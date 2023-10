Cáncer de mama: ¿qué es una mastografía, cuándo hacerte una y por qué no debes dejarla pasar?

Enfermar de cáncer de mama genera costos no sólo en la salud de quien lo padece, sino también económicos y sociales, de hecho, en México es la primera causa de muerte en mujeres por cáncer, de ahí la importancia de la prevención y la detección oportuna.

En Unotv.com te decimos todo lo que tienes que saber sobre las mastografías, cuándo hacerlas y por qué no hay que dejarlas pasar.

Las mastografías son un estudio de rayos “X” que se recomienda a mujeres de 40 a 69 años de edad y asintomáticas, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El propósito de dicho estudio es detectar anormalidades en las mamas, que no se pueden percibir por la observación o la palpación.

“El estudio por excelencia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, hay que llamarlo por su nombre: mastografía”, indicó para Unotv.com, Juan Carlos Ordoñez, director general de la organización civil, Salud Digna.

Existen dos tipos de mastografías, según el IMSS: la de detección oportuna y la diagnóstica. Éstas son las características de cada una:

La toma de la mastografía se debe realizar anualmente o cada dos años, a las mujeres de 40 a 49 años con dos o más factores de riesgo, tales como:

Fuente: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)

Asimismo, se debe aplicar de forma anual a toda mujer de 50 años o más, por indicación médica y con autorización de la interesada, de existir el recurso, según la Facultad de Medicina de la UNAM.

Pese a que no se recomienda su aplicación a mujeres menores de 40 años, se puede solicitar a partir de los 34 años en caso de antecedentes familiares de cáncer de mama, según el IMSS.

El estudio consiste en tomar 2 radiografías de cada mama: de los lados y de arriba hacia abajo, según el IMSS.

Tarda aproximadamente 15 minutos y causa molestias que son tolerables ya que se requiere comprimir el pecho.

El estudio de mastografía se realiza mediante el uso de un aparato llamado mastógrafo el cual toma una imagen de las dos mamas.

Aunque existen dos tipos de mastografos, los análogos y los digitales, estos últimos ofrecen mayores beneficios a las pacientes, ya que los mastografos digitales son mucho más precisos, más rápidos e irradian mucho menos radiación a las pacientes, asegura Ordoñez.

Al tratarse de un estudio en el que se realiza la compresión de las mamas, éste puede resultar incómodo y causar algunas molestias, sin embargo, es el único método eficaz para la detección oportuna del cáncer de mama, asegura el representante de Salud Digna.

“Es definitivo, no hay otra tecnología con la efectividad de la mastografía, que es un mecanismo de compresión, ni en teorías de investigación; esa es la tecnología que existe actualmente, me gustaría decir que viene una tecnología que va a ser una luz, pero no, no hay nada por el momento”.

Juan Carlos Ordoñez, Salud Digna