¿Cómo reconocer un golpe de calor en adultos mayores?

Así puedes reconocer un golpe de calor en adultos mayores | Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el inicio de la tercera onda de calor de la temporada este lunes 20 de mayo. Las temperaturas podrían superar los 45 grados en 13 estados de México, por lo que un experto establece las medidas para reconocer golpes de calor en adultos mayores.

Así puedes reconocer un golpe de calor en adultos mayores

Los adultos mayores de 65 años o más son más propensos a tener problemas de salud relacionados con el calor, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Por esta razón, Rafael Reyes, especialistas en medicina de urgencias, destacó algunos signos que pueden evidenciar un golpe de calor en un adulto mayor.

“Puede presentar crisis convulsivas, puede hacerse pipí, puede sudar mucho; puede estar muy caliente, pero a pesar de ello, puede estar sudando”. Rafael Reyes, especialista en medicina de urgencias.

Por otro lado, una persona mayor que enfrenta un golpe de calor puede desorientarse al grado de ser irreconocible. “Ya no te responde, él ya no es quien es tu abuelito, ya no es tu ser querido y es alguien diferente”, señaló.

Otras señales de alerta en estas épocas de calor

El especialista precisó otros signos identificables en caso de que un adulto mayor sufra un golpe de calor, estos son:

La persona está más somnolienta de lo normal

No responde con normalidad a sus seres queridos

No quiere tomar agua ni comer

El contexto habitual para la aparición de estos síntomas suele ser una habitación que no está suficientemente ventilada, ya sea con un abanico o con aire acondicionado, de acuerdo con Rafael Reyes.

¿Qué hacer si una persona experimenta un golpe de calor?

Si una persona, incluyendo a adultos mayores, está experimentando un golpe de calor, la principal recomendación es bajar la temperatura antes de buscar ayuda médica, según el especialista mexicano.

“En lo que pedimos ayuda, lo que podría realizar es tratar de enfriar a su familiar, al paciente con un poco de hielo, con agua, con aire directo y de esa manera podemos tener evitar que el paciente evolucione de una manera más rápida y más grave”. Rafael Reyes, especialista en medicina de urgencias.

Otra medida a tomar en cuenta es bañar a la persona con agua fría en caso de que se encuentre despierta; de esta manera, será posible enfriarla.

En caso de que el paciente se encuentre muy grave, lo principal es enfriarlo con hielos, agua y cualquier recurso disponible. “Ya en el hospital se verá qué hacer, pero antes es enfriarlo lo más rápido posible”, remata el experto mexicano.

En caso de que el paciente pierda el conocimiento y no muestre signos de circulación como respiración, tos o movimiento, es importante comenzar la reanimación cardiopulmonar.

Asimismo, se debe considerar que al bajar la temperatura del paciente, esta no debe ser menor a los 38 °C, para evitar posibles hipotermias.

Posteriormente, se debe controlar cada 15 minutos la temperatura, y en caso de un nuevo incremento, volver a someter al paciente al tratamiento frío.

En caso de que un adulto mayor, o cualquier persona, sufra un golpe de calor, es importante no ofrecer bebidas azucaradas, con cafeína o alcohólicas y evitar las bebidas muy frías, ya que pueden provocar calambres estomacales, según la Clínica Mayo.

La prevención es esencial para evitar consecuencias

La mejor manera de evitar consecuencias por las altas temperaturas es implementar medidas de prevención, coinciden Gerardo López, director de Asistencia Pediátrica Integral, y Rafael Reyes.

“Especialistas recomiendan evitar la radiación solar de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. En caso de tener que estar bajo los rayos del sol, protegerse”, dijo Reyes.

Para prevenir este padecimiento el Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP), recomienda:

Permanecer en lugares frescos, a la sombra y ventilados

Utilizar gorra o sombrero, lentes de sol, sombrilla y protector solar

Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, antes de comer, servir y preparar alimentos, y después de ir al baño

Evitar el consumo de alimentos en la calle

Mantenerse hidratado

Evitar la exposición prolongada al Sol

Cabe destacar que todas las personas son susceptibles a un golpe de calor, pero la edad es un factor de riesgo considerable en estas temporadas de altas temperaturas.

Los adultos mayores son susceptibles a los golpes de calor

Las personas de 65 años o más son más propensas a tener problemas de salud relacionados con el calor, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Estas son las razones:

Los adultos mayores no se adaptan tan bien como los jóvenes a los cambios repentinos de temperatura.

Es más probable que tengan una afección crónica que cambie las respuestas normales del cuerpo al calor.

Es más probable que tomen medicamentos recetados que afecten la capacidad del cuerpo para controlar su temperatura o transpiración.

Fuente: CDC.

Por esta razón, los especialistas estadounidenses recomiendan a los adultos mayores quedarse, en medida de lo posible, en un lugar ventilado y beber más agua de lo común para mantenerse hidratado.

También recomiendan no usar la estufa u horno para cocinar, para que la casa no se caliente. Por otro lado, se llama a usar ropa ligera, ducharse con agua fría, no hacer actividad física intensa y estar al pendiente de otros adultos mayores.