Cofepris autoriza nueva vacuna COVID-19 contra cepa altamente contagiosa

Foto: Shutterstock//ilustrativa.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó la comercialización en México de la vacuna actualizada de Pfizer contra COVID-19, diseñada específicamente para la temporada invernal 2025-2026. Esta nueva versión está formulada para proteger contra la variante predominante LP.8.1, considerada “altamente contagiosa”.

La actualización de la vacuna responde al rápido avance de la variante LP.8.1, detectada desde febrero de 2025 y que actualmente es la más prevalente a nivel global, informó Pfizer a través de un comunicado.

¿Por qué es importante esta nueva vacuna?

Desde su aparición, el virus SARS-CoV-2 ha mostrado una evolución constante. A partir de febrero de 2025, la variante LP.8.1 comenzó a propagarse rápidamente, convirtiéndose en la más común a nivel mundial.

Según Cofepris, esta nueva fórmula también reduce el riesgo de complicaciones a largo plazo y es particularmente importante para:

Personas mayores de 65 años

Pacientes con inmunosupresión moderada o grave

moderada o grave Niños menores de 5 años , quienes presentan altas tasas de urgencias

, quienes presentan altas tasas de urgencias Personas con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares u obesidad

como enfermedades cardiovasculares u obesidad Mujeres embarazadas, para quienes la vacuna también es segura y recomendada

Pfizer busca anticiparse a las variantes de COVID-19

Juan Luis Morrell, director de Pfizer México, explicó que esta actualización forma parte de una estrategia global para adaptarse a las variantes predominantes de cada temporada.

“Lanzamos en tiempo y forma la actualización para hacer frente a las variantes predominantes de cada temporada a fin de proporcionar a la población una herramienta clave para evitar complicaciones”. Juan Luis Morrell, director de Pfizer México

¿Qué sigue para la vacunación en México?

Las autoridades recomiendan consultar con profesionales de salud sobre los esquemas de vacunación adecuados para cada persona.

La vacuna ya está autorizada para su distribución en el país y se espera que esté disponible durante los próximos meses en hospitales y centros de salud, especialmente antes del aumento de casos típico de la temporada invernal.