Dónde se esconden las chinches y cómo controlar una plaga en el hogar, según experto de la UNAM

Las chinches de cama han provocado “una psicosis y rumores” con respecto a infecciones en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad de México, según un especialista de la máxima casa de estudios de Latinoamérica. El experto también explica cómo se comportan estos insectos y dónde se esconden en el hogar.

¿Dónde se esconden las chinches en tu hogar?

Los insectos Cimex lectularius, también conocidos como chinches de cama, son domésticos y viven en instalaciones urbanas. Como su nombre vulgar lo indica, se esconden principalmente en los colchones, pero también se pueden encontrar en muebles con recovecos, según Juan Pablo Martínez Lavat, académico veterinario de la UNAM.

“Este tipo de organismos vive en la instalación. Se les dice chinches de cama porque las camas, originalmente, se hacían con materiales plegadizos de metal y ahí se escondían. Viven en los colchones y en los muebles donde se puedan meter”. Juan Pablo Martínez Lavat

Ver más Conoce qué son y cómo se comportan las chinches, en voz de un #ExpertoUNAM.👇 (2/3) pic.twitter.com/4DCA5jv1IO — UNAM (@UNAM_MX) October 5, 2023

Estos insectos diminutos fueron controlados en el pasado con insecticidas organoclorados y prácticamente desaparecieron hasta que se presentó una reemergencia que viene de años atrás, según Martínez Lavat.

Los brotes de chinches surgen a raiz de situaciones sociales como las personas en situación de calle que desarrollan este tipo de problemas. Desde la perspectiva del experto, así es como llegan a los hogares y locaciones urbanas.

¿Cómo se comportan las chinches de cama?

Las chinches de cama tienen hábitos nocturnos y su alimentación es hematófaga, es decir consumen sangre para sobrevivir. “Se alimentan por la noche, se esconden de día y desarrollan todo su ciclo de vida fuera del cuerpo del humano“, dice el académico.

Dichos organismos se alimentan de manera intermitente y requieren de condiciones singulares para reproducirse y subsistir. En este sentido, los edificios no son un ambiente propicio para que prosperen debido a la baja disponibilidad de hospederos de sangre por sus hábitos nocturnos.

Cabe destacar que las chinches son parásitos temporales y no se alojan por mucho tiempo en la piel humana porque son fotofóbicos, es decir, no les gusta la luz. Por esta razón, las plagas no son comunes por la interacción en las calles, según el veterinario mexicano.

¿Estos organismos son peligrosos para la salud?

“Estas chinches no transmiten enfermedades de manera general”, dice el académico de la UNAM, y desmiente que puedan transmitir la enfermedad de Chagas, pues dicha infección sólo la contagian las chinches besuconas.

Ver más Conoce qué son y cómo se comportan las chinches, en voz de un #ExpertoUNAM.👇(3/3) pic.twitter.com/yvU7TOLwGE — UNAM (@UNAM_MX) October 5, 2023

Por otro lado, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) informó el miércoles 4 de octubre que no hay una alerta sanitaria por chinches en la capital. La dependencia indicó que tampoco se han presentado solicitudes de atención médica por mordedura de este insecto en los Centros de Salud.

¿Cómo controlar una “plaga” de chinches?

Si una persona llegara a tener chinches en el cuerpo, las medidas correctas de higiene serían suficientes para removerlas, tales como una ducha.

“Habrá que considerar medidas de higiene muy sencillas para eliminarlas y revisar en nuestra casa para detectar la presencia de estos organismos” Juan Pablo Martínez Lavat

En este sentido, Juan Pablo Martínez Lavat recomienda acudir con un profesional “para que utilice las medidas y procedimientos adecuadas para eliminar por completo a estos organismos”. Asimismo, la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) recomendó mantener la higiene en hogares:

Lavar con detergente las sábanas, colchas, cortinas, fundas de sillones y cojines, preferentemente el lavado y secado a altas temperaturas

Utilizar cubierta protectora en colchones y bases

Cambiar las sábanas cada semana

Evitar ingresar al hogar armazones de cama, colchones o toda clase de muebles tapizados encontrados en la calle.

Las chinches de cama despertaron la preocupación de autoridades de la UNAM y de la Ciudad de México. A pesar de que la situación no ha escalado, expertos de la institución académica no han dejado de emitir recomendaciones para tratar un problema mayor.