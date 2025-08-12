GENERANDO AUDIO...

Preparan talleres sobre la rabia. FOTO: Cuartoscuro | Ilustrativa

Autoridades sanitarias estatales confirmaron la muerte de, al menos, dos cabezas de ganado por rabia bovina en los municipios de Atolinga y Tepechitlán, al sur de Zacatecas, en la zona limítrofe con Jalisco.

Se impartirán talleres de prevención debido a los casos presentados de rabia para tener información oficial sobre el tema de las autoridades correspondientes en el tema.

Municipios en alerta por rabia bovina

El presidente municipal de Tepechitlán, Adolfo Cortez Santillán, informó que en su localidad solo se ha confirmado un caso, registrado en la comunidad de La Yerbabuena, y que ya se trabaja con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y dependencias estatales en las acciones de control.

“De manera oficial, la única información que tenemos hasta el momento, solamente tenemos un caso de rabia confirmado aquí en Tepechitlán, que es en la comunidad de La Yerbabuena, y decirles que ya está trabajando en coordinación con la Sader y con las demás dependencias encargadas con respecto del control de la rabia”, dijo Cortez Santillán.

El segundo caso se detectó en el municipio vecino de Atolinga. Las muertes ocurrieron hace tres semanas, pero fue necesario el análisis de muestras en laboratorios de la Ciudad de México para confirmar el diagnóstico.

Capacitación para ganaderos

Ante la preocupación del sector ganadero, autoridades municipales y estatales organizarán una reunión y curso-taller para informar sobre síntomas, riesgos y medidas preventivas, especialmente a productores ubicados en un radio de cinco kilómetros del foco de infección.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Se va a llevar a cabo una reunión, un curso-taller sobre la situación de la rabia en Tepechitlán, sobre todo enfocados a todos los ganaderos, especialmente, y sobre todo a la redonda, un radio de cinco kilómetros, donde fue el foco de la infección”, detalló el alcalde.

Activan cerco sanitario

Tras la confirmación, se puso en marcha un protocolo de emergencia que incluye un cerco sanitario a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria (Cefopp) y la Sader.

Las autoridades exhortaron a los productores a mantenerse atentos a la información oficial y evitar la difusión de noticias falsas que generen alarma.

¿Qué es la rabia?

La Secretaría de Salud federal (SSA) detalla que este virus en el ser humano es una enfermedad secundaria, ya que el padecimiento es propio de animales.

Ataca a casi todos los mamíferos, como perros, vacas, cerdos, cabras, ovejas, gatos, ratones, conejos, monos y murciélagos.

Provoca una alteración aparentemente inexplicable en el comportamiento del animal, por eso podemos ver perros tranquilos que se vuelven agresivos o canes agresivos que pueden volverse mansos.

La SSA identifica dos clasificaciones de rabia:

La rabia urbana o doméstica

La rabia silvestre

La primera es más transmitida por perros y gatos, pero la segunda se transmite por animales de campo o en libertad.

¿Cómo puede un humano puede infectarse de rabia?

Un hombre puede infectarse con el virus de la rabia a través del contacto con la saliva del animal enfermo, sin necesidad de que haya mordedura de por medio.

Con que haga contacto con una herida, rasguño profundo, quemadura o mucosas, basta para que se transmita la rabia y entre al sistema nervioso central.

El tiempo de inoculación varía según la naturaleza del virus, el lugar de inoculación y la cantidad inoculada. Si el punto de contacto ha sido la cabeza, el cuello o los miembros superiores, el periodo de incubación será más breve, porque el virus alcanzará con mayor rapidez al sistema nervioso central

Síntomas en humanos

En los humanos, el primer signo de contagio es fiebre poco intensa (38°C) acompañada de dolor de cabeza y depresión nerviosa. La temperatura se eleva, llegando a los 40-42°C, seguida de periodos de inquietud y espasmos dolorosos en la laringe; además de respirar y tragar con dificultad.

También se presentan espasmos en los músculos del tronco y de las extremidades, en forma intermitente y acompañados por temblores generalizados, taquicardia y detención de la respiración. Cualquier tipo de excitación (luminosa, sonora, aérea, etcétera) puede provocarlos.

El ser humano se torna hidrófobo. Frecuentemente experimenta ataques de terror y de depresión nerviosa; tiende a la vociferación, los alaridos y la agresividad, con accesos de furia, alucinaciones visuales y auditivas, babas y delirio.

Este periodo de extrema excitación dura cerca de tres días; después le sigue la etapa de parálisis, más rápida y menos común en los hombres que en los animales. Se observa parálisis flácida del rostro, de la lengua, de los músculos de deglución, oculares y de las extremidades; parálisis que luego se generaliza. Sea cual fuere el tipo de rabia, el padecimiento presenta una evolución inexorablemente fatal para el paciente.

El problema de la rabia en el mundo

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta 2024, se le consideró a la rabia un problema de salud pública que afecta a más de 150 países y territorios.

La rabia causa decenas de miles de defunciones al año, el 40% de ellas en niños menores de 15 años.

Se calcula que cada año fallecen 59 mil personas a causa de esta enfermedad en el mundo; sin embargo, debido a que no se notifican todos los casos, se suele estimar un número de defunciones superior al de casos confirmados.