Cáncer de mama aumenta entre mujeres jóvenes, alerta el INCAN

Uno de los factores es el diagnóstico tardío. Foto: Getty Images/Ilustrativa

En México, el cáncer de mama se ha convertido en el más mortífero entre los distintos tipos de esta enfermedad y una de las principales razones, es el diagnóstico tardío.

“Porque yo, desde un año antes, pues ya me había sentido una bolita y tenía muchos calambres en mi mama izquierda, pero pues, por mi edad en ese momento, tenía 22 años recién cumplidos” Lorena Estrada, paciente cáncer de mama

Cáncer de mama a los 23 años. Desde entonces, a la fecha, en siete años, Lorena Estrada acumula más de cien quimioterapias, decenas de radioterapias y dos cirugías. Pero el cáncer va y viene.

“Me quitaron todo el pecho izquierdo y los ganglios de la axila, me quitaron también ovarios para evitar, como era hormonal, el tema hormonal. (…) Un cáncer de mama con metástasis cerebral, tenía cerca de 14 tumores en la cabeza y traía una inflamación cerebral” Lorena Estrada, paciente cáncer de mama

La lucha de Lorena, contra la enfermedad, continúa…

“No me dan tampoco como que mucha esperanza, por lo mismo de que la infiltración, son células que están ahí y que, en cualquier momento, otra vez puedo volver a quedarme dormida y ya no despertar” Lorena Estrada, paciente cáncer de mama

Cada vez hay más mujeres jóvenes sobrevivientes de cáncer de mama. Aurora tiene 37 años y Ximena 35. Ambas padecieron el subtipo hormonal de esta enfermedad, pero ahora continúan con un tratamiento difícil.

“Te enfrentas con una menopausia inducida, con temas de salud mental, resequedad, dolor de cuerpo, es todavía un camino muy largo” Aurora Solano, sobreviviente de cáncer de mama y activista

Les inducen la menopausia, porque las hormonas alimentan el cáncer que tuvieron.

“Bochornos, cambios de humor. Pues, por ejemplo, yo de pronto pueden empezar a doler las articulaciones, o sea, son cosas que vienen acompañadas de la menopausia” Ximena Baltazar Landeros, sobreviviente de cáncer de mama

Es un hecho: cada vez hay más casos y en edades más tempranas, como explica Carlos Arturo González Núñez, coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, INCAN.

“Al menos, aquí en el INCAN y fuera del INCAN, sí he percibido que hay más casos en pacientes jóvenes. (…) En lo que va del año más o menos hemos recibido mil 153 pacientes con cáncer de mama, años previos eran 800 pacientes nuevos con cáncer de mama, o sea, sí vamos viendo que de la curva va hacia arriba” Carlos Arturo González Núñez, coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, INCAN

De todos los tipos de cáncer, el de mama es el que más muertes provoca en el país. Su letalidad se aprovecha del diagnóstico tardío.

“En México, la gran parte de los pacientes, cuando ya llegan a un hospital público, llegan en etapas más avanzadas, una etapa tres, que también se pueden curar afortunadamente, pero no tienen el mismo pronóstico que una etapa uno, por dar un ejemplo” Carlos Arturo González Núñez, coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, INCAN

No hay dinero que alcance el contra cáncer de mama

No hay dinero que alcance. La señora Elizabeth Cruz, usó el monto total de su seguro de gastos médicos mayores para combatir un cáncer de mama en etapa tres. Cinco millones de pesos.

“Gracias a ese seguro es que yo, hoy por hoy, estoy aquí, tenemos el IMSS pero no, no, yo siento que todavía estuviera ahí” Elizabeth Cruz Pérez, sobreviviente a cáncer de mamá

En sector salud público o privado, el gasto también va a depender de la etapa de la enfermedad.

“El cáncer en general es una enfermedad sumamente cara, aquí es la labor de muchas personas, en regular precios de medicamentos por cuestiones de acceso” Carlos Arturo González Núñez, coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, INCAN

Por ejemplo, una paciente con cáncer triple negativo, etapa dos o tres, el tratamiento completo, quimioterapias, cirugía, radioterapia e inmunoterapia; tiene un costo de entre 4 a 5 millones de pesos (mdp).

“No basta con tener un seguro de gastos médicos mayores si el monto de la póliza es de dos millones, cuatro millones” Carlos Arturo González Núñez, coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, INCAN

En Caracas, Venezuela, no había tratamiento contra el cáncer de mama. La señora Idabelis Arias llegó al Instituto Nacional de Cancerología en etapa uno de la enfermedad.

“Fueron 18 dosis y el doctor me dijo en esa oportunidad que cada dosis costaba 80 mil pesos” Idabelis María Arias, sobreviviente de cáncer de mama

Con optimismo, Idabelis enfrentó otro costo devastador: el impacto en su salud mental.

“Es un diagnóstico muy duro, pero siempre hay una oportunidad, siempre, y hay que ser optimistas, positivo, buscar las mejores alternativas de tratamiento y mantenerse en el tratamiento con muchísima disciplina y muchísima perseverancia, sean cuales sean las condiciones en las que tú estés” Idabelis María Arias, sobreviviente de cáncer de mama

Para esto, es fundamental tener una red de apoyo, como explican Eréndira Hoyos y Ximena Baltazar Landeros.

“He conocido muchas mujeres en todo el mundo, tenemos ahí una comunidad muy bonita entre Latinoamérica y Europa y mexicanas, obviamente, que también están transitando por esta enfermedad, o sea, el cáncer es una enfermedad multidisciplinaria” Eréndira Hoyos, sobreviviente de cáncer de mama

“Sí es importante tener una red de apoyo, porque sí hay días donde solamente quieres llorar y hay otros días en los que puedes estar muy bien” Ximena Baltazar Landeros, sobreviviente de cáncer de mama

Cáncer de mama, factores de riesgo y cómo prevenirlo

Hay dos tipos de factores de riesgo para padecer cáncer de mama, los no modificables y los modificables, conforme menciona el Instituto Nacional de Cancerología.

Los factores de riesgo no modificables consisten en:

Edad

Género (Ser mujer)

Antecedente familiar

Menstruar antes de los 12 o menopausia después de los 52 años

Tejido mamario denso

Mutaciones en genes como BRCA1 o 2

Los factores de riesgo modificables son:

Convertirse en madre después de los 30 años, o no serlo

Sedentarismo

Alimentación y otros hábitos

“No comer azúcares, muchos carbohidratos, porque el azúcar es la alimentación de las células cancerígenas” Detalla Elizabeth Cruz Pérez, sobreviviente de cáncer de mamá

“El alcohol yo creo que es, más que el cigarro, es el alcohol, el alcohol es, aunque sea una copa al día, en la semana, es suficiente para que aumente mi riesgo para cáncer de mama, aumenta más o menos un 20 a 50%” Carlos Arturo González Núñez, coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, INCAN

El cáncer de mama no se puede prevenir por completo, pero sí diagnosticar a tiempo y la mastografía es el único estudio que ha logrado bajar la mortalidad.

“Hay menos pacientes falleciendo por cáncer, gracias a la mastografía hay una reducción en esta mortalidad de un 20 a 30%, entonces, lo que quisiéramos es que los pacientes llegaran en etapas más tempranas, hay muchos pacientes que, desafortunadamente, llegan en etapas tres, que son etapas avanzadas, pero aun así se pueden curar” Carlos Arturo González Núñez, coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, INCAN

En octubre, las voces rosas se escuchan con más fuerza. Sector salud público y privado, fundaciones, organizaciones civiles y activistas, despliegan campañas para detectar el cáncer de mama.

“Octubre es un mes importante, pero yo creo que el mundo tiene que ser rosa todo el año, hay que pensar en cáncer de mama a todo el año. (…) la mastografía es lo que me va a ayudar para que yo detecte el tumor en etapas tempranas” Carlos Arturo González Núñez, coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, INCAN

El cáncer de mama ocasiona más de ocho mil muertes al año, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cada año se registran nuevos casos de cáncer de mama, en lo que va de este 2025 van más de 20 mil casos nuevos, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, de estos, 19 mil son mujeres.