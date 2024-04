Cloretilo, ¿qué es y por qué preocupa su uso como droga en adolescentes?

El cloretilo era usado como anestésico. | Foto: Shutterstock.

El cloretilo, un producto sumamente peligroso para la salud, está siendo utilizado como una sustancia de abuso, la cual es mezclada con otras drogas o alcohol. De acuerdo con la agencia de noticias Europa Press, durante la Feria de Abril de Sevilla, España, se identificaron numerosos adolescentes intoxicados por esta sustancia.

¿Qué es el cloretilo?

El cloretilo es un gas hidrocarburo halogenado anestésico general usado para hacer anestesias generales desde hace más de 70 años. Sin embargo, se dejó de utilizar porque producía mayor muerte anestésica que el resto de gases, indicó el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del dolor (SEDAR), Javier García.

“En ese momento se descartó porque era muy tóxico, y salieron otros gases anestésicos generales muchos más seguros y con menos efectos secundarios, y se dejó de usar. Pero desde hace unos años se usa de forma distinta”, dijo García, quien destacó que actualmente, la única indicación de uso del cloruro de etilo es tópica.

Esto quiere decir, según el experto, que “no está indicado para ser ingerido, ni inhalado, sino que es una sustancia que se debería aplicar sólo en la piel y para generar un efecto frío”.

“Este gas al contactar con la piel genera frío, lo que se llama ‘crioanalgesia’, porque dejas de sentir la piel y se ha utilizado para pinchar al enfermo y que no lo note, o hacer una pequeña incisión o limpieza de una cura, o para hacer analgesia tras una lesión”. Javier García, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del dolor

El experto advirtió que el cloretilo, localmente, genera una cierta analgesia que quita ese dolor, y por otro lado, cierta insensibilidad, que permite manipular esa piel. Pero, aseguró que, no hay ninguna autorización hoy día para hacer el uso como droga de abuso. Nadie debería ingerirlo, ni inhalarlo”, mantiene.

De hecho, el cloretilo se utiliza en el ámbito deportivo para atenuar el dolor mediante el frío, al provocar un efecto de anestesia a nivel local en la piel, debido a que al evaporarse rápidamente tras su aplicación en la piel genera una sensación de frío local. Por ello, está indicado en medicina deportiva para atenuar el dolor mediante frío, y uso previo a técnicas invasivas rápidas e intervenciones quirúrgicas menores.

No obstante, “su inhalación puede dar lugar a un efecto narcotizante, con el posible riesgo de desvío a un uso ilícito con tintes recreativos”, avisan los farmacéuticos.

El presidente de la Sociedad Española de Anestesiología alertó de la accesibilidad de esta sustancia, “es muy barata”, cuesta unos diez euros (poco menos de 200 pesos mexicanos), y dice que lo puede comprar cualquiera, lo que es “un grave problema cuando se está convirtiendo en droga de abuso, especialmente entre adolescentes”.

Consecuencias del uso del cloretilo

El uso y abuso del cloretilo puede causar la muerte, aseguró el especialista. Según García, esto ocurre porque no se sabe qué cantidad se consume de la sustancia. Pero igualmente peligroso es, tal y como advierte, si se consume con otras drogas, como el alcohol o con otros psicotrópicos.

“La potenciación y multiplicación de sus efectos en este caso son impredecibles. Tienes desde la muerte, hasta en los casos más leves efectos de alteración del nivel de conciencia, es decir, somnolencia, euforia, y todo lo que psicológicamente una persona pueda experimentar. Efectos neurológicos muy diversos dependiendo de la persona”, sostuvo García.

El médico también señaló que el cloretilo es una sustancia tóxica que puede generar un daño estructural en el cerebro, dependiendo de las dosis y de las veces que se haya empleado.

“Esto no es que sólo inhalo una cosa y tengo una sensación extraña y después me quedo como estaba. Si no que dependiendo de cómo y cuánto lo uses puedes acabar teniendo alteraciones orgánicas del cerebro, e incluso trastornos psiquiátricos o psicológicos después”, mencionó el presidente de la SEDAR.

Además, dado que esta sustancia se puede emplear para la sumisión sexual entre los jóvenes, al generar alteraciones cognitivas; es posible que genere hipoxia en el cerebro, es decir, que no le llegue oxígeno, teniendo como consecuencia el coma respiratorio o incluso daño hipóxico permanente del cerebro así como trastornos cardiacos, o alteraciones neurológicas como ataxias o temblores, o incluso daños hepáticos.