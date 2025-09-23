Científicos defienden el uso del paracetamol durante el embarazo pese a críticas de Trump

GENERANDO AUDIO...

Hay una gran debate sobre los riesgos del paracetamol. Foto: AFP

Durante una conferencia de prensa de ayer lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tomar paracetamol durante el embarazo eleva “mucho” el riesgo de autismo en los bebés. Sin embargo, estudios recientes y organizaciones médicas internacionales contradicen esta afirmación.

El debate sobre el uso del paracetamol en mujeres embarazadas no es nuevo, pero hoy en día, la evidencia científica más sólida indica que no hay un riesgo confirmado para el feto si se toma de forma responsable.

¿El paracetamol provoca autismo en bebés?

La idea fue retomada por Trump como parte del plan del secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., quien prometió investigar las causas de la “epidemia de autismo” en Estados Unidos. Kennedy, conocido por sus posturas críticas hacia las vacunas, ha despertado preocupación en la comunidad médica.

A pesar del revuelo, investigaciones recientes descartan una relación directa entre el paracetamol y el autismo.

“El uso de paracetamol durante el embarazo no está asociado con un mayor riesgo de autismo, trastorno por déficit de atención ni discapacidad intelectual en los niños”, concluyó un estudio sueco publicado en 2024 por la revista médica JAMA.

¿De dónde surgió la preocupación?

El debate surgió en 2021, cuando más de 100 investigadores firmaron un manifiesto en la revista Nature Reviews Endocrinology, pidiendo precaución con el uso del paracetamol durante el embarazo.

“Recomendamos informar a las mujeres embarazadas, desde el inicio del embarazo, que deben evitar el paracetamol salvo indicación médica”, señalaba el documento.

Aunque el texto generó fuerte impacto mediático, varios expertos lo criticaron por ser alarmista. Los autores basaban sus advertencias en estudios experimentales y epidemiológicos que aún no demostraban con claridad un vínculo directo.

¿Qué dicen los estudios más citados?

Algunos trabajos anteriores sí plantearon dudas. Un estudio danés de 2015, publicado en Autism Research, indicó que el riesgo de autismo aumentaba en 50 % si la madre había tomado paracetamol durante el embarazo.

Incluso en 2025, otro análisis publicado en Environmental Health recopiló resultados de 40 estudios y sugería una posible relación. Este informe fue citado por funcionarios del gobierno de Trump para respaldar sus declaraciones.

Sin embargo, muchos científicos advierten que estos estudios presentan limitaciones metodológicas y no prueban una relación de causa y efecto. En algunos casos, los factores que llevaron a la madre a tomar paracetamol (como fiebre o infecciones) podrían ser los verdaderos responsables del aumento de riesgo.

El estudio más sólido descarta riesgos

La investigación sueca publicada en JAMA comparó el riesgo de autismo entre hermanos dentro de la misma familia, controlando factores genéticos y ambientales. Sus resultados fueron contundentes: el paracetamol no marcó ninguna diferencia en el desarrollo de los niños.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también se pronunció esta semana: “Algunos estudios han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo, pero las pruebas siguen siendo inconsistentes”.

¿Es seguro tomar paracetamol durante el embarazo?

Sí, pero con moderación. Como cualquier medicamento, el paracetamol no está completamente libre de riesgos, especialmente si se consume en exceso. Su uso desmedido puede afectar el hígado, tanto de la madre como del bebé.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) reafirmó este martes sus recomendaciones.

“El paracetamol puede tomarse durante el embarazo, pero debe usarse en la dosis más baja que siga siendo eficaz, durante el menor tiempo posible y con la menor frecuencia”.

Comparado con otros analgésicos como la aspirina o el ibuprofeno, que pueden causar graves daños al final del embarazo, el paracetamol sigue siendo el más seguro para aliviar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas.