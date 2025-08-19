Casos de coqueluchoide se cuadriplicaron con respecto a 2024, Guanajuato y Nuevo León son los estados más afectados
La Secretaría de Salud reveló que los casos de coqueluchoide se cuadriplicaron con respecto a 2024, pues el año pasado se registraron un total de 997, y ahora en lo que va de 2025 se reportaron 4 mil 339, según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud (Semana Epidemiológica 32).
El síndrome coqueluchoide ataca principalmente a los niños, y tanto el año pasado, como lo que va de este, en prácticamente los 32 estados del país hay casos registrados.
Coqueluchoide en México: números por entidad y comparativo con 2024
- Aguascalientes lleva 228 casos; mientras que en 2024 acumuló 11
- Baja California lleva 171 casos; mientras que en 2024 acumuló 94
- Baja California Sur lleva 47 casos; mientras que en 2024 acumuló 22
- Campeche lleva 79 casos; mientras que en 2024 acumuló 5
- Coahuila lleva 241 casos; mientras que en 2024 acumuló 4
- Colima lleva 20 casos; mientras que en 2024 acumuló 1
- Chiapas lleva 125 casos; mientras que en 2024 acumuló 55
- Chihuahua lleva 312 casos; mientras que en 2024 acumuló 129
- Ciudad de México lleva 425 casos; mientras que en 2024 acumuló 33
- Durango lleva 25 casos; mientras que en 2024 acumuló 8
- Guanajuato lleva 354 casos; mientras que en 2024 acumuló 130
- Guerrero lleva 86 casos; mientras que en 2024 acumuló 14
- Hidalgo lleva 101 casos; mientras que en 2024 acumuló 3
- Jalisco lleva 244 casos; mientras que en 2024 acumuló 85
- Estado de México lleva 211 casos; mientras que en 2024 acumuló 12
- Michoacán lleva 69 casos; mientras que en 2024 acumuló 15
- Morelos lleva 94 casos; mientras que en 2024 acumuló 7
- Nayarit lleva 14 casos; mientras que en 2024 acumuló 13
- Nuevo León lleva 348 casos; mientras que en 2024 acumuló 42
- Oaxaca lleva 84 casos; mientras que en 2024 acumuló 3
- Puebla lleva 37 casos; mientras que en 2024 acumuló 9
- Querétaro lleva 111 casos; mientras que en 2024 acumuló 20
- Quintana Roo lleva 75 casos; mientras que en 2024 acumuló 35
- San Luis Potosí lleva 136 casos; mientras que en 2024 acumuló 30
- Sinaloa lleva 58 casos; mientras que en 2024 acumuló 61
- Sonora lleva 87 casos; mientras que en 2024 acumuló 65
- Tabasco lleva 10 casos; mientras que en 2024 acumuló 12
- Tamaulipas lleva 87 casos; mientras que en 2024 acumuló 20
- Tlaxcala lleva 71 casos; mientras que en 2024 acumuló 3
- Veracruz lleva 221 casos; mientras que en 2024 acumuló 25
- Yucatán lleva 93 casos; mientras que en 2024 acumuló 15
- Zacatecas lleva 75 casos; mientras que en 2024 acumuló 16
¿A qué género ataca más esta enfermedad?
El informe sobre los casos de coqueluchoide que se cuadriplicaron destaca que en 2025 van 2 mil 023 casos en hombres y 2 mil 316 en mujeres; dando así el total de 4 mil 339 casos en los que va del presente año.
¿Qué es el síndrome coqueluchoide y cómo se contagia?
Se caracteriza por episodios violentos y ocasionales de tos y se acompaña con un sonido conocido como “canto de gallo del francés coqueluche”. Afecta principalmente a niños menores de 5 años de edad de predominio en mujeres, la trasmisión es por contacto directo al respirar las gotas expulsadas por el paciente enfermo, destaca el Gobierno de México.
Síntomas
- De 5 a 10 accesos de tos acompañado con silbido
- Puede presentar coloración violácea posterior a los accesos de tos
- Lagrimeo y vómito
- Jadeo
- En algunas ocasiones convulsiones y mal estado general
Complicaciones
- Metabólicas
- Respiratorias
- Neurológicas
- Deshidratación por vómito y rechazo alimentario
Tratamiento
Se utilizan antibióticos por dos semanas para tratar la infección, se mantiene la hidratación del menor, así como una correcta oxigenación, en niños menores de 1 año generalmente se hospitalizan.
Prevención
Las manifestaciones del paciente son muy similares entre tos ferina y síndrome coqueluchoide, por ello es recomendable la aplicación de la vacuna DTP.