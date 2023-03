Chocolate con cadmio y plomo; experto de la UNAM aclara si es peligroso comerlo

¿Es peligroso comer chocolate que contiene cadmio y plomo? | Foto: Pixabay

La revista estadounidense Consumer Reports publicó un estudio en diciembre de 2022 en el que reveló la presencia de altos niveles de cadmio y plomo, dos metales pesados, en múltiples marcas de chocolate oscuro, alertando potenciales daños a la salud; sin embargo, el Dr. Carlos Rius, académico de la Facultad de Química de la UNAM hace aclaraciones sobre el artículo, respondiendo si es peligroso comer productos de cacao en estas condiciones

Hay cadmio y plomo en el chocolate; ¿por qué?

Consumer Reports alertó por al menos 16 marcas de chocolate distribuidas en Estados Unidos hasta con 74% de plomo y 112% de cadmio, de acuerdo con los límites establecidos en el Estado de California, aunque la propia revista reconoce que la presencia de estos metales no es necesariamente peligrosa para la salud y que estos elementos entran al cacao a través de procesos naturales.

“Los investigadores descubrieron que las plantas de cacao absorben el cadmio del suelo, y el metal se acumula en los granos a medida que crece el árbol”, señaló la publicación, mientras que los niveles de plomo generalmente son bajos hasta que los granos se secan al sol durante días.

Por su parte, el Dr. Carlos Rius precisó que este tipo de metales pesados tienen su origen en la superficie terrestre desde hace miles de millones de años, por lo que no solo se encuentran en los granos de cacao, sino también en otras frutas, verduras y granos como el arroz, dependiendo de la región en la que crecen.

“En ciertos lugares (hay yacimientos de metales) porque llegó un meteorito que tenía ese metal y cayó en ese lugar, por eso en ciertas regiones hay oro, plata, cadmio, arsénico, etcétera (…) a través de los miles de millones de años de la Tierra se han ido repartiendo estas substancias, entonces en la mayor parte de los suelos se van a encontrar casi todos los metales en cantidades muy pequeñas”. Dr. Carlos Rius, Facultad de Química de la UNAM

Cabe destacar que, según la propia revista Consumer Reports, estos niveles particularmente altos de cadmio y plomo en el chocolate oscuro se debe a que este tipo de producto se realiza con sólidos de cacao, en donde se encontraron las concentraciones más elevadas de estos metales, según CR.

¿Es peligroso encontrar estos metales en el cacao?

El Dr. Carlos Rius reconoció que es recomendable evitar el contacto con sustancias como el plomo y el cadmio, pues este último puede producir cáncer de pulmón si se respira, aunque ingerido en cantidades pequeñas “no es tan tóxico“, pues el propio organismo se encarga de excretar la sustancia; sin embargo, es posible atribuirle afecciones en el riñón.

En entrevista exclusiva con UnoTV.com, el académico de la UNAM hizo un repaso histórico del contacto humano con metales pesados como el plomo, asegurando que en la Antigua Roma se usaban tuberías hechas de este material, e incluso señaló que hasta los años 50 también se utilizaba en México para las tuberías por ser resistente ante los constantes sismos.

Por otro lado, precisó que cuando llegaron las gasolinas a México, éstas eran ricas en un componente conocido como tetraetilo de plomo, traído inicialmente de Estados Unidos pero al poco tiempo de la expropiación petrolera se fabricó en México y se usó hasta finales de los 80, provocando que se acumulara en una gran cantidad de frutas y verduras sembradas cerca de las manchas urbanas y no se documentaron muchos efectos tóxicos en la población.

“Todas las gasolinas tenían plomo, para todos los niños que nacieron en esa época todas las verduras y frutas tenían plomo dentro de su constitución y no estamos muertos”, aseguró el especialista de la máxima casa de estudios de México.

¿Es posible evitar la presencia del cadmio y plomo en el chocolate?

El Dr. Carlos Rius citó estudios que comprobaron que “una gran cantidad de tipos de cultivo que tendrán plomo y cadmio“, incluyendo los del cacao que sirven para producir chocolate, y aunque ni la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ni la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cuentan con limitaciones para este tipo de metales, los investigadores tratan de reducir sus niveles en medida de lo posible.

Según Consumer Reports, sería posible reducir la cantidad de plomo en el chocolate oscuro cambiando ciertos hábitos de cosecha, mientras que en el caso del cadmio se tendría que remontar a la ingeniería genética; sin embargo, el experto de la UNAM no piensa que esto sea viable, pues se requiere de investigaciones arduas para descubrir cuáles son las enzimas que hacen que estos metales se acumulen dentro de la planta de cacao.

“Modificar genéticamente se podría pero no va a ser una cosa muy sencilla porque necesitamos primero encontrar cuáles son las enzimas que hacen que se acumule cadmio dentro de la planta y para esto se requiere de mucho conocimiento (…) Se puede pasar algunas años o décadas para encontrarlo y aquí vamos a tener otro problema”. Dr. Carlos Rius, Facultad de Química de la UNAM

la presencia del cadmio y plomo en el chocolate? | Foto: Pixabay

Entonces… ¿deberíamos dejar de comer chocolates oscuros?

El experto de la UNAM llamó a ser prácticos en cuanto al consumo de chocolate por su contenido de cadmio y plomo, llamando a no dejar de comerlo sino autorregular en el consumo de este alimento y estar al pendiente de posibles afectaciones por la presencia de estos metales como daños renales.

“Si no tengo ningún problema, no tengo por qué preocuparme porque casi todas las sustancias que no requiere mi organismo las va a eliminar de varias formas a través de la respiración, la defecación o a través de la orina y la mayor parte de las sustancias tóxicas son eliminadas dentro del organismo”. Dr. Carlos Rius, Facultad de Química de la UNAM

En este sentido, el organismo humano se encargará de eliminar las sustancias tóxicas en el cacao. En el caso del plomo, que puede conllevar afectaciones a la concentración mental, es fundamental estar al pendiente de estos efectos y proceder a realizarse un análisis de sangre para revisar las concentraciones de metal.

Tunde Akinleye, investigador de seguridad alimentaria de CR, reconoció que no es necesario renunciar completamente al consumo de chocolate sino reducir su consumo, mientras que el Dr. Carlos Rius complementó diciendo que aunado a esto se recomienda hacer chequeos médicos constantes para descartar niveles altos de cadmio y plomo.

“Habría que checarnos la presión una vez al mes, periódicamente también sacando análisis de sangre, hacer una vez al año un ultrasonido de abdomen. Creo que con eso ya estamos garantizando un 98% de nuestra salud y aprovechamos para detectar casos más extremos cáncer de colon cáncer de estómago alguna otra cosa más más compleja”. Dr. Carlos Rius, Facultad de Química de la UNAM

Cabe reiterar que expertos consultados por el diario The New York Times sólo se recomiendan no consumir más de 28 gramos de chocolate al día y aprovechar estudios como el de Consumer Reports para elegir aquellos productos que tengan bajos niveles de cadmio y plomo.

¿Por qué no consumir chocolate frecuentemente? El Dr. Rius señaló que “es más peligroso las grasas saturadas del chocolate que el cadmio o el plomo“, mientras que los expertos del TNYT coinciden en que los metales pesados no son la principal preocupación por el consumo excesivo de chocolate.

¿Deberías dejar de comer chocolate? | Foto: Pixabay

¿Qué hacer para evitar problemas de salud por el cadmio y el plomo?

Consumer Reports señaló que la exposición del cuerpo humano a metales pesados puede causar “problemas de desarrollo, afectar el desarrollo cerebral y llevar a un coeficiente intelectual más bajo en niños”, mientras que en adultos puede provocar problemas en el sistema nervioso, supresión del sistema inmunológico, daño renal y problemas reproductivos.

El experto de la UNAM también reconoció que no se debería alertar por la presencia de cadmio y plomo en el chocolate, a menos que haya niveles excesivos, pues otros alimentos como el arroz también contiene cadmio, mientras que CR precisa la presencia de estos dos metales pesados en tubérculos, espinacas y zanahorias.

Finalmente, el Dr. Carlos Rius recordó que, considerando que el cadmio y el plomo se adhieren a la planta de cacao mediante procesos naturales, convendría los productores de cacao hagan análisis de metales pesados dependiendo de la zona de siembra, considerando que México es el onceavo mayor productor del mundo según la organización Cacao México.

“Esto les puede dar ciertos parámetros en donde pueden sembrar mejor el cacao (…) la cantidad de metales pesados va a ser diferente en cada lugar, entonces es más sencillo analizar. Hay algunos artículos muy interesantes donde se hace análisis de cacao en muchos lugares del mundo y hay lugares donde la cantidad de metales es extraordinariamente pequeña y en otros es un poco más alta por el tipo de suelo sobre el cual se está sembrando”, concluyó el especialista en Química.