¿Qué está pasando con el sarampión en Chihuahua? | Foto: Shutterstock

México presenta 4 mil 353 casos confirmados y 17 fallecimientos por sarampión, según informó David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA), durante la Conferencia Matutina de este jueves. El funcionario aseguró que el brote se condensa principalmente en el estado de Chihuahua, donde se estableció un cerco de vacunación.

Con corte al 1 de septiembre, la entidad chihuahuense registra 4 mil 51 casos, es decir, poco más del 93% del total a nivel nacional. Asimismo, el estado del norte registra 16 de las 17 defunciones reportadas a nivel nacional, lo que significa el 94% de los fallecimientos confirmados a la fecha.

¿Qué pasa con el sarampión en Chihuahua?

Con corte al 1 de septiembre de 2025, 21 estados y 92 municipios han presentado casos de sarampión a lo largo de la República Mexicana, según el más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2025.

En total, se han confirmado 4 mil 353 casos totales, así como 17 defunciones y 8 mil 583 casos probables acumulados. La entidad más afectada es Chihuahua con los siguientes registros:

4,051 casos acumulados

5,593 casos probables acumulados

19 casos en las últimas 24 horas

16 defunciones

Tasa de incidencia de 102.2 por cada 100 mil habitantes

Tasa de letalidad de 0.39 por cada 100 mil habitantes

Fuente: Secretaría de Salud

Sonora es el segundo estado más afectado por la enfermedad con 87 casos confirmados acumulados y una defunción al momento.

Chihuahua – 4,051 Sonora – 87 Coahuila – 53 Guerrero – 35 Durango – 22 Zacatecas – 21 Michoacán – 14 Campeche – 14 Sinaloa – 13 Tamaulipas – 12 Baja California Sur – 8 Ciudad de México – 6 Oaxaca – 5 Guanajuato – 4 Quintana Roo – 2 San Luis Potosí – 1 Querétaro – 1 Yucatán – 1 Tabasco – 1 Nuevo León – 1 Chiapas – 1

En términos generales, los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos. El 48% de los afectados han sido hombres, mientras que el 52% de los casos corresponde a mujeres, de acuerdo con el informe diario.

En cuanto al número de casos, el principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años de edad como mil 35 casos), seguido de 25 a 29 con 578 casos y 30 a 34 años con 467 casos.

En cuanto a tasa de incidencia, el grupo de edad de 0 a 4 años reportó la mayor tasa de incidencia con 9.95 casos por cada 100 mil habitantes menores de 4 años, según los números oficiales de la SSA.

¿Cómo va la vacunación contra sarampión en México?

“La única manera de poderlo controlar (el brote de sarampión) es con la vacunación“, dijo el secretario Kershenobich desde Palacio Nacional.

Sin embargo, el propio funcionario informó que el promedio de vacunación con esquema completo de dos dosis en México es de 81.1% en 2025, cuando el objetivo para poder controlar el brote es de 95%, según señaló este martes.

Por otro lado, informó que se recuperó la vacunación en niñas y niños de 6 años, quienes dejaron de recibir las vacunas por la pandemia de COVID-19, y el 92% de estos ya fueron inmunizados.

Del 1 de enero al 29 de agosto se han aplicado 5 millones 980 mil 779 dosis de vacunas a nivel nacional, según datos de la Secretaría de Salud.

Así ha cambiado la vacunación durante el brote en Chihuahua

Hasta antes del reciente brote de sarampión en Chihuahua, se estableció un esquema de vacunación completo de dos dosis: una a los 12 y otra a los 18 meses de edad.

Sin embargo, a partir del surgimiento extraordinario de casos en la entidad, se estableció la “dosis cero” para niñas y niños de 6 a 11 meses, la cual no cuenta para el esquema regular de vacunas.

Cabe destacar que el esquema de vacunación completo se sigue aplicando aunque se haya puesto la “dosis cero“, según la Secretaría de Salud.

Además, se ha comenzado a poner dos dosis con diferencia de cuatro semanas a la población con esquema de vacunación incompleto de 2 a 9 años.

Finalmente, producto del brote de sarampión en Chihuahua, se han establecido las siguientes condiciones de inmunización a la población en general:

Adolescentes y adultos de 10 a 49 años

Personal de salud hasta los 49 años

Personas en contacto con casos positivos

Personal educativo

Jornaleros agrícolas

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

Estrategia nacional de vacunación contra sarampión

David Kershenobich anunció una estrategia de vacunación contra sarampión, consistente en seis puntos fundamentales:

Instalación de puntos de vacunación fijos intra y extramuros

Atención en centros de salud y hospitales regionales

Brigadas móviles (con apoyo de IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, SEDENA, SEMAR y universidades)

Apoyo de radios comunitarias

Materiales en lenguas indígenas

Red de frío asegurada

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

La estrategia también contempla medidas en caso de detectar un caso de sarampión, la cual establece que se debe identificar el área de riesgo cercano y aplicar vacunación inmediata, así como vigilancia activa en una zona de 25 manzanas a la redonda.

Los ciudadanos que deseen consultar dónde vacunarse pueden llamar a la Línea del Gobierno de México al número #079.

¿Qué medidas extraordinarias ha tomado Chihuahua?

El pasado 1 de julio, el titular de la Secretaría de Salud (SSA), David Kershenobich, anunció en la Conferencia Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que se ampliaría la edad de vacunación contra el sarampión en el país.

De esta forma, las personas que tengan hasta 49 años podrían vacunarse contra el sarampión, según dijo el funcionario público federal.

“En el sarampión, tuvimos una reunión para expandirlo en 10 años la edad de vacunación, ahora será hasta 49 años y además expandirlo a los jornaleros migrantes, que también son un foco de transmisión.”David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA).

Asimismo, la Secretaría de Salud de Chihuahua informó este lunes 18 de agosto que la Secretaría de Turismo del Estado se sumó a la estrategia del Gobierno del Estado para combatir el sarampión, con la instalación en sus oficinas de un módulo de vacunación, para atender al personal de la dependencia y al público en general.

Un día antes, la propia dependencia anunció la instalación de módulos de vacunación en escuelas y centros comerciales, así como recorridos casa por casa para complementar los esquemas y aplicar las dosis de refuerzo.

También se informó que, como parte de sus esfuerzos, se brindaron consultas médicas a 120 personas de la etnia Rarámuri que y jornaleros agrícolas.

Cabe destacar que, para reforzar las medidas contra el sarampión, el pasado 15 de julio se dio a conocer la duplicación del personal que integra las brigadas de inoculación y vacunas que se llevan directamente a los campos agrícolas de la entidad.

En este sentido, el Gobierno de Chihuahua informó el 5 de agosto que reforzó la jornada especial de vacunación contra el sarampión en Batopilas, en la Sierra Tarahumara.

El 26 de agosto, las autoridades estatales anunciaron la inauguración de la Primera Jornada de Salud Inclusiva para Personas con Discapacidad, en la que se incluirá módulos para vacunación contra el sarampión, mastografías, detección y manejo de diabetes, hipertensión y obesidad, detección de cáncer cérvico-uterino y pruebas para enfermedades como VIH.