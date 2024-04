Cofepris publica guía para que tatuadores, micropigmentadores y perforadores obtengan tarjeta de control sanitario

La guía está disponible en la página web de Cofepris. | Foto: Shutterstock.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentó la Guía para la obtención de la tarjeta de control sanitario de tatuadores, micropigmentadores y perforadores . La intención de este documento es brindar orientación adecuada a personas interesadas en obtener la tarjeta de control sanitario para la realización de este tipo de actividades.

De acuerdo con la dependencia, las personas que ofrezcan este tipo de servicios deben acreditar su preparación y conocimiento en técnicas y procedimientos, con el fin de cumplir las normas sanitarias vigentes y prevenir riesgos a la salud de la población.

¿Cómo obtener la tarjeta de control sanitario?

Los requisitos para obtener la tarjeta son:

Formato de autorizaciones, certificados y visitas debidamente requisitado, con la homoclave Cofepris-05-084.

Manual de procedimientos en el que describa las técnicas de tatuajes, micropigmentación o perforaciones que ofrecerán.

Currículum vítae del solicitante.

solicitante. Comprobantes de conocimientos sobre primeros auxilios y dominio de las técnicas de higiene y asepsia.

Comprobante de vacunación.

Dos fotografías tamaño infantil.

Comprobante de pago de derechos.

Además de detallar los requisitos para la obtención de la tarjeta, esta guía informa que las actividades realizadas por tatuadores, micropigmentadores y perforadores deben registrarse en una bitácora encuadernada y foliada que permita la identificación y contacto posterior con los usuarios. Esta información debe permanecer por un plazo de dos años.

También, se informa que los establecimientos deben contar con área de lavado con agua corriente, esterilización y guardado de material estéril, así como un plan de manejo de residuos peligrosos aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Otro punto que deben cumplir es que la joyería, agujas, navajas u otros materiales punzocortantes utilizados en los procedimientos deben ser desechables y usados una sola vez, en tanto que las tintas deben ser biocompatibles con el cuerpo humano y mantenerse en los envases originales.

El peligro de las tintas para tatuajes

Independientemente de las disposiciones establecidas por la Cofepris en su nueva guía, con lo que respecta a las tintas utilizadas por tatuadores y micropigmentadores. En febrero pasado, investigadores de Reino Unido publicaron un estudio en el que dieron a conocer que algunas tintas de tatuajes contenían sustancias que no estaban declaradas en su etiqueta y que podrían ser potencialmente dañinas para la salud.

De las 54 tintas, 45 de ellas (90%) tenían discrepancias importantes con los contenidos etiquetados, entre ellos, pigmentos y aditivos, según la investigación realizada por la Universidad de Binghamton.

Los expertos analizaron tintas para tatuajes de nueve fabricantes en los Estados Unidos y compararon su contenido real con la etiqueta. Los fabricantes abarcaban desde grandes empresas globales hasta productores más pequeños; las tintas en cuestión venían en seis colores.

Entre las sustancias que se encontraron en las tintas de los tatuajes están las siguientes:

Polietilenglicol. Es una sustancia que puede causar daño a los órganos si se expone repetidamente y se encontró en más del 50% de las marcas analizadas.

Es una sustancia que puede causar daño a los órganos si se expone repetidamente y se encontró en más del 50% de las marcas analizadas. Propilenglicol . Este alérgeno potencial se halló en 15 marcas.

. Este alérgeno potencial se halló en 15 marcas. 2-fenoxietanol. Se trata de un compuesto que representa riesgos potenciales para la salud de los bebés lactantes.

Otros contaminantes incluyeron un antibiótico comúnmente usado para tratar infecciones del tracto urinario.

No obstante, la investigación no pudo identificar si los ingredientes no listados se agregaron intencionalmente o si el fabricante recibió materiales contaminados o etiquetados incorrectamente.