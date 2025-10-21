Campaña de vacunación invernal utiliza vacunas contra COVID-19 de Moderna y Pfizer

GENERANDO AUDIO...

¿Cuáles son las vacunas que se usan en la campaña de invierno? | Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud (SSA) informó este martes 21 de octubre que las vacunas contra COVID-19 que se aplican en la Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026, son las elaboradas con tecnología RNA por parte de las empresas farmacéuticas Moderna y Pfizer.

Además, el secretario de Salud, David Kershenobich, anunció en Conferencia Matutina que se están aplicando dosis de la empresa Sanofi para la inmunización contra el virus de la influenza, elaboradas por segundo año en México.

Recalcan vacunación contra COVID-19 en campaña invernal

El funcionario mexicano informó que se cuenta con poco más de 10 millones de vacunas disponibles para inmunizar contra COVID-19 a los siguientes grupos poblacionales:

Gente con factores de riesgo

Población mayor de 60 años

Personas con comorbilidades

Las vacunas de Moderna y Pfizer son seguras y prioritarias para los grupos vulnerables, a quienes invitó a acudir a la Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026.

Cabe destacar que, para esta campaña, se aplican dos vacunas monovalentes actualizadas contra nuevas variantes del virus SARS-CoV-2:

Spikevax LP.8.1 de Moderna

de Moderna Comirnaty LP.8.1 de Pfizer-BioNTech

Ambas están dirigidas específicamente contra la variante LP.8.1, una subvariante descendiente del linaje JN.1, considerada actualmente como dominante en México y otras regiones.

Estas vacunas han sido autorizadas por la OMS, la FDA y cuentan con registro sanitario de Cofepris.

También llaman a vacunación contra influenza

David Kershenobich también dio a conocer que se cuenta con un poco más de 40 millones de vacunas contra la influenza. “Quisiera resaltar que esa vacuna ya se produce en México“, señaló el titular de la SSA.

En este caso, se aplica la vacuna tetravalente inactivada, con formulación actualizada para proteger contra los siguientes tipos de influenza:

A (H1N1) : Wisconsin/67/2022

: Wisconsin/67/2022 A (H3N2) : District of Columbia/27/2023

: District of Columbia/27/2023 B/Victoria : Austria/1359417/2021

: Austria/1359417/2021 B/Yamagata: Phuket/3073/2013

La Secretaría de Salud dio inicio el 13 de octubre de 2025 a la Campaña de Vacunación para la temporada invernal 2025-2026, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las vacunas que se aplicarán son:

Neumococo Niñas y niños menores de 1 año Adultos de 18 a 59 años con enfermedades crónicas Adultos mayores de 60 años

Influenza Vacuna tetravalente 2025–2026 contra H1N1, H3N2 y linajes B (Victoria y Yamagata) Se aplica a toda la población a partir de los 6 meses de edad

COVID-19 Vacuna ARNm actualizada con la cepa LP.8.1 del linaje JN.1 (recomendada por la OMS para esta temporada). Toda la población desde los 6 meses de edad puede recibirla.



El IMSS precisó que la vacunación invernal contra influenza, COVID-19 y neumococo durará hasta el próximo 3 de abril.

La vacunación estará disponible en:

Clínicas del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, PEMEX, Sedena y Marina

Hospitales y centros de salud de segundo y tercer nivel

Puestos móviles en plazas, escuelas y comunidades rurales

Brigadas especiales en casas hogar, guarderías y centros de detención

No es necesario tener derechohabiencia para recibir la vacuna.

Cabe destacar, que el objetivo es vacunar a más de 35 millones de personas y alcanzar una cobertura mínima del 95% en población objetivo.

Vacuna Patria busca registro sanitario en Cofepris

Respecto a la vacuna mexicana Patria, David Kershenobich indicó que, aún debe pasar las pruebas ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario (COFEPRIS) para su registro.

“Actualmente está tratando de pasar las pruebas necesarias ante COFEPRIS para su registro sanitario y abriendo posibilidades incluso no nada más de COVID-19”. David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA)

La dependencia federal en materia de Salud también busca que esta vacuna funcione contra otros padecimientos como fiebre amarilla, según se dijo este martes desde Palacio Nacional.