Cirugía artroscópica da a pequeña clavadista una segunda oportunidad

Lía Gutiérrez es una clavadista de 10 años que desde muy pequeña adoptó el estilo de vida de una atleta: “Había un profesor, le dije que si podía entrenar, le rogué y le rogué y me dijo que sí, pero hasta que cumpliera cinco años”, narra a UnoTV.

Con perseverancia y pasión, en cinco años, Lía logró ganar cuatro medallas de oro y una de plata en competencias nacionales, sin embargo, hace ocho meses el camino hacia el sueño de ser clavadista profesional se truncó por un accidente.

“Estaba haciendo un clavado, de dar un vuelta y caer parada en un catre, pero un compañero más grande que yo se puso a mis espaldas, yo no lo pude ver, brincó y salí volando, entonces caí entre el catre y el piso y fue cuando se me dislocó la rodilla y se me rompió”, narra Lía.

Tras el accidente, la principal preocupación de la pequeña Lía era no volver a competir. Su rodilla izquierda estaba severamente afectada y fue complicado encontrar un hospital para atenderla, debido a la falta de servicios de ortopedia pediátrica y los altos costos.

“La cotización de la cirugía era de 300 mil pesos y aparte material, más lo que saliera, entonces era impagable para mí”. Karen Pérez / Mamá de Lía.

La esperanza de regresar al trampolín revivió cuando madre e hija fueron referidas al Hospital Pediátrico de San Juan de Aragón, donde el ortopedista Carlos Eduardo Uribe les dijo que había esperanza: una cirugía artroscópica pediátrica, única en la Ciudad de México (CDMX).

“La cirugía artroscópica es una técnica quirúrgica que se encarga de visualizar con una cámara todas las lesiones internas de las articulaciones, las zonas donde hay movimientos”. Carlos Eduardo Uribe / Ortopedista de Lía.

Hoy, Lía está de vuelta y más fuerte para cumplir el sueño de ser una leyenda del clavado en México: “Me siento muy feliz y ya mi meta es estar completamente bien, estoy feliz de haber regresado”, señala.