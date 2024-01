¿Cómo influyen las emociones en la alimentación?

La tristeza, la ira, la felicidad, la ansiedad e incluso la depresión pueden ser factores que influyen en la alimentación y la nutrición de las personas, provocando enfermedades crónicas y otras afecciones. Por ello, dos especialistas en salud mental explicaron cómo las emociones pueden influir en el estado de salud.

Por ello, este Día del Nutriólogo que se celebra el 27 de enero, te decimos cómo cuidar tu alimentación y nutrición a partir de considerar tus emociones.

“Sí, efectivamente nuestras emociones y nuestros pensamientos tienen una asociación importante con lo que comemos con los momentos en que lo comemos y en porque comemos”, aseguró en entrevista con Unotv.com, la doctora Cecilia Silva, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Silva señaló que esto se debe a la forma en que las personas se han relacionado con la comida desde que eran niños, ya que, “nuestras emociones y nuestros pensamientos igual que la alimentación empiezan a formarse desde que somos niños y todos los aprendizajes que tenemos alrededor de la comida, se mantienen y se reflejan a lo largo de la vida”.

Esto a su vez puede generar, según la experta, “una serie de cogniciones erróneas y creencias falsas respecto a las propiedades de los alimentos, como: qué es saludable, qué es nutritivo, cuáles alimentos son necesarios para conservar la salud, cuáles alimentos engordan, etcétera. Además de que también podemos generar una serie de cogniciones equivocadas respecto a nuestro metabolismo y respecto a nuestros cuerpos”.

Aldo Reyes, doctor en psicoanálisis, dijo a Unotv.com que otro ejemplo de cómo las emociones se relacionan con la comida desde la infancia es que “la forma de recibir cariño de nuestra madre en los primeros meses de vida va a ser a través del pecho materno […] y esa es una forma también tanto de alimentar como de tener un contacto cercano de tener una cierta protección. Igualmente, al estar en el vientre materno se va a recibir la alimentación por esta por esta vía”.

De acuerdo con la académica de la UNAM, hay dos emociones negativas que están muy asociadas con la alimentación: la ansiedad y la depresión.

“En todos los estudios y en todos los trastornos de la conducta alimentaria, aparecen frecuentemente asociados altos niveles de depresión y altos niveles de ansiedad, son los dos más frecuentes”, indicó Silva.

Las personas cuyas emociones se ven reflejadas en su alimentación lo hacen porque encuentran satisfacción en la comida. Sin embargo, la universitaria aseguró que ésta es una sensación momentánea, porque finalmente se generan sentimientos negativos relacionados con la imagen o con el peso.

“Las personas que son más propensas a tratar de satisfacer necesidades o de generar emociones positivas a través de la comida son personas que tienen altos componentes de ansiedad, altos componentes de depresión, altos componentes de insatisfacción y de perfeccionismo”, sostuvo Silva.

“Son personas que no conocen muchas formas para resolver los problemas o diríamos que no tienen buenas estrategias de afrontamiento ante los problemas. Si no tengo buenas estrategias de afrontamiento, es muy posible que les dé a mis problemas aparentes soluciones, que no los van a resolver y que pueden agravarlos y una de estas aparentes soluciones puede ser la satisfacción que produce el comer”.

Cecilia Silva, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM