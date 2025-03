La irritabilidad, la ansiedad, la falta de deseo sexual, la pérdida de memoria y la llamada niebla mental pueden ser parte de la perimenopausia, una etapa de transición previa a la menopausia, donde el cuerpo de la mujer comienza a presentar cambios hormonales, según el Centro Médico ABC.

“Yo recuerdo que en alguna de las clases de psicología clínica, sobre todo en la parte de sexualidad, nos mencionaron que había un periodo antes de la menopausia, que es la perimenopausia, pero jamás nos mencionaron los síntomas”, contó Alina Juantorena, un psicóloga de 47 años.

Las irregularidades en el ciclo menstrual de Alina fueron el inicio a una serie de cambios físicos y emocionales.

Después vinieron los dolores articulares, insomnio, sudoraciones nocturnas, la pérdida de memoria. Sin embargo, la dificultad para levantarse de la cama la llevó a buscar un especialista.

“Lo que me llevó a pensar en visitar al doctor fue el cansancio, mucha tristeza, yo normalmente no estoy triste sin motivo y bueno mi ciclo. Incluso, llegué a pensar que tenía depresión, pero no lograba encontrar el porqué”.

Alina Juantorena