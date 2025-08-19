Casos de coqueluchoide se cuadriplicaron con respecto a 2024, Guanajuato y Nuevo León son los estados más afectados

| 11:57 | José Antonio Romero Santiago | UnoTV
Casos de coqueluchoide se cuadriplicaron con respecto a 2024, niños los más afectados
Los casos de coqueluchoide se cuadriplicaron en México. Foto: Getty

La Secretaría de Salud reveló que los casos de coqueluchoide se cuadriplicaron con respecto a 2024, pues el año pasado se registraron un total de 997, y ahora en lo que va de 2025 se reportaron 4 mil 339, según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud (Semana Epidemiológica 32).

El síndrome coqueluchoide ataca principalmente a los niños, y tanto el año pasado, como lo que va de este, en prácticamente los 32 estados del país hay casos registrados.

Coqueluchoide en México: números por entidad y comparativo con 2024

  • Aguascalientes lleva 228 casos; mientras que en 2024 acumuló 11
  • Baja California lleva 171 casos; mientras que en 2024 acumuló 94
  • Baja California Sur lleva 47 casos; mientras que en 2024 acumuló 22
  • Campeche lleva 79 casos; mientras que en 2024 acumuló 5
  • Coahuila lleva 241 casos; mientras que en 2024 acumuló 4
  • Colima lleva 20 casos; mientras que en 2024 acumuló 1
  • Chiapas lleva 125 casos; mientras que en 2024 acumuló 55
  • Chihuahua lleva 312 casos; mientras que en 2024 acumuló 129
  • Ciudad de México lleva 425 casos; mientras que en 2024 acumuló 33
  • Durango lleva 25 casos; mientras que en 2024 acumuló 8
  • Guanajuato lleva 354 casos; mientras que en 2024 acumuló 130
  • Guerrero lleva 86 casos; mientras que en 2024 acumuló 14
  • Hidalgo lleva 101 casos; mientras que en 2024 acumuló 3
  • Jalisco lleva 244 casos; mientras que en 2024 acumuló 85
  • Estado de México lleva 211 casos; mientras que en 2024 acumuló 12
  • Michoacán lleva 69 casos; mientras que en 2024 acumuló 15
  • Morelos lleva 94 casos; mientras que en 2024 acumuló 7
  • Nayarit lleva 14 casos; mientras que en 2024 acumuló 13
  • Nuevo León lleva 348 casos; mientras que en 2024 acumuló 42
  • Oaxaca lleva 84 casos; mientras que en 2024 acumuló 3
  • Puebla lleva 37 casos; mientras que en 2024 acumuló 9
  • Querétaro lleva 111 casos; mientras que en 2024 acumuló 20
  • Quintana Roo lleva 75 casos; mientras que en 2024 acumuló 35
  • San Luis Potosí lleva 136 casos; mientras que en 2024 acumuló 30
  • Sinaloa lleva 58 casos; mientras que en 2024 acumuló 61
  • Sonora lleva 87 casos; mientras que en 2024 acumuló 65
  • Tabasco lleva 10 casos; mientras que en 2024 acumuló 12
  • Tamaulipas lleva 87 casos; mientras que en 2024 acumuló 20
  • Tlaxcala lleva 71 casos; mientras que en 2024 acumuló 3
  • Veracruz lleva 221 casos; mientras que en 2024 acumuló 25
  • Yucatán lleva 93 casos; mientras que en 2024 acumuló 15
  • Zacatecas lleva 75 casos; mientras que en 2024 acumuló 16

[TE PODRÍA INTERESAR: Sarampión aumenta 34 veces en América durante 2025; OPS pide reforzar vacunación]

¿A qué género ataca más esta enfermedad?

El informe sobre los casos de coqueluchoide que se cuadriplicaron destaca que en 2025 van 2 mil 023 casos en hombres y 2 mil 316 en mujeres; dando así el total de 4 mil 339 casos en los que va del presente año.

¿Qué es el síndrome coqueluchoide y cómo se contagia?

Se caracteriza por episodios violentos y ocasionales de tos y se acompaña con un sonido conocido como “canto de gallo del francés coqueluche”. Afecta principalmente a niños menores de 5 años de edad de predominio en mujeres, la trasmisión es por contacto directo al respirar las gotas expulsadas por el paciente enfermo, destaca el Gobierno de México.

Síntomas

  • De 5 a 10 accesos de tos acompañado con silbido
  • Puede presentar coloración violácea posterior a los accesos de tos
  • Lagrimeo y vómito
  • Jadeo
  • En algunas ocasiones convulsiones y mal estado general

Complicaciones

  • Metabólicas
  • Respiratorias
  • Neurológicas
  • Deshidratación por vómito y rechazo alimentario

Tratamiento

Se utilizan antibióticos por dos semanas para tratar la infección, se mantiene la hidratación del menor, así como una correcta oxigenación, en niños menores de 1 año generalmente se hospitalizan.

Prevención

Las manifestaciones del paciente son muy similares entre tos ferina y síndrome coqueluchoide, por ello es recomendable la aplicación de la vacuna DTP.

Te recomendamos:

Las víctimas de acoso tienen un mayor riesgo de problemas cardíacos futuros

Salud

Las víctimas de acoso tienen un mayor riesgo de problemas cardíacos futuros

Sistema robótico del INR devuelve movilidad a pacientes con parálisis

Salud

Sistema robótico del INR devuelve movilidad a pacientes con parálisis

México aprueba tratamiento inyectable para prevenir el VIH: ¿qué es y cómo funciona?

Salud

México aprueba tratamiento inyectable para prevenir el VIH: ¿qué es y cómo funciona?

Secretaría de Salud Zacatecas confirma caso de rabia en joven de 17 años; el primero en 40 años

Salud

Secretaría de Salud Zacatecas confirma caso de rabia en joven de 17 años; el primero en 40 años

Etiquetas: ,