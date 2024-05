¿Cómo es vivir con ansiedad?: “Un día a la vez”

“Yo le tenía pánico a salir a la calle, todo me daba miedo”, comparte Nalleli Peralta, quien fue diagnosticada con trastorno de ansiedad hace casi una década, un padecimiento que puede causar dificultades para funcionar, incluso, en situaciones cotidianas.

Nalleli da un sorbo a su café y comienza su día. Su semblante es cálido y sonríe, mientras relata cómo ha sido vivir con ansiedad a lo largo de los años.

En sus palabras, lo describe como una dura batalla que tiene lugar en su mente; en la constante preocupación de que algo malo va a suceder.

Sentir ansiedad es normal, pero para las personas con trastorno de ansiedad, el miedo y preocupación se experimentan de forma intensa y excesiva.

Agustín Torres Cid de León, psiquiatra y autor de libro “Guía para sobrevivir a la ansiedad (sin tratar de calmarte)” explica que existen diferentes tipos, los cuales son la suma de factores sociales, psicológicos y biológicos.

“En el caso de una persona con un trastorno de ansiedad el miedo está desbordado, estas sustancias, entre ellas; la adrenalina fluye por todo el cuerpo y es muchas veces la responsable de que tengamos estos cambios físicos. Hay sitios cerebrales que se han asociado como aquella área del cerebro donde se libera la noradrenalina que impacta directamente a nivel del riñón”, dijo el especialista.

Los trastornos de ansiedad pueden afectar las actividades cotidianas, causar irritabilidad, dificultad para concentrarse, problemas para dormir, incluso malestares físicos.

Gracias a la terapia psicológica, Nalleli ha podido llevar, la gran parte del tiempo, una vida normal.

“El alzar la mano y decir ‘necesito ayuda’ es fundamental, es básico, tomar terapia es sanador es liberador”.

Y agrega:

“Empieza a hacer cosas como para que no me ataque y cuando ya viene lo que yo no puedo controlar, lo dejo pasar o sea lo dejo, digo tengo que sentirlo porque si nada más lo estoy esquivando me puede ir peor, puedo tener una recaída de la que ya no pueda salir”.

Nalleli Peralta