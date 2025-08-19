Casos de coqueluchoide se cuadriplicaron con respecto a 2024, Guanajuato y Nuevo León son los estados más afectados

GENERANDO AUDIO...

Los casos de coqueluchoide se cuadriplicaron en México. Foto: Getty

La Secretaría de Salud reveló que los casos de coqueluchoide se cuadriplicaron con respecto a 2024, pues el año pasado se registraron un total de 997, y ahora en lo que va de 2025 se reportaron 4 mil 339, según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud (Semana Epidemiológica 32).

El síndrome coqueluchoide ataca principalmente a los niños, y tanto el año pasado, como lo que va de este, en prácticamente los 32 estados del país hay casos registrados.

Coqueluchoide en México: números por entidad y comparativo con 2024

Aguascalientes lleva 228 casos; mientras que en 2024 acumuló 11

Baja California lleva 171 casos; mientras que en 2024 acumuló 94

Baja California Sur lleva 47 casos; mientras que en 2024 acumuló 22

Campeche lleva 79 casos; mientras que en 2024 acumuló 5

Coahuila lleva 241 casos; mientras que en 2024 acumuló 4

Colima lleva 20 casos; mientras que en 2024 acumuló 1

Chiapas lleva 125 casos; mientras que en 2024 acumuló 55

Chihuahua lleva 312 casos; mientras que en 2024 acumuló 129

Ciudad de México lleva 425 casos; mientras que en 2024 acumuló 33

Durango lleva 25 casos; mientras que en 2024 acumuló 8

Guanajuato lleva 354 casos; mientras que en 2024 acumuló 130

Guerrero lleva 86 casos; mientras que en 2024 acumuló 14

Hidalgo lleva 101 casos; mientras que en 2024 acumuló 3

Jalisco lleva 244 casos; mientras que en 2024 acumuló 85

Estado de México lleva 211 casos; mientras que en 2024 acumuló 12

Michoacán lleva 69 casos; mientras que en 2024 acumuló 15

Morelos lleva 94 casos; mientras que en 2024 acumuló 7

Nayarit lleva 14 casos; mientras que en 2024 acumuló 13

Nuevo León lleva 348 casos; mientras que en 2024 acumuló 42

Oaxaca lleva 84 casos; mientras que en 2024 acumuló 3

Puebla lleva 37 casos; mientras que en 2024 acumuló 9

Querétaro lleva 111 casos; mientras que en 2024 acumuló 20

Quintana Roo lleva 75 casos; mientras que en 2024 acumuló 35

San Luis Potosí lleva 136 casos; mientras que en 2024 acumuló 30

Sinaloa lleva 58 casos; mientras que en 2024 acumuló 61

Sonora lleva 87 casos; mientras que en 2024 acumuló 65

Tabasco lleva 10 casos; mientras que en 2024 acumuló 12

Tamaulipas lleva 87 casos; mientras que en 2024 acumuló 20

Tlaxcala lleva 71 casos; mientras que en 2024 acumuló 3

Veracruz lleva 221 casos; mientras que en 2024 acumuló 25

Yucatán lleva 93 casos; mientras que en 2024 acumuló 15

Zacatecas lleva 75 casos; mientras que en 2024 acumuló 16

¿A qué género ataca más esta enfermedad?

El informe sobre los casos de coqueluchoide que se cuadriplicaron destaca que en 2025 van 2 mil 023 casos en hombres y 2 mil 316 en mujeres; dando así el total de 4 mil 339 casos en los que va del presente año.

¿Qué es el síndrome coqueluchoide y cómo se contagia?

Se caracteriza por episodios violentos y ocasionales de tos y se acompaña con un sonido conocido como “canto de gallo del francés coqueluche”. Afecta principalmente a niños menores de 5 años de edad de predominio en mujeres, la trasmisión es por contacto directo al respirar las gotas expulsadas por el paciente enfermo, destaca el Gobierno de México.

Síntomas

De 5 a 10 accesos de tos acompañado con silbido

Puede presentar coloración violácea posterior a los accesos de tos

Lagrimeo y vómito

Jadeo

En algunas ocasiones convulsiones y mal estado general

Complicaciones

Metabólicas

Respiratorias

Neurológicas

Deshidratación por vómito y rechazo alimentario

Tratamiento

Se utilizan antibióticos por dos semanas para tratar la infección, se mantiene la hidratación del menor, así como una correcta oxigenación, en niños menores de 1 año generalmente se hospitalizan.

Prevención

Las manifestaciones del paciente son muy similares entre tos ferina y síndrome coqueluchoide, por ello es recomendable la aplicación de la vacuna DTP.