Paso a paso: ¿cómo guardar la leche materna?

Cuando estás a punto de regresar al trabajo después del nacimiento de tu bebé una de las actividades que se sumarán a tu día a día podría ser guardar la leche materna y por ello, te compartimos un paso a paso de cómo hacerlo para contar con reserva de este alimento esencial en el desarrollo de tu pequeño.

La lactancia y tu vida laboral se pueden complementar. Así que sigue nuestros tips para dejar “tu leche” en casa; en caso de que tu producción no sea mucha, puedes combinarla con fórmula.

Cómo guardar la leche materna

Toma en cuenta que para guardar “tu leche” debes contar con elementos que harán está actividad más práctica. Así que debes tener:

Extractor de leche

Bolsas de plástico especiales para leche materna o botellas de plástico o vidrio

Pluma o plumón

Etiquetas u hojas de reciclaje

Diurex

Calentador de leche

Paso a paso para guardar la leche:

El extractor

Uno de los pasos más importantes es conseguir un extractor de leche. Pueden ser de dos tipos: manuales o automáticos.

La elección de éste depende de tu presupuesto (los manuales son más económicos) y de la marca a la que más confianza le tengas. No olvides esterilizarlo antes de usarlo por primera vez.

Regularmente, tu extractor tendrá un contenedor en el cual puedes guardar, pero puedes conseguir otras maneras de guardarla, como:

Bolsas de plástico especiales para leche materna

Botellas de plástico

Botellas de vidrio

La extracción de la leche

La extracción de la leche la puedes hacer por las mañanas o durante tus horas laborales. En tu casa busca un lugar cómodo y tranquilo.

Toma en cuenta que tienes derecho a que en tu trabajo te designen un lugar con las condiciones de higiene adecuadas para no hacerlo en el baño. Considera que en cuanto termines de extraerla, debe refrigerarse de inmediato en la parte más fría (no en el congelador).

Los cuidados

En cuanto termines de “sacarte” la leche, debes cerrarla y marcarla. En caso de que no cuentes con etiquetas, puedes utilizar hojas de reciclaje, cortarlas en tamaños pequeños y pegarlas con diurex a las bolsas o botellas.

Debes marcar la hora y la fecha.

Ventajas de dejar leche materna en casa:

Te permitirá ahorrar un poco

Te ayudará a que tu producción de leche no disminuya

Tu bebé siempre tendrá un “pedacito” de ti y le ayudará a no sentirse abandonado

Además de lo anterior, recuerda:

Utilizar un recipiente distinto y limpio cada vez que extraigas la leche

cada vez que extraigas la leche No debes mezclar leches de distintas extracciones aunque haya sólo unas horas de diferencia

leches de distintas extracciones aunque haya sólo unas horas de diferencia No olvides que puede estar refrigerada máximo 48 horas , después de ese tiempo, deséchala

, después de ese tiempo, deséchala Si deseas congelarla es posible, pero máximo dos meses , tras ese periodo, deséchala

, tras ese periodo, deséchala Cuando calientes la leche, que sea a baño María

Te compartimos un tip más:

Cuando no vayas a trabajar, no dejes de extraerte la leche y no para dársela a tu bebé, sino para hacer un “banco” de leche materna en el congelador. Te servirá en caso de que un día no puedas dejarla o te enfermes y por los medicamentos no puedas darle de comer a tu bebé algunos días.

