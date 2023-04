Qué es el carcinoma basocelular y cuáles son los síntomas del cáncer que ha padecido Hugh Jackman; ¿es grave?

¿Qué es el carcinoma basocelular? | Foto: Getty Images-Shutterstock

El carcinoma basocelular es un tipo de cáncer de piel que surge por la exposición prolongada a la radiación ultravioleta (UV) de la luz solar. El actor Hugh Jackman ha luchado contra esta enfermedad por varios años, siendo que la venció por primera vez en 2013 y desde entonces se ha sometido al menos a seis biopsias desde entonces.

A través de sus redes sociales, el actor australiano informó el pasado 4 de abril que se sometió a dos nuevas biopsias luego de que su médico identificara dos pequeños puntos en la nariz, por lo que hizo un llamado a sus fans para usar bloqueador solar y evitar este tipo de cáncer de piel.

“Sé que me han escuchado hablar sobre mis carcinomas de células basales antes. Voy a seguir hablando de ellos, si es necesario. Y si le recuerda a una sola persona ponerse protector solar con un SPF alto, entonces estoy feliz”. Hugh Jackman

Fue en 2017 cuando Hugh Jackman se enfrentó al cáncer basocelular, también conocido como carcinoma de células basales (BCC), por última vez, pero el protagonista de “X-Men” y “Wolverine” ha seguido consciente de la necesidad de tener revisiones cada 3 meses para evitar sorpresas al respecto.

Hasta el momento, se desconocen los resultados de las últimas dos biopsias del histrión, pero aseguró que dará a conocer el diagnóstico cuando lo tenga en sus manos.

¿Qué es el carcinoma basocelular?

El carcinoma basocelular (BCC) es un tipo de cáncer de piel que comienza en las células basales, un tipo de células que se encuentran en la piel y que producen las células cutáneas nuevas a medida que las viejas mueren. Suele aparecer en la forma de un bulto ligeramente transparente en la piel, aunque puede tomar otras formas, según la Clínica Mayo.

El carcinoma de células basales ocurre con mayor frecuencia en zonas de la piel que están expuestas al sol, como la cabeza y el cuello. Se piensa que la mayoría de estos se deben a la exposición prolongada a la radiación ultravioleta (UV) de la luz solar. Evitar la exposición al sol y usar protector solar pueden ser modos de protegerte contra el carcinoma basocelular.

¿Cuáles son los síntomas de este cáncer de piel?

El carcinoma basocelular aparece como un cambio en la piel, por ejemplo, un bulto o una llaga que no sana. Estos cambios y lesiones en la piel generalmente tienen al menos una de las siguientes características:

Una protuberancia con aspecto brillante y de color piel que se puede ver un poco a través de su superficie. Puede ser de color blanco perlado o de color rosado en la piel blanca o de color marrón o negro brillante en la piel morena o negra. Se pueden ver vasos sanguíneos pequeños, aunque pueden ser difíciles de ver en la piel morena y negra. Es posible que la protuberancia sangre y que luego se forme una costra.

que se puede ver un poco a través de su superficie. Puede ser de color blanco perlado o de color rosado en la piel blanca o de color marrón o negro brillante en la piel morena o negra. Se pueden ver vasos sanguíneos pequeños, aunque pueden ser difíciles de ver en la piel morena y negra. Es posible que la protuberancia sangre y que luego se forme una costra. Una lesión marrón, negra o azul (o una lesión con puntos oscuros) con bordes traslúcidos y levemente levantados.

(o una lesión con puntos oscuros) con bordes traslúcidos y levemente levantados. Un parche plano y escamoso con un borde levantado. Con el tiempo, estos parches pueden crecer bastante.

con un borde levantado. Con el tiempo, estos parches pueden crecer bastante. Una lesión blanca, de aspecto ceroso y similar a una cicatriz sin un borde claramente definido.

¿Cuáles son las causas y factores de riesgo del carcinoma de células basales?

El carcinoma de células basales aparece cuando una de las células basales de la piel desarrolla una mutación en su ADN. Según la Clínica Mayo, se cree que gran parte del daño al ADN en las células basales es consecuencia de la radiación ultravioleta, que se encuentra en la luz del sol y en las lámparas de bronceado y camas solares comerciales.

Sin embargo, la exposición al sol no explica los casos de cáncer de piel que se manifiestan en piel no expuesta comúnmente a la luz del sol. Existen otros factores que pueden contribuir al riesgo y desarrollo del carcinoma basocelular, y puede que la causa exacta no esté clara en algunos casos.

Por otro lado, los factores que aumentan el riesgo de carcinoma de células basales incluyen los siguientes:

Exposición crónica al sol. Pasar mucho tiempo al sol, o en camas de bronceado comerciales, aumenta el riesgo del carcinoma de células basales.

Pasar mucho tiempo al sol, o en camas de bronceado comerciales, aumenta el riesgo del carcinoma de células basales. Radioterapia. La radioterapia para tratar el acné u otras afecciones de la piel puede aumentar el riesgo de carcinoma de células basales en lugares de la piel que fueron tratados anteriormente.

La radioterapia para tratar el acné u otras afecciones de la piel puede aumentar el riesgo de carcinoma de células basales en lugares de la piel que fueron tratados anteriormente. Piel clara. El riesgo de carcinoma de células basales es más alto entre las personas que tienen pecas, que se queman fácilmente con el sol, que tienen una piel muy clara, que son pelirrojas o rubias o que tienen los ojos claros.

El riesgo de carcinoma de células basales es más alto entre las personas que tienen pecas, que se queman fácilmente con el sol, que tienen una piel muy clara, que son pelirrojas o rubias o que tienen los ojos claros. Edad avanzada. Debido a que el carcinoma de células basales a menudo tarda décadas en desarrollarse, la mayoría de estos carcinomas se presenta en adultos mayores.

Debido a que el carcinoma de células basales a menudo tarda décadas en desarrollarse, la mayoría de estos carcinomas se presenta en adultos mayores. Antecedentes personales o familiares de cáncer de piel. Si tienes antecedentes familiares de cáncer de piel, es posible que presentes un mayor riesgo de padecer carcinoma de células basales.

Si tienes antecedentes familiares de cáncer de piel, es posible que presentes un mayor riesgo de padecer carcinoma de células basales. Medicamentos inmunosupresores. Tomar medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, como los medicamentos antirrechazo utilizados después de la cirugía para el trasplante.

Tomar medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, como los medicamentos antirrechazo utilizados después de la cirugía para el trasplante. Exposición al arsénico. El arsénico, un metal tóxico que se encuentra con frecuencia en el medio ambiente, aumenta el riesgo de carcinoma de células basales y otros tipos de cáncer.

El arsénico, un metal tóxico que se encuentra con frecuencia en el medio ambiente, aumenta el riesgo de carcinoma de células basales y otros tipos de cáncer. Síndromes hereditarios que causan cáncer de piel. Ciertas enfermedades genéticas poco frecuentes pueden aumentar el riesgo de carcinoma de células basales, como el síndrome de Gorlin-Goltz y el xeroderma pigmentoso.

¿El carcinoma basocelular es peligroso; cómo evitarlo?

En conversación con la “Fundación del Cáncer de Piel“, Hugh Jackman ofreció su propio testimonio sobre el carcinoma basocelular, reconociendo que no se debe tomar a la ligera, aunque en su más reciente video también dijo que “el carcinoma de células basales en el mundo del cáncer de piel es el menos peligroso de todos“.

En 2021, Deborah S. Sarnoff, presidenta de The Skin Cancer Foundation aprovechó el caso del actor australiano y llamó a no bajar la guardia con respecto al cuidado de la piel y a tener cuidado una vez que se diagnosticó:

“El carcinoma de células basales no es algo que deba tomarse a la ligera (…) Una vez que le han diagnosticado un BCC, es muy probable que desarrolle más a lo largo de los años, lo que conducirá a un tratamiento continuo y posiblemente incluso a la desfiguración”. Deborah S. Sarnoff, Fundación del Cáncer de Piel

El consejo recurrente de Hugh Jackman es usar protector solar constantemente o simplemente buscando sombra donde se pueda, ya que el noventa por ciento de los cánceres de piel como el BCC están asociados con los rayos UV del sol. Esto significa que, con los comportamientos correctos, generalmente también se pueden prevenir.