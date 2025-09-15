Científicos del IPN investigan vínculo de la obesidad como factor para tener vitíligo

GENERANDO AUDIO...

Científicos investigan el vínculo de vitíligo y obesidad | Foto: Getty Images

Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) hallaron evidencia de que la obesidad central en mujeres puede detonar el vitíligo. Esta enfermedad autoinmune, caracterizada por la pérdida de pigmentación en la piel, es más común en el género femenino y puede agravarse por factores metabólicos y emocionales.

El estudio, liderado por el doctor Ismael Vásquez Moctezuma de la Escuela Superior de Medicina (ESM), encontró que la inflamación crónica generada por la grasa abdominal puede desencadenar o empeorar el vitíligo. El objetivo de los investigadores es prevenir la obesidad para reducir riesgos y mejorar el control de la enfermedad.

La obesidad parece estar relacionada con el vitíligo

El Dr. Vásquez Moctezuma explicó que el proyecto inicialmente buscaba analizar el uso de células madre mesenquimales para repigmentar la piel, pero se reorientó al detectar una conexión clara entre la obesidad abdominal y la aparición del vitíligo en pacientes atendidos por la dermatóloga Martha Morales Sánchez.

Los investigadores observaron que muchas pacientes con manchas blancas en la piel también presentaban obesidad central.

Esto llevó al equipo a replantear el enfoque del estudio y priorizar la atención integral del paciente, no solo desde la medicina dermatológica, sino también desde el aspecto psicológico y nutricional.

La investigación del IPN, en alianza con especialistas del Centro Dermatológico “Dr. Ladislao de la Pascua”, forma parte de una estrategia de medicina preventiva de la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Terapia psicológica: clave para frenar el avance

Para complementar el tratamiento, se integró la psicóloga clínica Ana María Balboa Verduzco, quien destacó que la mayoría de quienes padecen vitíligo enfrentan ansiedad, estrés y baja autoestima, especialmente cuando las manchas aparecen en zonas visibles.

“El estrés y la ansiedad favorecen la autoinmunidad, lo que acelera la enfermedad. Por eso es crucial enseñar a los pacientes a regular sus emociones”, explicó Balboa.

¿Por qué buscar ayuda psicológica al detectar vitíligo?

La psicóloga recomendó a quienes noten las primeras señales de vitíligo acudir con un profesional para desarrollar herramientas de regulación emocional, reestructuración cognitiva y asertividad, con el objetivo de frenar la progresión del padecimiento.

“Cuando los pacientes aprenden a manejar sus emociones, la enfermedad se estabiliza y se sienten más seguros de sí mismos”, afirmó la especialista.

Además, el doctor Vásquez Moctezuma adelantó que el equipo buscará sumar a nutriólogos al proyecto para abordar la obesidad desde múltiples frentes.

Incluso planean incorporar inteligencia artificial (IA) para diagnosticar de manera temprana el vitíligo mediante el análisis de imágenes.

Próximamente se publicará un artículo en una revista científica internacional donde se detallan los datos estadísticos de peso y evolución de la enfermedad hasta la morfología de las manchas y su alta incidencia en mujeres.