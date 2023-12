Ya se presenta a edad más temprana: Cáncer en la boca, ¿cuáles son los síntomas?

Hay que abrir la boca y sacar la lengua para detectar, a tiempo, cualquier síntoma de cáncer.

Buscar si hay algún cambio de coloración, alguna lesión blanca, roja, gris, que pudiera estar presente y que no es normal.

El cáncer bucal ataca sin importar el género o edad. Para prevenirlo, Centros de Salud de la Ciudad de México impulsaron la campaña: “Saca la Lengua: Prevé el Cáncer“.

Fumar, consumir bebidas alcohólicas y una mala higiene pueden ocasionarlo y, cada vez, a edades más tempranas.

Solamente son 7 pasos los que debes de realizar para explorar su boca y prevenir el cáncer bucal.

“Tenemos que palpar, no solamente ver en el espejo, porque, porque hay lesiones que están internas y que no se ven, si nada más me veo en el espejo, tengo que palpar para ver si no hay algún tipo de nodulito”.

Martha García, patóloga bucal.