Contiene elementos que pueden generar efectos adversos. Foto: Cuartoscuro

La ceniza del volcán Popocatépetl puede dañar la salud, advirtió una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con el estudio encabezado por Benedetto Schiavo, investigador del Instituto de Geofísica, la ceniza del Popocatépetl contiene elementos que son relativamente capaces de ingresar al cuerpo humano.

¿Cómo es que la ceniza del Popocatépetl puede afectar la salud?

Conforme señaló la investigación, el cuerpo humano puede resultar afectado cuando está expuesto a este tipo de material.

El equipo de investigadores, liderado por Benedetto Schiavo, encontró que la ceniza del volcán Popocatépetl contiene metales pesados como:

Arsénico

Cadmio

Plomo

Níquel

Cromo

Dichos elementos pueden penetrar el cuerpo humano y generar efectos adversos si la exposición ocurre de forma prolongada.

El especialista explicó que las partículas más finas, menores a 2.5 micras (PM 2.5) y hasta de cien nanómetros, son las que pueden alcanzar los alveolos pulmonares, ingresar al torrente sanguíneo y, con el tiempo, generar inflamación o daños en distintos órganos.

Cuando el cuerpo no logra expulsarlas, se produce un estrés oxidativo que puede derivar en afecciones respiratorias agudas o crónicas, detalló.

El análisis, publicado en la revista Environmental Geochemistry and Health, simuló en laboratorio el comportamiento de las partículas al contacto con los fluidos pulmonares.

Los resultados confirmaron que las cenizas son bioinsolubles, biodurables y presentan baja bioaccesibilidad, lo que significa que permanecen por más tiempo en el cuerpo antes de eliminarse.

El doctor en Ciencias de la Tierra señaló que, aunque no todas las partículas logran incorporarse al organismo, el riesgo aumenta con una exposición prolongada.

Monitoreo y alertas tempranas

El investigador recordó que el Popocatépetl es uno de los tres volcanes más vigilados del país, junto con el de Colima y El Chichón, en Chiapas.

Su monitoreo constante permite compartir información en tiempo real con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), y emitir alertas tempranas para proteger a la población.

El estudio contó con la participación de especialistas del Instituto de Geofísica, el Instituto de Geología, la Universidad de Sonora y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).

¿Cómo protegerse de la ceniza volcánica?