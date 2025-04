Cómo ataca el sarampión a un niño no vacunado

| The New York Times

El sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo. Foto: Shutterstock

Para un niño que no está vacunado contra el sarampión, uno de los virus más contagiosos del mundo, ningún aula, autobús escolar o tienda de comestibles es seguro. Nueve de cada diez personas no vacunadas que se exponen a una persona infectada lo contraerán, y una vez que el sarampión se arraiga, el virus puede dañar los pulmones, los riñones y el cerebro.

Con la caída de las tasas de vacunación en Estados Unidos y los brotes que han causado más de 580 casos y al menos dos muertes, los expertos en salud esperan que el sarampión infecte a cientos o incluso miles de personas más en todo el país. A continuación se explica cómo el sarampión se apodera del cuerpo.

En el aire

A diferencia de los virus que requieren el contacto entre personas, el sarampión permanece en el aire hasta dos horas después de que la persona portadora haya abandonado el espacio.

Un niño puede inhalar gotitas que contienen el virus en una habitación donde otro niño, que está infectado y quizá no lo sepa, ha estado estudiando o jugando una hora antes. El virus puede entrar en su cuerpo a través de la mucosa de la nariz o la boca, o cuando se frota los ojos.

Dentro del cuerpo

Durante las 24 horas siguientes, el virus se arraiga alojándose en las células de la nasofaringe, en la parte superior de la garganta, y comienza a propagarse a los pulmones.

La propagación

Luego, el virus entra en acción, multiplicándose dentro de las células y formando un ejército para el ataque.

El virus invade las células inmunitarias de los pulmones usando proteínas especiales para unirse a los receptores de las células huéspedes y entrar en ellas.

Una vez dentro de la célula, el virus libera ARN con instrucciones para crear copias de sí mismo.

Las nuevas copias se liberan, listas para invadir células nuevas y seguir multiplicándose.

En pocos días, el virus comienza a propagarse para infectar los tejidos linfoides cercanos. Aproximadamente una semana después de la exposición inicial, las células infectadas comienzan a viajar a otros órganos de todo el cuerpo. (En este momento, el sistema inmunitario de un niño vacunado reconocería el virus y lo combatiría).

Por lo general, durante la replicación y propagación del virus, el niño no se siente enfermo. El período de incubación promedio es de aproximadamente dos semanas, aunque puede variar de una a tres. Cuando la carga viral ha aumentado significativamente, empieza a infectar otras células de los pulmones y los ojos, lo que hace que el niño se sienta enfermo.

Los síntomas

Un par de semanas después de que el niño no vacunado inhala las gotitas, comienza a sentirse mal.

El niño puede tener fiebre y síntomas similares a los de la gripe, seguidos de manchas blanquecinas en el interior de las mejillas y una erupción cutánea.

Los niños suelen presentar primero signos de malestar y fiebre, seguidos de ojos rojizos e irritados, tos y congestión nasal a medida que se inflaman las membranas mucosas y las fosas nasales.

Algunos niños en esta etapa desarrollan protuberancias milimétricas de color blanco grisáceo en el revestimiento interno de las mejillas, hasta la zona de los molares. En algunos casos, las manchas pasan desapercibidas o no aparecen en absoluto.

Luego aparece el síntoma característico: una erupción cutánea roja que comienza en la cara y se extiende por el cuello, el tronco y las extremidades.

Muchos de estos síntomas deberían desaparecer por sí solos. La erupción puede durar hasta una semana, y a menudo se desvanece siguiendo el mismo recorrido por el que apareció. La tos puede durar hasta dos semanas después de que la enfermedad haya remitido. Sin embargo, si la fiebre persiste más allá del tercer o cuarto día de la erupción, es posible que se esté desarrollando una complicación, y es ahí cuando los casos pueden volverse peligrosos.

Incluso cuando la erupción desaparece, la infección puede extenderse a los pulmones y otros órganos.

Se suele llevar a los niños al hospital después de varios días con la erupción corporal. La mayoría tiene niveles bajos de oxígeno, dificultad para respirar y necesita respiración asistida, según Summer Davies, que atiende a niños en el Covenant Children’s Hospital de Lubbock, Texas, y lleva tratando casos de sarampión desde que comenzó el brote a finales de enero.

“Muchas familias se quedan sorprendidas, dicen cosas como: ‘Mi hijo estaba bien y, de repente, ya no lo está’”, contó.

Esa enfermedad leve evoluciona hacia una fiebre de hasta 40 o 41 grados durante dos o cuatro días. La ingesta insuficiente de líquidos, el dolor de garganta y la diarrea pueden provocar deshidratación, lo que con el tiempo puede empezar a poner en peligro la función renal.

Los niños pequeños corren más riesgo debido a su anatomía más pequeña y a su incapacidad para articular claramente los síntomas, según Lara Johnson, directora médica de un grupo de hospitales Covenant de la zona.

Infección en los pulmones

Aproximadamente 1 de cada 20 niños con sarampión desarrollará <strong>neumonía</strong>, una infección en los pulmones. Los casos graves pueden ser mortales.

La infección daña los pequeños sacos de aire llamados alvéolos, lo que reduce la capacidad respiratoria.

Davies dijo que muchos niños ingresados recientemente en su hospital tenían casos de neumonía causada por el virus del sarampión o por un segundo patógeno que atacó mientras su sistema inmunológico estaba debilitado.

La niña de 6 años que murió recientemente de sarampión en Texas tenía un caso de neumonía que le provocó una acumulación de líquido en el pulmón izquierdo, lo que le dificultaba respirar, según una entrevista en video con sus padres que se publicó en Internet. Finalmente, fue sedada e intubada, pero su estado era demasiado grave para sobrevivir.

Una de las características distintivas del sarampión es lo que los investigadores denominan “amnesia inmunitaria”, el debilitamiento temporal del sistema inmunitario. El sarampión elimina la protección que los niños han adquirido frente a otras infecciones, lo que los deja susceptibles a otras infecciones durante varios meses o incluso años.

Inflamación en el cerebro

Aproximadamente 1 de cada 1000 niños que contraen el sarampión también desarrollan encefalitis, o inflamación del tejido cerebral, que puede provocar daños permanentes.

En los bebés o niños que ya tienen el sistema inmunitario comprometido, cuando el niño no puede eliminar la infección se produce una afección llamada encefalitis por cuerpos de inclusión del sarampión. Puede provocar cambios mentales y convulsiones, lo que en la mayoría de los pacientes conduce al coma y la muerte.

Otro tipo, llamado panencefalitis esclerosante subaguda, es una afección degenerativa que puede aparecer hasta una década después de la infección por sarampión. Los niños suelen mostrar primero cambios en el comportamiento y deterioro académico, seguidos de convulsiones, problemas motores como falta de coordinación y equilibrio, y finalmente la muerte. La tasa de mortalidad se acerca al 95%.

Erica Finkelstein-Parker, una madre de Pensilvania que perdió a su hija Emmalee, de 8 años, a causa de esta enfermedad, no sabía que la niña había tenido sarampión antes de que la adoptara en la India cuando era pequeña. Pero un día se dio cuenta de que Emmalee tropezaba y se caía, se desplomaba hacia un lado de la silla y le costaba levantar la barbilla del pecho mientras comía.

Los médicos le explicaron que no había cura. Emmalee murió unos cinco meses después.

**Ilustraciones basadas en informes de la Organización Mundial de la Salud; el Dr. Adoma Odame; artículos de investigación de Science Direct, American Society for Microbiology, Nature; National Heart, Lung and Blood Institute; Cleveland Clinic; Mayo Clinic; y la American Society for Microbiology. (The New York Times)