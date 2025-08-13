¿Cómo comer saludable para mantenerse joven? La guía de la Dra. Sari Arponen

GENERANDO AUDIO...

¿Qué debes comer para rejuvenecer? Foto: Shutterstock

La Dra. Sari Arponen, médica finlandesa residente en España, propone un enfoque integral para mantenerse joven a través de la alimentación, con una receta para mantenerse joven.

En los últimos años la conversación gastronómica ha girado en torno a técnicas innovadoras, recetas ancestrales y la revalorización del producto local.

La dieta pescomediterránea: base para la juventud

El eje central de su propuesta de la doctora es la dieta pescomediterránea, una versión adaptada de la tradicional dieta mediterránea, que incluye abundancia de vegetales, grasas saludables y un consumo regular de pescado y mariscos.

Esta combinación ayuda a fortalecer la memoria, mejorar el microbioma intestinal y reducir la incidencia de enfermedades crónicas.

¿Quién es la Dra. Sari Arponen?

Sari Arponen tiene más de 20 años de experiencia clínica en hospitales españoles, es especialista en Medicina Interna, es doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid y autora de varios libros de divulgación científica, entre ellos “¿Envejeces o rejuveneces?”, donde detalla su propuesta para conservar la juventud y la energía.

Arponen es cofundadora del Slow Medicine Institute, plataforma dedicada a la salud y el estilo de vida, y conduce los podcasts “Slow Medicine Revolution y Sauna y Brea”, donde aborda temas de salud desde una perspectiva integral.

Su enfoque profesional promueve la alimentación, el ejercicio físico, el descanso y la salud emocional como pilares fundamentales para “dar vida a los años”, más allá de la genética.

Alimentos que ayudan a mantenerse joven

Entre los alimentos recomendados por la especialista se encuentran:

Verduras y hortalizas de todo tipo

Aceite de oliva virgen extra

Hongos,

Frutos secos y semillas

Alimentos fermentados como kéfir

Yogur natural

Kimchi

También sugiere bebidas con propiedades bioactivas como:

Café

Té verde matcha

Chocolate negro

Mate

Pero siempre con moderación y evitando interferir con el sueño.

Por otro lado, la Dra. Arponen aconseja evitar los ultraprocesados, considerados “no-alimentos” por su alto contenido de calorías vacías y potencial inflamatorio, bollería industrial, frituras de paquete, precocinados, carnes procesadas, refrescos azucarados o con edulcorantes artificiales y productos con aceites vegetales hidrogenados.

¿Cuándo y cuánto comer para envejecer mejor?

Más allá de lo que se come, la especialista resalta la importancia del cuándo y cuánto se come; recomienda la restricción calórica consciente, comer hasta el 80% de la saciedad, practicar ayuno intermitente de al menos 13 horas nocturnas y concentrar las comidas en una ventana de 8 a 10 horas diarias.

También sugiere cenar temprano, dejando un margen de al menos cuatro horas antes de dormir, para favorecer los ritmos circadianos y la respuesta metabólica.

Equilibrio de aminoácidos y reparación celular

Para quienes buscan un nivel más avanzado, Arponen aconseja equilibrar los aminoácidos de la dieta. La experta señala que la dieta moderna suele tener exceso de metionina, presente en carnes magras, y propone consumir “el animal entero”, incluyendo caldos de huesos, piel y vísceras, para incorporar glicina, un nutriente esencial para la reparación celular.

Con estos hábitos y elecciones alimentarias, la Dra. Arponen asegura que es posible mantener la juventud y la energía durante más tiempo, transformando la alimentación en un verdadero aliado para la salud integral.