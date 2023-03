Síntomas del cáncer de ovario: enfermedad contra la que luchó Rebecca Jones por años

La actriz fue diagnosticada en 2017, pero logró vencer al cáncer.

Rebecca Jones murió a los 65 años, así lo confirmó la oficina de prensa que representaba a la actriz este miércoles 22 de marzo. Por el momento, no se ha revelado el motivo de su fallecimiento. Sin embargo, en 2017, la actriz luchó contra el cáncer de ovario, el cual logró erradicar después de dos años de tratamiento.

Te explicamos qué es y cuáles son los signos de este padecimiento,

¿Qué signos y síntomas presenta el cáncer de ovario?

El cáncer de ovario puede causar diferentes signos y síntomas, según la Sociedad Americana contra el Cáncer, quien también que las mujeres tienen más probabilidad de presentar síntomas si la enfermedad se ha propagado, pero en etapa temprana también puede causar síntomas. Los más comunes son:

Distensión abdominal (abdomen hinchado)

Dolor abdominal o pélvico

Dificultad para ingerir alimentos o sensación rápida de llenura al comer

Síntomas urinarios, tales como urgencia (sensación constante de tener que orinar) o frecuencia (tener que orinar a menudo)

La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda en su página web visitar a un especialista médico si llegas a presentar estos síntomas más de 12 veces por mes.

Otros síntomas del cáncer de ovario pueden incluir:

Cansancio (agotamiento extremo)

Problemas estomacales

Dolor de espalda

Dolor durante las relaciones sexuales

Estreñimiento

Cambios en el período menstrual de la mujer, tales como un sangrado más profuso de lo normal o sangrado irregular

Hinchazón abdominal (vientre) con pérdida de peso

El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. Las células de casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en cáncer y propagarse. Entre los factores de riesgo del cáncer de ovario están el sobrepeso u obesidad, las mujeres que usan estrógenos después de la menopausia o antecedentes familiares.

Por su parte, la Facultad de Medicina de la UNAM destacó que una de cada 70 mujeres en el mundo tendrá cáncer de ovario, el cual es la cuarta causa de cáncer femenino, y sólo el 35% de los casos tiene una supervivencia de cinco años; mientras que en México ésta es del 25%, debido a que el diagnóstico es tardío, y cada año se reportan, en promedio, 2 mil 800 pacientes con la enfermedad.

La lucha de Rebecca Jones contra el cáncer

Rebecca Jones había sido diagnosticada con cáncer de ovario a finales de 2017. Luego de una operación y tratamientos de quimioterapia, consiguió superar la enfermedad, casi dos años después.

Alejandro Camacho, exesposo de la actriz, anunció en 2022 que la actriz habría recaído al cáncer nuevamente luego de haberlo superado en 2019. Rebecca desmintió en más de una ocasión esta declaración.

“Efectivamente, es el padre de mi hijo, pero no vive conmigo ni sabe nada de mi vida ni tiene por qué opinar acerca de mi salud. Creo que no lo hizo con mala intención, simplemente no tiene por qué opinar”, expresó la actriz tras las declaraciones de su expareja en septiembre de 2022.