Cáncer de estómago, ¿qué es y cómo afecta la enfermedad que padece Xava Drago?

Foto: Pixabay y Getty Images

Xava Drago, vocalista del grupo Coda dio a conocer este sábado a través de redes sociales, que fue desahuciado por sus médicos, debido a que los tratamientos para el cáncer de estómago que padece no están funcionando.

En su mensaje, el cantante se despidió de sus seguidores, familia y compañeros músicos y agradeció el apoyo y donaciones que ha recibido.

Pero, ¿qué es el cáncer de estómago?

El cáncer de estómago consiste en un crecimiento de células que comienza en el estómago. Esto hace que las células desarrollen cambios en el ADN. Las células cancerosas del estómago pueden invadir y destruir tejidos sanos del cuerpo.

Puede desarrollarse en cualquier parte del estómago, aunque, generalmente, los tipos de cáncer de estómago se manifiestan en la parte principal del estómago, indica la Clínica Mayo de los Estados Unidos.

No se sabe exactamente cuáles son las causas del cáncer de estómago; pero los expertos creen que la mayoría de los tipos de cáncer de estómago empiezan cuando algo daña el revestimiento interno de este órgano.

El cáncer de estómago puede diseminarse a otras partes del cuerpo, cuando esto ocurre se llama cáncer de estómago metastásico y causa síntomas específicos en el lugar en el que se disemina.

Por ejemplo, cuando el cáncer se disemina a los ganglios linfáticos, puede causar la presencia de bultos que se sienten a través de la piel.

El cáncer que se disemina al hígado puede causar un color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos.

Pero, si el cáncer se disemina por el abdomen, puede hacer que este se llene de líquido. Es posible que el abdomen se vea hinchado.

Tipos de cáncer de estómago

Los tipos de cáncer de estómago se basan en el tipo de célula donde se originó el cáncer. Los ejemplos de tipos de cáncer de estómago incluyen los siguientes:

Adenocarcinoma

Tumores del estroma gastrointestinal

Tumores carcinoides

Linfoma

Síntomas

Los signos y síntomas del cáncer de estómago pueden incluir:

Dificultad para tragar

Dolor abdominal

Sensación de hinchazón abdominal después de comer

Sensación de saciedad después de comer cantidades pequeñas de comida

No tener hambre cuando se espera tenerla

Acidez estomacal

Indigestión

Náuseas

Vómitos

Pérdida involuntaria de peso

Sentirse muy cansado

Heces de color negro

Sin embargo, el cáncer de estómago no siempre causa síntomas en sus primeras etapas. Cuando aparecen, estos incluyen indigestión y dolor en la parte superior del abdomen. De hecho, por lo general, los síntomas no aparecen hasta que el cáncer está avanzado.

En las etapas más avanzadas del cáncer de estómago, este puede causar síntomas como sentirse muy cansado, perder peso involuntariamente, vomitar sangre y tener heces de color negro.

Tratamiento

A menudo, el tratamiento incluye cirugía para extirpar el cáncer de estómago, y se pueden usar otros tratamientos antes y después de la cirugía.

El tratamiento contra el cáncer de estómago tiene mayor probabilidad de ser exitoso si el cáncer solo está en el estómago. El pronóstico para las personas que tienen pequeños tipos de cáncer de estómago es bastante bueno. Se prevé que muchas personas se curen.

La mayoría de los tipos de cáncer de estómago se encuentran cuando la enfermedad está avanzada y cuando curarse es menos probable. El cáncer de estómago que crece en la pared del estómago o que se disemina a otras partes del cuerpo es más difícil de curar.

El pronóstico del cáncer de estómago depende de diversos factores. Según datos de la Universidad de Navarra en España, el cáncer de estómago localizado tiene una tasa de supervivencia a cinco años del 68 %.