Cáncer de mama, factores de riesgo y cómo prevenirlo

Hay dos tipos de factores de riesgo para padecer cáncer de mama, los no modificables y los modificables, conforme menciona el Instituto Nacional de Cancerología.

Los factores de riesgo no modificables consisten en:

Edad

Género (Ser mujer)

Antecedente familiar

Menstruar antes de los 12 o menopausia después de los 52 años

Tejido mamario denso

Mutaciones en genes como BRCA1 o 2

Los factores de riesgo modificables son:

Convertirse en madre después de los 30 años, o no serlo

Sedentarismo

Alimentación y otros hábitos

“No comer azúcares, muchos carbohidratos, porque el azúcar es la alimentación de las células cancerígenas” Detalla Elizabeth Cruz Pérez, sobreviviente de cáncer de mamá

“El alcohol yo creo que es, más que el cigarro, es el alcohol, el alcohol es, aunque sea una copa al día, en la semana, es suficiente para que aumente mi riesgo para cáncer de mama, aumenta más o menos un 20 a 50%” Carlos Arturo González Núñez, coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, INCAN

¿Cómo se puede diagnosticar el cáncer de mama?

El cáncer de mama no se puede prevenir por completo, pero sí diagnosticar a tiempo y la mastografía es el único estudio que ha logrado bajar la mortalidad.

“Hay menos pacientes falleciendo por cáncer, gracias a la mastografía hay una reducción en esta mortalidad de un 20 a 30%, entonces, lo que quisiéramos es que los pacientes llegaran en etapas más tempranas, hay muchos pacientes que, desafortunadamente, llegan en etapas tres, que son etapas avanzadas, pero aun así se pueden curar” Carlos Arturo González Núñez, coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, INCAN

En octubre, las voces rosas se escuchan con más fuerza. Sector salud público y privado, fundaciones, organizaciones civiles y activistas, despliegan campañas para detectar el cáncer de mama.

“Octubre es un mes importante, pero yo creo que el mundo tiene que ser rosa todo el año, hay que pensar en cáncer de mama a todo el año. (…) la mastografía es lo que me va a ayudar para que yo detecte el tumor en etapas tempranas” Carlos Arturo González Núñez, coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, INCAN

El cáncer de mama ocasiona más de 8 mil muertes al año, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cada año se registran nuevos casos de cáncer de mama, en lo que va de este 2025 van más de 20 mil casos nuevos, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, de estos, 19 mil son mujeres.