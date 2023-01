¿Cómo encontrar un buen nutriólogo?

Si aun estás pensando en mejorar tus hábitos alimenticios este 2023, esto te interesa porque Carla Paola Aceves, especialista en nutrición explica en entrevista con Unotv.com cómo elegir un buen nutriólogo y comenzar a tener una vida más sana.

Para Aceves existen al menos tres puntos que considerar al momento de elegir un nutriólogo para mejorar la salud, entre ellos se encuentran:

La experta sugiere en primer lugar verificar “que tenga cédula profesional porque actualmente influencers, artistas y entrenadores de gimnasios creen que pueden empíricamente dar consejos de nutrición”.

“La nutrición va más allá, porque el tema de los alimentos, de las cantidades de los macronutrientes, o sea proteínas, grasas, carbohidratos, implica un impacto en el cuerpo y si un entrenador no va a revisar estudios de laboratorio o no va a saber interpretarlos, pues no sabes si al final le hace daño tanta proteína al riñón, o le hace daño una carga más fuerte de carbohidratos, porque su páncreas no funciona bien. Tiene que ser personal de la salud”.