¿Cómo afrontar la muerte de un familiar, tras un accidente como el de la pipa en Iztapalapa?

Los accidentes son parte de la vida diaria, pero muchas veces las consecuencias son fatales, por lo que saber afrontar la muerte de un familiar, es vital para continuar adelante. De esto habló en entrevista Marco Antonio López Galicia, doctor en Tanatología, en el programa “A las Nueve en Uno, con Pablo Valdés y Juan Rivas”.

Uno de los accidentes que causaron impacto recientemente en México fue la explosión de pipa en Iztapalapa, alcaldía de la CDMX, y donde según el último reporte, al menos 20 personas perdieron la vida.

Estrés postraumático

El experto destacó que los eventos como los que sucedieron en la explosión de La Concordia pueden generar un efecto de estrés postraumático:

“El estrés postraumático se entiende como una respuesta del organismo y de la mente, a nivel emocional y cognitivo, para poder procesar evento de esta naturaleza, y van a generar en las personas que estén permanentemente en alerta.” Marco Antonio López Galicia, doctor en Tanatología

La sensación de alerta puede provocar miedos, ansiedad y/o sensación de pánico, y se le puede llamar estrés postraumático, por que son eventos que se vienen reviviendo permanentemente y así se diferencia de la depresión, o de cualquier otro tipo de padecimiento, destacó el experto.

¿Cómo afrontar la muerte de un familiar?

Las personas que tratan de afrontar la muerte de un familiar primero entran en duelo, luego se viene el proceso para asimilar:

“Entra en un estado de duelo inmediato, que es una respuesta que hace el organismo que intenta procesar estos eventos. Las pérdidas son complejas de asimilar y procesar. Esas son las primeras reacciones que las personas que lamentablemente perdieron a sus seres queridos, o que hayan tenido contacto con la situación.” Marco Antonio López Galicia, doctor en Tanatología

Afrontar la muerte de un familiar. Foto: Pexels

Para estas personas, el experto añadió que se puede acudir con un especialista o una red de apoyo que les ayuda a procesar las pérdidas humanas.

Cada persona reacciona de manera diferente

Las reacciones pueden presentarse de diferentes maneras, pues cada organismo se intenta adecuar a la situación, pese al dolor crónico o físico. Algunas personas pueden verse tranquilas, y otras no.

¿Cómo ayudar a niños con el estrés postraumático?

Para el caso de pequeños que estuvieron involucrados en un caso como el de la explosión de la pipa en Iztapalapa, las terapias son de mucha ayuda, dijo el especialista:

“Es muy importante que se le de un seguimiento muy puntual, con las terapias que ahora existen al respecto. Que en el caso de niñas y niños son terapías de juego, terapias integrativas, que implicarán que tengan un seguimiento permanente para que puedan irlo superando.” Marco Antonio López Galicia, doctor en Tanatología

Por su parte, para el caso de los niños que vieron la escena o se enteraron, el diálogo es vital:

“La primera cuestión es que no se oculte la realidad, que se les pueda hablar en su lenguaje, y que nosotros como adultos podamos compartir con ellos algunos mensajes esperanzadores a partir de cuentos.” Marco Antonio López Galicia, doctor en Tanatología

Marco Antonio López puntualizó que los cuentos son un recurso terapéutico muy importantes, pues se usan para manejar adecuadamente los casos de estrés postraumático.

Primeros auxilios emocionales

Un soporte de acompañamiento emocional

Acompañamiento psicológico

Acompañamiento Tanatológico

Seguimiento a su salud mental

Lo recomendable para quienes tratan de afrontar la muerte de un familiar, como en el caso de Iztapalapa, el experto destacó que estas herramientas pueden ayudar a las personas para tener una mejor respuesta al proceso y tratamiento médico.