Caso Paloma Nicole, no hay límite de edad para las cirugías estéticas en México: “Cada paciente es único”

GENERANDO AUDIO...

¿Los menores de edad no pueden someterse a cirugías estéticas? – Foto: Getty Images

La Fiscalía General del Estado de Durango investiga la muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años que falleció el sábado 20 de septiembre tras presuntas complicaciones derivadas de un procedimiento de implantes mamarios. El caso generó cuestionamientos sobre la regulación de este tipo de cirugías, y si existe una edad mínima establecida en México para practicarlas.

Juan Manuel Chaparro, cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER), explicó para UnoTV que la ley mexicana no fija un límite de edad para las cirugías estéticas. No obstante, aclaró que sí hay lineamientos y consideraciones médicas relevantes que deben cumplirse antes de autorizar una intervención.

“No existe una receta de cocina que diga, ‘¿saben qué? A partir de los 13, 14, 15’. La edad para una cirugía plástica se tiene que analizar profundamente y hasta no tener todos los elementos claros podemos decir si está permitido o no”, compartió el especialista.

Una situación similar ocurre en Estados Unidos, donde tampoco hay leyes que prohíban a los adolescentes someterse a procedimientos cosméticos, de acuerdo con la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS). Sin embargo, la organización recomienda posponer el aumento de senos hasta los 18 años o más.

No hay una edad mínima en cirugías estéticas porque “cada caso es único”

El especialista, quien habló a título personal, destacó que no existe una edad fija para someterse a una cirugía estética, ya que cada caso debe evaluarse de manera individual, tomando en cuenta la condición médica, psicológica y social del paciente.

“Cada caso es único”, señaló el médico especialista en cirugía plástica.

Juan Manuel Chaparro explicó que cada paciente tiene distintos motivos para recurrir a una cirugía estética. Como ejemplo, mencionó desde un bebé con labio leporino hasta una adolescente que enfrenta acoso escolar debido a macromastia o hipertrofia mamaria, una condición que implica un crecimiento excesivo del tejido mamario y que, además genera problemas posturales y molestias físicas.

Analizar decisión de menores de edad, antes de realizar cirugias estéticas

Chaparro precisó que, en el caso de los adolescentes, la decisión de someterse a una cirugía estética generalmente se toma con el respaldo de un acompañamiento profesional, lo que implica la valoración de especialistas en salud mental además de la opinión médica.

Aunque subrayó que las consideraciones éticas corresponden a cada cirujano de forma particular y no dependen del marco legal.

En su práctica, aseguró que todos sus pacientes pasan primero por un equipo de salud mental. “Se tiene que analizar perfecto, trabajar de la mano con el psiquiatra, trabajar de la mano con el psicólogo”.

De acuerdo con el artículo “La Cirugía Plástica Estética, repercusiones jurídicas. Recomendaciones para su ejercicio”, publicado en la revista de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) en 2023, cuando se trata de cirugías estéticas en adolescentes deben ser evaluadas por su inestabilidad emocional.

“En el caso de los menores de edad y adolescentes, la decisión de cirugías plásticas estéticas se ve drásticamente afectada por la inestabilidad emocional e inmadurez propia de su etapa de desarrollo, el inconcluso crecimiento anatómico y los riesgos que toda intervención acarrea.” “La Cirugía Plástica Estética, repercusiones jurídicas. Recomendaciones para su ejercicio”, Conamed, 2023

Consentimiento de tutores cuando se trata de menores de edad

Aunque en México no existe una edad mínima establecida para someterse a una cirugía estética, la Ley General de Salud establece los menores de edad no pueden otorgar consentimiento por sí mismos.

En todos los casos (procedimientos médicos, quirúrgicos, tratamientos o trasplantes), la autorización debe provenir de padres, tutores o representantes legales. Además, la ley reconoce que la opinión del menor debe ser tomada en cuenta, pero no sustituye la autorización formal.

“Si no existe un consentimiento informado, ningún cirujano plástico certificado va a tocar a un paciente”, aclaró el especialista médico.

La Ley General de Salud también establece en sus artículos 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2 y 272 Bis 3 los siguientes lineamientos:

Las asociaciones profesionales tienen la obligación de transparentar qué médicos están certificados.

Solo pueden realizarlas médicos especialistas con certificación vigente .

. Deben efectuarse en unidades médicas con licencia sanitaria .

. Su publicidad debe cumplir con normas específicas.

Sobre el caso de Paloma Nicole Arellano, la adolescente que falleció luego de someterse a cirugía estética

El fallecimiento de Paloma Nicole Arellano saltó a medios de comunicación luego de que el padre de la menor, Carlos Arellano, señaló como responsables de la muerte de la adolescente de 14 años al hospital, a la madre de la menor y al médico que realizó la operación, quienes son pareja.

De acuerdo con su versión, el pasado 12 de septiembre el cirujano Víctor N practicó una cirugía de implantes mamarios a la adolescente con el consentimiento de su madre, Paloma N, sin que él estuviera enterado.

Arellano aseguró que, un día antes, la madre le notificó que viajarían a la sierra de Durango porque la joven había dado positivo a COVID-19 en la escuela y que permanecerían incomunicados. Días después, recibió aviso de que su hija estaba hospitalizada en estado grave.

La adolescente estuvo internada durante una semana y presentó complicaciones. Finalmente, falleció este sábado.

Fuentes consultadas por UnoTV confirmaron que el médico que realizó la intervención sí contaba con certificación profesional.

La Fiscalía General de Durango mantiene la investigación abierta. Hasta el momento no se han presentado conclusiones oficiales sobre posibles delitos o negligencias médicas.