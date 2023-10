Cáncer de mama: ¿cuáles son las señales de alerta y cómo autoexplorarte?

El cáncer de mama, en conjunto con otros tumores, causó la muerte de 12 mil 455 personas en 2022, según el INEGI. Además, en 2020 fue la primera causa de muerte en mujeres, con un estimado de 29 mil 929 casos y siete mil 931 muertes, de acuerdo con la Secretaría de Salud, en el marco del Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama.

Ese tipo de tumores provocaron la muerte de 21 mujeres al día en dicho año. Además, del total de muertes en el país, únicamente 58 fueron de varones, agregó Leticia Rocha Zavaleta, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm), quien señaló la importancia del género en este padecimiento.

Las estadísticas también reflejan que cuando las mujeres llegan al oncólogo ya tienen un tumor avanzado y la respuesta a los tratamientos es mucho menor. Por esta razón, considera importante prestar atención a cualquier señal de alerta, así como acudir con el especialista médico para una revisión periódica.

Señales de alerta del cáncer de mama

Las señales de alerta del cáncer de mama pueden ser distintas en cada paciente, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Algunas personas no tienen ningún tipo de síntomas; sin embargo, algunos signos comunes de advertencia son:

Un bulto nuevo en la mama o debajo del brazo.

Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama.

Irritación o hundimientos en la piel de la mama.

Enrojecimiento en la zona.

Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.

Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre.

Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama.

Dolor en cualquier parte de la mama.

Estos signos de alerta pueden darse con otras afecciones que no son cáncer, por lo que los especialistas recomiendan consultar a un médico de inmediato tras la aparición del primer síntoma.

¿Qué medidas de prevención existen y cuándo llevarlas a cabo?

Las mujeres mayores de 40 años tienen que realizarse una mastografía al año, según Rocha Zavaleta. En las pacientes de más de 50 años dicho estudio es complementado con un ultrasonido mamario, a fin de detectar pequeños crecimientos en áreas en las que el mastógrafo no puede acceder, debido a la densidad de la glándula.

Antes de los 40 años no es recomendable realizar estas pruebas, ya que se utilizan radiaciones a las que no deben exponerse mujeres más jóvenes, señaló la especialista. No obstante, en caso de antecedentes familiares, se debe solicitar a partir de los 34 años, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En cualquier caso, se debe consultar a un médico en caso de sospechas y realizar una inspección manual, ya que es lo indicado para las mujeres de todas las edades, desde la perspectiva de la especialista.

“El propósito es detectar signos de alerta, como presencia de bolitas, cualquier crecimiento anormal, endurecimiento o hundimiento del pezón, enrojecimiento de la piel, comezón e incluso, cambios en su coloración”. Leticia Rocha Zavaleta, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm)

La autoexploración tiene que hacerse con cierta frecuencia a partir de los 20 años, según el IMSS. Se aconseja hacerse una vez a la semana o al mes, de preferencia, al quinto día de la menstruación, según la institución.

Por otro lado, existen ciertas recomendaciones en cuanto al estilo de vida para prevenir el cáncer de mama, según el Dr. Alfonso Hermoso Álvarez, del Hospital General de Zona No. 50, de San Luis Potosí:

Llevar una alimentación balanceada y alta en fibra, que incluya brócoli, acelgas, espinacas, setas, uva y papaya

Disminuir el consumo de azúcares y grasas

Practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente

Mantener un peso adecuado

Evitar el cigarro y el alcohol

¿Cómo realizar una autoexploración?

Situarse frente a un espejo , primero con los brazos caídos y observar los siguientes signos: Asimetrías en el volumen de las mamas Tumoración Rugosidad o depresión en la piel de ellas Desviación de la dirección del pezón Retracción del pezón o de otras áreas cutáneas Edema de la piel Ulceraciones o excoriaciones Aumento de la vascularidad Enrojecimiento cutáneo Salida espontánea o provocada de secreciones

, primero con los brazos caídos y observar los siguientes signos: Con las manos sobre la nuca , observar lo anterior. Si hubiera algún cambio tenerlo en cuenta.

, observar lo anterior. Si hubiera algún cambio tenerlo en cuenta. Se repite la misma observación colocando las manos sobre las caderas firmemente , e inclinando el tronco ligeramente hacia adelante.

, e inclinando el tronco ligeramente hacia adelante. Con la mano derecha colocada en la nuca se explora , con la mano izquierda, la mama derecha empleando la yema de los tres dedos centrales, alrededor de toda la mama, y especialmente en aquellos lugares que se ha observado deformidades en los pasos anteriores, extienda el examen hasta la axila derecha buscando alguna tumoración.

, con la mano izquierda, la mama derecha empleando la yema de los tres dedos centrales, alrededor de toda la mama, y especialmente en aquellos lugares que se ha observado deformidades en los pasos anteriores, extienda el examen hasta la axila derecha buscando alguna tumoración. Se repite el paso anterior , examinando ahora la mama izquierda y la axila respectivamente.

, examinando ahora la mama izquierda y la axila respectivamente. Finalmente se examinan las mamas acostada, boca arriba, sobre una almohada (la cual estará en contacto con el hombro izquierdo si se va a examinar la mama izquierda, y con el hombro derecho si se va a examinar la mama derecha), si se examina la mama izquierda se hará con la mano derecha, y la mano izquierda agarrando su nuca. Para el lado contralateral se repite el mismo procedimiento.

Fuente: Facultad de Medicina de la UNAM

Factores de riesgo del cáncer de mama

Rocha Zavaleta explicó que hay pocos tipos de cáncer cuya causa puede atribuirse a un solo factor, pero no es el caso del de mama, pues esta es una neoplasia multifactorial. El factor de riesgo más frecuente es tener más de 50 años, seguido del factor genético, es decir, haber tenido en la familia casos de cáncer de mama o de ovario.

“El cáncer hereditario que puede generar tumor en la glándula mamaria, también lo puede hacer en el ovario, entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay historia familiar de estos dos. La probabilidad de que la generación presente y la futura lo padezca es muy alta; por lo tanto, siempre se le debe hacer conocer a nuestros médicos”. Dra. Leticia Rocha Zavaleta

El tercer factor de riesgo es la exposición a las hormonas femeninas llamadas estrógenos y esta es la razón por la que las mujeres padecen más estos tumores que los hombres.

Así, las mujeres que empezaron a menstruar antes de los 12 años y aquellas cuya menopausia se presentó después de los 50 años, quienes los han tomado como reemplazo hormonal por más de un año y quienes los han usado como anticonceptivos orales por más de cinco años tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama.

De igual forma, las mujeres que no han tenido hijos corren riesgo, pues su exposición a los estrógenos es continua. “Cuando tenemos un hijo la producción de éstos se detiene; mientras lo amamantamos bajan los niveles, pero quienes nunca tuvieron hijos han estado, podríamos decir, en exposición ininterrumpida”, aseguró.

Además, hay factores externos relacionados con el estilo de vida, que favorecen este padecimiento, como el sobrepeso, la falta de actividad física y el consumo de alcohol, según los CDC.

¿Qué hacer si se sospecha o padece cáncer de mama?

Especialistas recomiendan realizar revisiones periódicas en casa, y consultar a un especialista ante la aparición de cualquier síntoma en la mama. Se puede acudir primero a un clínica o centro de salud cercano, si en este primer filtro se observa una posibilidad, el médico lo canalizará o guiará para darle un seguimiento a su caso. Sin embargo, existen otras opciones privadas.