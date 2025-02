“Camp Hill”, qué es este virus descubierto en EE.UU., es un pariente del mortal Nipah

GENERANDO AUDIO...

Investigadores identificaron un nuevo virus llamado Camp Hill.

Investigadores de la Universidad de Queensland, en Australia, identificaron un nuevo virus en musarañas cerca de la localidad de Camp Hill, en el condado de Tallapoosa, Alabama, Estados Unidos.

Bautizado como Camp Hill, este virus pertenece a la familia de los henipavirus, que incluye al mortal Nipah y Hendra, ambos catalogados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como amenazas pandémicas debido a su alta tasa de letalidad, que puede alcanzar hasta el 70%.

El descubrimiento ha generado preocupación entre algunos expertos en salud pública. El Dr. David Dyjack, de la Asociación Nacional de Salud Ambiental en EE.UU., afirmó en declaraciones a Daily Mail que el Camp Hill podría representar un riesgo global si mutara y llegara a infectar humanos, ya que podría afectar órganos vitales como los riñones.

Hasta el momento, el Camp Hill no ha infectado a humanos, y su impacto en la salud humana sigue siendo incierto. Sin embargo, los henipavirus son conocidos por provocar inflamación cerebral, insuficiencia respiratoria, daño hepático y renal.

Estudios preliminares han encontrado material genético del virus en los riñones de las musarañas, lo que sugiere que podría atacar los mismos órganos en personas si llegara a transmitirse.

El Dr. Rhys Parry, de la Escuela de Química y Biociencias Moleculares, destacó la similitud del Camp Hill con el Langya, otro henipavirus que se transmitió de musarañas a humanos en China. “Esto indica que la transmisión de musaraña a humano puede ocurrir“, explicó.

Si bien algunos científicos advierten sobre su potencial pandémico, otros consideran que aún no hay motivos para alarmarse. Sin embargo, Dyjack insiste en que EE.UU. reúne las condiciones para la próxima pandemia. “Tenemos un mamífero portador de un virus sin vacuna, no lo estamos vigilando y el personal clínico no está preparado. El escenario para que pase a los humanos a través de un animal intermediario, como un cerdo o un caballo, ya existe en EE.UU.”, advirtió.

El descubrimiento del Camp Hill destaca la importancia de la vigilancia epidemiológica para identificar virus emergentes antes de que representen una amenaza para la salud humana.