellas personas con obesidad, alergias alimentarias, discapacidad o preferencias sexuales diferentes, son blancos comunes de acoso escolar, asegura Cliki Salud.

En tanto a los bullys, es decir, quien ejerce el acoso, los especialistas proponen también estar alerta de que los menores no sean quienes ejerzan la agresión.

Algunas señales son:

Es agresivo, tanto física como verbalmente

Ha tenido reportes por problemas de conducta

Tiene dinero o pertenencias nuevas que no puede explicar

No se hace responsable de sus actos

Tiene amigos acosadores

Para la Asociación Americana de Psicología, tanto las víctimas como los acosadores tienen problemas para socializar y generan actitudes negativas hacia otros.

¿Qué es el bullying?

El bullying o acoso es la agresión para ejercer poder sobre otra persona. En concreto, los investigadores lo han definido como una serie de amenazas hostiles, físicas o verbales que se repiten, angustiando a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador.

Bullying escolar

En el caso específico del acoso escolar o bullying escolar este se refiere a los daños físicos y psicológicos a los que está expuesto un niño de forma intencionada y reiterada por parte de otro, o de un grupo de ellos, cuando acude a la escuela.

Debido a que estos daños pueden volverse duraderos, es fundamental tomar acciones para prevenir el bullying desde casa.