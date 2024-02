Cáncer de pene, ¿sabías que existe y puede ser letal?

El cáncer de pene es uno de los tipos más raros. | Foto: Shutterstock.

El cáncer de pene es uno de los tipos más raros de esta enfermedad. Sin embargo, puede llegar a ser letal para quien lo padece, así lo aseguró Román Romero Villegas, médico cirujano, urólogo y académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.

Pero, ¿qué es el cáncer de pene?

El cáncer de pene es un tipo de cáncer que afecta el órgano reproductivo masculino. Es una afección poco frecuente y su causa exacta se desconoce, aseguran los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés).

Por su parte, Román Romero Villegas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostiene que este padecimiento suele presentarse en varones que rondan los 60 años. Aunque advierte que a esta edad su detección puede ser tardía, ya que, generalmente los pacientes llegan con la enfermedad ya en etapas avanzadas porque no acudieron antes con un médico especialista debido a estigmas sociales y culturales.

“Seguimos sin educación. No tenemos la cultura de revisarnos, explorarnos ni de notificar a las personas cercanas que algo nos pasa. Es un asunto de ignorancia, además de que el mexicano es macho y piensa que es normal o que sanará por milagro, pero no es así”. Román Romero Villegas, académico de la UNAM

De acuerdo con el Romero Villegas, el cáncer de pene es letal y, aunque hay tratamientos como la amputación oportuna, siempre existe la posibilidad de que, tras la intervención, la enfermedad regrese. Otras técnicas quirúrgicas son menos efectivas y presentan complicaciones que dan a los pacientes mala calidad de vida.

“Se trata de una opción muy invasiva. Cuando los pacientes escuchan que se les realizará una penectomía parcial o total, muchas veces dicen, ‘no, yo no deseo la cirugía’ y abandonan el tratamiento. Esto los lleva rápidamente al agravamiento y a la muerte”. . Román Romero Villegas, académico de la UNAM

Síntomas

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señala que es posible que quienes padecen cáncer de pene presenten alguno de los siguientes signos y síntomas:

Enrojecimiento

Irritación

Llagas

Masa o masas en el pene

Factores de riesgo

Según el investigador, el cáncer de pene tiene una fuerte asociación con la presencia de virus, sobre todo el del papiloma humano (VPH), pero no puede afirmarse que ésta sea la causa principal. Y es que, el tabaquismo y la mala higiene de los pacientes no circuncidados son los principales factores de riesgo. Así como el haber estado con múltiples parejas sexuales sin protección.

El especialista advierte que, aunque “el hombre siempre padece infecciones de transmisión sexual o asociadas a su pene, en especial durante la juventud. La mayoría de las veces dichas lesiones desaparecen en menos de una semana con antibióticos o desinflamatorios. Sin embargo, en el caso del cáncer de pene no es así, pues éstas son recurrentes pese a los tratamientos, lo cual debe tomarse como señal de alarma”.

¿Cómo prevenir el cáncer de pene?

El urólogo recomienda sobre todo la autoexploración, que no es privativa de un género. Hay que conocer y reconocer cuando algo anda mal en el cuerpo y dejar en claro a los menores de edad que sangrar o tener lesiones que molestan no es normal.

“Siempre que vean una lesión que no está bien, que algo está modificado en su función urinaria o sexual, es preciso acudir a valoración con un especialista. Hacerlo evitará cáncer en etapas avanzadas”, señala el médico, quien agrega que “es crucial no desatender ningún síntoma, ni esperar un sangrado o una disfunción”.

¿Qué pasa con el cáncer de pene en México?

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que en 2020 en México se diagnosticaron únicamente 696 nuevos casos de cáncer de pene. Una cantidad baja si se toma en cuenta que, de acuerdo con un artículo publicado en la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, se reportaron 346 pacientes en el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas de 2003.

De acuerdo con los especialistas, la baja incidencia de este tipo de cáncer deriva de la poca información sobre él.

“Tenemos registros deficientes por tratarse de una afección rara. En México, los institutos o grandes hospitales registran de tres a cinco casos al mes, y de éstos se opera uno cada 30 o 60 días. No todos los pacientes son candidatos a tratamiento porque llegan en estadios avanzados debido a las características de la enfermedad, muy agresiva y compleja”, explicó Romero Villegas.

Cáncer, ¿cómo afecta al cuerpo?

El cáncer es una enfermedad que ocasiona que algunas células anormales o dañadas se multipliquen y diseminen sin control a otras partes del cuerpo.

En condiciones normales, las células se forman y reproducen, mediante división celular, a fin de crear células nuevas a medida que el organismo las necesita, y cuando envejecen o se dañan mueren para ser reemplazadas.

Sin embargo, en ocasiones el proceso no sigue este orden y las células anormales o dañadas se forman y multiplican cuando no deberían, dando lugar a bultos de tejido conocidos como tumores, los cuales pueden ser cancerosos o malignos o no, o sea, benignos.

El cáncer en números

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la región de las Américas el cáncer es la segunda causa de morbilidad y mortalidad, tras las enfermedades cardiovasculares.

Además, destaca que cuatro millones de personas fueron diagnosticadas en 2020, y que 1.4 millones murieron por estos padecimientos. También estima que el 57 % de los nuevos casos y el 47 % de las muertes se dan en sujetos menores de 70 años.

Aunque los tipos de cáncer más frecuentes varían en función del lugar. En México el cáncer más frecuente es el de mama con casi 30 mil nuevos casos al año, de acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS.

A estos le siguen el de próstata, tiroides, colon, cuello del útero, estómago, pulmón, hígado, la leucemia y el linfoma no Hodgkin.