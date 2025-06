Cofepris alerta por vacuna contra VPH, ¡es falsificada y vendida ilegalmente!

GENERANDO AUDIO...

Cofepris alerta por vacuna contra VPH. Foto: Getty

La Cofepris alerta por vacuna VPH, o sea, Virus del Papiloma Humano; y para ello, emitió una alerta sanitaria dirigida tanto a profesionales de la salud, como al público en general.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió un comunicado para dar a conocer esta situación.

¿De qué trata la advertencia de la Cofepris?

La Cofepris alerta por vacuna VPH de GARDASIL 9, 10 dosis (0.5 mL), la cual está destinada a prevenir el virus del papiloma humano (VPH).

La presentación original y legal de esta vacuna es distinta, ya que en México solo está autorizada GARDASIL® 9 en una sola dosis, distribuida por MERCK SHARP & DOHME COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.

¿Cómo se encontró la vacuna falsa?

La empresa responsable del producto original detectó que los siguientes números de lote corresponden a vacunas falsificadas:

900-1197-NDC 0006-4121-02

900-1147

900-1227

La Cofepris confirmó que estos lotes no están autorizados, no fueron importados ni distribuidos por la empresa responsable en México, y no provienen del fabricante legítimo, Merck Sharp & Dohme B.V.

Riesgos a la salud

El uso de estos productos representa un peligro para la salud, ya que no se conoce su origen ni las condiciones de fabricación, almacenamiento o transporte.

Además, no se garantiza su seguridad, calidad ni eficacia, lo que puede poner en riesgo a quienes reciban estas dosis falsificadas.

Recomendaciones para la población

Suspender el uso de cualquier presentación de GARDASIL. 9, 10 doses (0.5 mL)

No utilizar vacunas que estén en otro idioma distinto al español o sin registro sanitario

Revisar siempre el empaque, número de lote y fecha de caducidad antes de aplicar una vacuna

Si alguien ya recibió esta vacuna y presenta malestar o reacciones adversas, debe reportarlo en línea o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Indicaciones para profesionales de la salud

No comprar ni aplicar la vacuna mencionada si pertenece a los lotes falsificados

Si conocen puntos de venta o distribución de esta vacuna ilegal, deben denunciarlo a COFEPRIS

Siempre deben comprar vacunas con distribuidores autorizados, que cuenten con licencia sanitaria y respaldo documental de su legal adquisición

Medidas para farmacias y distribuidores

Solo adquirir vacunas en establecimientos con licencia sanitaria

Asegurarse de que las vacunas estén etiquetadas en español y tengan documentación válida

Garantizar el correcto almacenamiento y transporte para no comprometer la calidad del producto

Después de que la Cofepris alertara por vacuna VPH, la propia comisión indicó que continuará con la vigilancia sanitaria activa y notificará si se encuentra nueva información para proteger la salud de la población.